Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK

Dva lidé zemřeli v noci na neděli při ruském útoku na civilní a přístavní infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti, oznámil v neděli ráno velitel regionální vojenské správy Oleh Kiper. V Chersonu ruský dron zasáhl auto, jehož řidič zemřel.

V okolí Oděsy drony zasáhly tři obytné domy, další dva jsou poničené. Škody jsou také na dalších budovách a přístavní infrastruktuře. Pět lidí je zraněných. Hasiči likvidují požáry, které vznikly při dronových útocích a vyšetřovatelé dokumentují následky úderu, který Kiper označil za další ruský válečný zločin.

Rusko na Oděskou oblast, v níž se nacházejí důležité ukrajinské říční i námořní přístavy, útočí opakovaně. Vzdušný poplach v regionu platil i v neděli ráno.

Cílem ruských dronů i ostřelování je opakovaně také Cherson, který od ruských pozic dělí jen řeka Dněpr. V neděli ráno při útoku bezpilotního letounu zemřel řidič auta, další čtyři lidé ve vozidle utrpěli zranění, oznámil velitel oblastní vojenské správy Oleksandr Prokudin.

Moskva každý den nad Ukrajinu vysílá stovky dronů a ukrajinské ozbrojené síly podnikají odvetné údery proti cílům na ruském území.

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné
Následky ruského útoku na Charkovskou oblast (2. května 2026)

Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení informovaly, že Rusko v noci k útokům použilo jednu balistickou raketu Iskander-M a 268 bezpilotních letounů. Protivzdušná obrana 249 dronů zneškodnila. Raketa a devatenáct dronů zasáhly patnáct míst, na jednom místě se zřítily trosky sestřeleného bezpilotního stroje.

Podle ministerstva obrany v Moskvě ruská protivzdušná obrana zneškodnila 334 ukrajinských dronů v regionech na západě země. Informace nelze nezávisle ověřit. Resort nezveřejňuje, kolik ukrajinských dronů vlétlo do ruského vzdušného prostoru.

„Izraelcům nevěříme.“ Štáb ČT natáčel s vysídlenými Libanonci

Prodlouženým příměřím na izraelsko-libanonském pomezí otřáslo další narušení klidu zbraní. Proíránský teroristický Hizballáh při dvou raketových útocích zabil jednoho vojáka a další dvě desítky zranil. Izraelské nálety zabily podle dostupných informací nejméně třináct lidí. Vláda v Bejrútu žádá svět o pomoc milionu uprchlíků. O životě libanonských vysídlenců natáčel zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
před 17 mminutami

před 31 mminutami

Izrael vyzval obce na jihu Libanonu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala obyvatele jedenácti měst a vesnic na jihu Libanonu k evakuaci z domovů. Vzkázala jim, aby odešli na otevřená prostranství nejméně jeden kilometr od zástavby. Oznámila, že v oblasti podniká operace proti Hizballáhu v reakci na to, co je podle Izraele porušením příměří ze strany tohoto šíitského militantního hnutí.
před 56 mminutami

Evropa se příliš spoléhá na čínské zelené technologie, varují experti

Nadměrná závislost Evropy na dovozu čínských zelených technologií může podle odborníků představovat vážné ekonomické a bezpečnostní riziko. Podle zprávy, o které informoval deník The Guardian, směřuje kvůli tomu evropský kontinent pomalu k řadě geopolitických problémů.
před 1 hhodinou

Trump je připraven ještě více snížit počet amerických vojáků v Německu

Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o pět tisíc ohlášených Pentagonem v pátek. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 36 tisíc amerických vojáků.
před 6 hhodinami

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců, píše agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu už v týdnu veřejně mluvil americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu zároveň kritizoval německého kancléře Friedricha Merze. Dva vlivní republikánští zákonodárci Roger Wicker a Mike Rogers rozhodnutí kritizovali s tím, že podkopává hrozbu odstrašení a nahrává ruskému vládci Vladimiru Putinovi.
1. 5. 2026Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy

Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten slíbil podporu ukrajinské cestě do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie s tím, že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
před 18 hhodinami
