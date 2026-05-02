Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten slíbil podporu ukrajinské cestě do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie s tím, že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
Fico následně v tiskovém prohlášení zveřejněném mimo jiné na facebook sdělil, že ač mají se Zelenským na některá témata rozdílné názory, přeje si Bratislava na Ukrajině stabilitu a demokracii a vzájemné přátelské vztahy. Fico rovněž uvedl, že se krátce setká se Zelenským v pondělí v Jerevanu na summitu Evropského politického společenství (EPC), které sdružuje 47 evropských zemí.
„Pozval jsem premiéra na návštěvu Kyjeva a poděkoval mu za pozvání k cestě do Bratislavy. Také jsme debatovali o možnosti osobního setkání v blízké budoucnosti,“ potvrdil Zelenskyj. Konkrétní datum schůzky ale neposkytl. Pokud Fico do Kyjeva opravdu odcestuje, bude to jeho první návštěva ukrajinského hlavního města od počátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022.
„Rovněž jsem zdůraznil, že žádná mírová dohoda v ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací není možná bez souhlasu ukrajinské strany,“ sdělil Fico. Slovenský premiér opakovaně čelí kritice, že je vstřícný vůči Rusku, které je ve válce agresorem. Fico se například tento měsíc chystá odjet do Moskvy na oslavy konce druhé světové války v Evropě, vojenské přehlídky v Moskvě se ale zúčastnit neplánuje.