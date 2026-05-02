Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten slíbil podporu ukrajinské cestě do EU


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie s tím, že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.

Fico následně v tiskovém prohlášení zveřejněném mimo jiné na facebook sdělil, že ač mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Bratislava na Ukrajině stabilitu a demokracii a vzájemné přátelské vztahy. Fico rovněž uvedl, že se krátce setká se Zelenským v pondělí v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských zemí.

„Pozval jsem premiéra na návštěvu Kyjeva a poděkoval mu za pozvání k cestě do Bratislavy. Také jsme debatovali o možnosti osobního setkání v blízké budoucnosti,“ potvrdil Zelenskyj. Konkrétní datum schůzky ale neposkytl. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022.

„Rovněž jsem zdůraznil, že žádná mírová dohoda v ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací není možná bez souhlasu ukrajinské strany,“ sdělil Fico. Slovenský premiér opakovaně čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Fico se například tento měsíc chystá odjet do Moskvy na oslavy konce druhé světové války v Evropě, vojenské přehlídky v Moskvě se ale zúčastnit neplánuje.

Babiš bude v Arménii o víkendu krátce jednat se Zelenským, píše iDnes
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

V národním parku České Švýcarsko hoří les, platí druhý stupeň poplachu

před 6 mminutami
Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

09:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO, oznámil Babiš

12:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Šéfové městských policií se bojí odlivu strážníků do jiných sborů. Kvůli platům

před 7 hhodinami
Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

před 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie s tím, že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a devět zraněných, píše v sobotu Ukrinform. Zraněné a materiální škody hlásí i další části Ukrajiny. Ruské drony v noci na sobotu a ráno udeřily v Charkově či Oděské oblasti, uvádí média. Útoky agresora v sobotu v místech mimo frontovou linii pokračují.
09:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců, píše agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu už v týdnu veřejně mluvil americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu zároveň kritizoval německého kancléře Friedricha Merze.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho

Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa v sobotu dopoledne do Severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi sedmdesát kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak. Nejistý osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti nejen v Německu.
10:08Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou

Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informovaly o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve státech, které potraty zakazují.
před 6 hhodinami

AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Podle ní šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.
před 10 hhodinami

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25 procent, oznámil v pátek pozdě odpoledne SELČ na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump s tím, že opatření začne platit příští týden. Sedmadvacítka podle něj neplní obchodní dohodu. Šéf Bílého domu dodal, že pokud budou auta vyráběna v továrnách na území USA, nebudou se na ně tarify vztahovat.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Babiš bude v Arménii o víkendu krátce jednat se Zelenským, píše iDnes

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš to řekl portálu iDnes.cz, téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro zemi, která už se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
před 17 hhodinami
