Oběti po ruských útocích hlásí Oděsa či Cherson

Dva lidé zemřeli v noci na neděli při ruském útoku na civilní a přístavní infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti, oznámil v neděli ráno velitel regionální vojenské správy Oleh Kiper. V Chersonu ruský dron zasáhl auto, jehož řidič zemřel.
V okolí Oděsy drony zasáhly tři obytné domy, další dva jsou poničené. Škody jsou také na dalších budovách a přístavní infrastruktuře. Pět lidí je zraněných. Hasiči likvidují požáry, které vznikly při dronových útocích a vyšetřovatelé dokumentují následky úderu, který Kiper označil za další ruský válečný zločin.
Rusko na Oděskou oblast, v níž se nacházejí důležité ukrajinské říční i námořní přístavy, útočí opakovaně. Vzdušný poplach v regionu platil i v neděli ráno.
Cílem ruských dronů i ostřelování je opakovaně také Cherson, který od ruských pozic dělí jen řeka Dněpr. V neděli ráno při útoku bezpilotního letounu zemřel řidič auta, další čtyři lidé ve vozidle utrpěli zranění, oznámil velitel oblastní vojenské správy Oleksandr Prokudin.
Moskva každý den nad Ukrajinu vysílá stovky dronů a ukrajinské ozbrojené síly podnikají odvetné údery proti cílům na ruském území.
Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení informovaly, že Rusko v noci k útokům použilo jednu balistickou raketu Iskander-M a 268 bezpilotních letounů. Protivzdušná obrana 249 dronů zneškodnila. Raketa a devatenáct dronů zasáhly patnáct míst, na jednom místě se zřítily trosky sestřeleného bezpilotního stroje.
Podle ministerstva obrany v Moskvě ruská protivzdušná obrana zneškodnila 334 ukrajinských dronů v regionech na západě země. Informace nelze nezávisle ověřit. Resort nezveřejňuje, kolik ukrajinských dronů vlétlo do ruského vzdušného prostoru.
