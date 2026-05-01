Babiš bude v Arménii o víkendu krátce jednat se Zelenským, píše iDnes

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš to řekl portálu iDnes.cz, téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro zemi, která už se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
„Je důležité, abychom se setkali,“ řekl serveru Babiš k jednání se Zelenským. Návštěvu Ukrajiny ale prý šéf ANO neplánuje. „Ne, do Kyjeva nepojedu,“ sdělil. Doplnil ale, že s ukrajinským lídrem by se mohl v budoucnu setkat také na summitu v Polsku, který se má týkat rekonstrukce Moskvou napadené země.
Do Arménie odlétá premiér Babiš 3. května na summit Evropského politického společenství, který se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.
Babiš se tam plánuje sejít kromě Zelenského rovněž s dalšími státníky. „Budu tam mít i krátké bilaterální schůzky s britským premiérem (Keirem) Starmerem, se srbským premiérem (Djurem Macutem) nebo s moldavskou prezidentkou (Maiou Sanduovou),“ vyjmenoval.