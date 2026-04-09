Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu


Zdroj: ČTK, Jerusalem Post, Izraelská armáda, Times of Israel

Izraelská armáda v západní části Pásma Gazy zabila při dronovém útoku novináře televize al-Džazíra. Izrael to ve čtvrtek podle agentury AFP potvrdil a prohlásil, že šlo o člena teroristické organizace Hamás, jenž se skrýval za novinařinu. Katarská stanice smrt svého novináře odsoudila a označila izraelský útok za úmyslný a cílený zločin, jehož záměrem bylo zastrašit novináře. Izraelská armáda už dříve zveřejnila řadu dokumentů, které údajně potvrzují spojení zpravodajské stanice s teroristickým hnutím. V podobném duchu se po prozkoumání důkazů vyjádřil také nezávislý izraelský soud.

Podle organizace Výbor na ochranu novinářů (CPJ) měl Izrael v letech 2024 a 2025 na svědomí zhruba dvě třetiny všech celosvětově zabitých novinářů a mediálních pracovníků. CPJ zároveň uvádí, že izraelská armáda stojí za více cílenými útoky na novináře než armáda jakéhokoli jiného státu od doby, kdy výbor začal tyto případy systematicky sledovat v roce 1992.

„Izraelská armáda zlikvidovala člena Hamásu, který představoval hrozbu pro její jednotky v této oblasti a vydával se za novináře pro stanici al-Džazíra,“ uvedla ve čtvrtečním prohlášení izraelská armáda. Zabitého novináře Mohammada Wišáha obvinila z výroby raket a zbraní pro Hamás.

Svoboda tisku je „v obtížné situaci“, míní Reportéři bez hranic
Wišáh pracoval pro al-Džazíru jako korespondent od roku 2018. Zemřel ve středu poté, co jeho automobil na pobřežní silnici al-Rašíd zasáhl izraelský dron. Vůz po zásahu zachvátily plameny.

„Jedná se o nové a zjevné porušení všech mezinárodních zákonů a norem. To odráží pokračující systematickou politiku, která se zaměřuje proti novinářům a umlčuje jejich hlasy,“ uvedla v prohlášení katarská stanice.

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) podle AFP odsoudila vraždu Wišáha. Upozornila, že jde již o druhého zabitého novináře od začátku příměří, které bylo podepsáno loni v říjnu. Začátkem března izraelský dron zabil nezávislou novinářku Amal Šamalíovou.

Izrael údajně má pro tvrzení o některých teroristech působících jako novináři důkazy

V říjnu 2024 izraelská armáda zveřejnila zpravodajské informace a údajné dokumenty nalezené v Gaze, které potvrzovaly, že šestice novinářů al-Džazíry byla zároveň příslušníky teroristických organizací Hamás a Islámský džihád. Mezi dokumenty byly tabulky příslušníků, seznamy kurzů pro výcvik teroristů, telefonní seznamy a dokumenty o platech teroristů.

Podle izraelské armády dokumenty potvrzují, že tito jedinci sloužili jako vojenské operativní síly pro teroristické organizace v Gaze, a slouží jako důkaz integrace teroristů z Hamásu do katarské mediální sítě.

Fotografové spolupracující se zahraničními médii byli na místě hned po útoku Hamásu. Izrael žádá vysvětlení
Snímek fotografa AP ze dne 7. října, kdy teroristé Hamásu zničili izraelský tank poté, co pronikli za hranice

Izraelská armáda také zveřejnila instrukce Hamásu údajně adresované al-Džazíře o tom, jak utajit neúspěšný odpal rakety Islámského džihádu v Džabáliji, při kterém bylo zabito několik civilistů. V dokumentu je nařizováno katarskému médiu, aby nepoužívala slovo „masakr“ k popisu incidentu, aby zobrazovala minimum obrazových materiálů a aby zajistila, že Hamás nebude kritizován v panelových diskusích. Tvrzení ani jedné ze stran nelze nezávisle ověřit.

Faktem ovšem zůstává, že okresní soud v Tel Avivu v červnu 2024 po prozkoumání předložených důkazů konstatoval, že „teroristická organizace Hamás vnímá al-Džazíru jako svou propagandistickou a zpravodajskou složku“.

Již na začátku loňského září přes 250 médií z více než sedmdesáti zemí společně upozornilo na zabíjení novinářů izraelskou armádou v Pásmu Gazy. Podle RSF izraelská armáda v Pásmu Gazy od října 2023 zabila přibližně 220 novinářů.

Navzdory příměří Izrael pokračuje v útocích na okupované palestinské území, které bylo zdevastováno více než dva a půl roku trvající válkou vyvolanou útokem Hamásu 7. října 2023. Izrael tvrdí, že se zaměřuje na členy tohoto hnutí, píše AFP.

Skoro polovinu zabitých novinářů má letos na svědomí Izrael, uvádí Reportéři bez hranic
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Vyzval k evakuaci jižní části Bejrútu. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu, který oznámil, že v Libanonu dochází k přímým střetům s izraelskou armádou. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.
Kosmická loď Orion využila gravitační prak. Manévr sebral energii Zemi

Při popisu letu mise Artemis II k Měsíci a jejího návratu k Zemi se často píše o manévru takzvaného gravitačního praku, kterým si kosmická loď Orion pomohla k vyšší rychlosti a správné dráze. Jak ale tento manévr funguje a proč ho kosmické agentury tak často využívají?
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Maximální cena nafty stanovená na pátek je nižší, než za jakou ji většina prodejců paliv nakoupila, tvrdí Unie nezávislých petrolejářů. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel.
Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
Ruský nejvyšší soud zakázal Memorial jako extremistickou organizaci

Ruský nejvyšší soud označil nevládní organizaci na ochranu lidských práv Memorial za extremistickou a zakázal její působení v zemi. Rozhodnutí znamená, že za spolupráci s touto organizací, vyznamenanou v roce 2022 Nobelovou cenou míru, nyní hrozí v Rusku vězení, uvedly tiskové agentury.
Komise chce vysvětlit hovory Szijjártóa s Lavrovem. Z Francie zní slova o zradě

Informace o telefonických hovorech mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem jsou extrémně znepokojivé, uvedla mluvčí Evropské komise Paula Pinhová. Zdůraznila, že Maďarsko by se mělo k těmto informacím co nejdříve vyjádřit a vysvětlit je. Hovory mezi politiky označil šéf francouzské diplomacie Jean-Noël Barrot za zradu.
