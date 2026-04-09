Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu

Izraelská armáda v západní části Pásma Gazy zabila při dronovém útoku novináře televize al-Džazíra. Izrael to ve čtvrtek podle agentury AFP potvrdil a prohlásil, že šlo o člena teroristické organizace Hamás, jenž se skrýval za novinařinu. Katarská stanice smrt svého novináře odsoudila a označila izraelský útok za úmyslný a cílený zločin, jehož záměrem bylo zastrašit novináře. Izraelská armáda už dříve zveřejnila řadu dokumentů, které údajně potvrzují spojení zpravodajské stanice s teroristickým hnutím. V podobném duchu se po prozkoumání důkazů vyjádřil také nezávislý izraelský soud.
Podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) měl Izrael v letech 2024 a 2025 na svědomí zhruba dvě třetiny všech celosvětově zabitých novinářů a mediálních pracovníků. CPJ zároveň uvádí, že izraelská armáda stojí za více cílenými útoky na novináře než armáda jakéhokoli jiného státu od doby, kdy výbor začal tyto případy systematicky sledovat v roce 1992.
„Izraelská armáda zlikvidovala člena Hamásu, který představoval hrozbu pro její jednotky v této oblasti a vydával se za novináře pro stanici al-Džazíra,“ uvedla ve čtvrtečním prohlášení izraelská armáda. Zabitého novináře Mohammada Wišáha obvinila z výroby raket a zbraní pro Hamás.
Wišáh pracoval pro al-Džazíru jako korespondent od roku 2018. Zemřel ve středu poté, co jeho automobil na pobřežní silnici al-Rašíd zasáhl izraelský dron. Vůz po zásahu zachvátily plameny.
„Jedná se o nové a zjevné porušení všech mezinárodních zákonů a norem. To odráží pokračující systematickou politiku, která se zaměřuje proti novinářům a umlčuje jejich hlasy,“ uvedla v prohlášení katarská stanice.
Organizace Reportéři bez hranic (RSF) podle AFP odsoudila vraždu Wišáha. Upozornila, že jde již o druhého zabitého novináře od začátku příměří, které bylo podepsáno loni v říjnu. Začátkem března izraelský dron zabil nezávislou novinářku Amal Šamalíovou.
Izrael údajně má pro tvrzení o některých teroristech působících jako novináři důkazy
V říjnu 2024 izraelská armáda zveřejnila zpravodajské informace a údajné dokumenty nalezené v Gaze, které potvrzovaly, že šestice novinářů al-Džazíry byla zároveň příslušníky teroristických organizací Hamás a Islámský džihád. Mezi dokumenty byly tabulky příslušníků, seznamy kurzů pro výcvik teroristů, telefonní seznamy a dokumenty o platech teroristů.
Podle izraelské armády dokumenty potvrzují, že tito jedinci sloužili jako vojenské operativní síly pro teroristické organizace v Gaze, a slouží jako důkaz integrace teroristů z Hamásu do katarské mediální sítě.
Izraelská armáda také zveřejnila instrukce Hamásu údajně adresované al-Džazíře o tom, jak utajit neúspěšný odpal rakety Islámského džihádu v Džabáliji, při kterém bylo zabito několik civilistů. V dokumentu je nařizováno katarskému médiu, aby nepoužívala slovo „masakr“ k popisu incidentu, aby zobrazovala minimum obrazových materiálů a aby zajistila, že Hamás nebude kritizován v panelových diskusích. Tvrzení ani jedné ze stran nelze nezávisle ověřit.
Faktem ovšem zůstává, že okresní soud v Tel Avivu v červnu 2024 po prozkoumání předložených důkazů konstatoval, že „teroristická organizace Hamás vnímá al-Džazíru jako svou propagandistickou a zpravodajskou složku“.
Již na začátku loňského září přes 250 médií z více než sedmdesáti zemí společně upozornilo na zabíjení novinářů izraelskou armádou v Pásmu Gazy. Podle RSF izraelská armáda v Pásmu Gazy od října 2023 zabila přibližně 220 novinářů.
Navzdory příměří Izrael pokračuje v útocích na okupované palestinské území, které bylo zdevastováno více než dva a půl roku trvající válkou vyvolanou útokem Hamásu 7. října 2023. Izrael tvrdí, že se zaměřuje na členy tohoto hnutí, píše AFP.
- Svět
- Izraelská armáda
- Al-Džazíra
- Izrael
- Pásmo Gazy
- Izraelsko-palestinský konflikt
- RSF
- Novináři
- Reportéři bez hranic
- Hamás
- Dokumenty
- Tvrzení
- Důkazy
- Důkaz
- Izraelský útok
- Reportéři
- Teroristická organizace
- Islámský džihád
- Informace
- Dokument
- Teroristé
- Izraelská společnost
- Dronový útok
- Džabálija
- Teroristická hnutí
- Palestinský islámský džihád
- Teroristická skupina
- Informační válka
- Hybridní válka
- Propaganda
- Výběr
- Výběr redakce
- Gaza