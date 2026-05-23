Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích je ve vazbě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let vězení, řekl soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné, dodal. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.

„Důvody jsou útěkové a předstižné, že by se v případě propuštění mohl skrývat a že by mohl svoje jednání opakovat. Obviněný vypovídal, obsah výpovědi není vhodné v této fázi zveřejňovat,“ řekl soudce. Dodal ale, že se obviněný k činu přiznal a že ho nějak vysvětloval.

Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním, která jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělí zavřená, zrušené jsou do té doby i maturity.

„Mladík dnes míří do vazební věznice, do které to je, není vhodné z bezpečnostních důvodů sdělovat,“ dodal Procházka. Obviněný se vzdal práva na odvolání proti vazbě. Příjezd obviněného a jednání u soudu provázela přísná opatření z obav o jeho bezpečnost. Před soud přijela tři auta a k soudu obviněného doprovázeli i těžkooděnci se samopaly.

Policie obvinila z vraždy mladíka, který napadl dívku u školy v Pardubicích
Pietní místo před školou v Pardubicích, kde mladík napadl studentku

Mladík je obviněný z provinění vraždy, právní kvalifikace je pro lidi, kterým je od 15 do 18 let a nejsou plnoletí. Mladistvým pachatelům hrozí za vraždu nanejvýš pět let vězení. U činů, za které by dospělému hrozil výjimečný trest, může soud u mladistvého zvážit přísnější sazbu od pěti do deseti let. Právě kvůli věku oběti a obviněného policie dává o případu minimum informací.

Policie školu po tragickém činu ve čtvrtek evakuovala, v okolí zavřela silnici a chodníky, aby se do oblasti nemohl nikdo dostat. Školu prohledali pyrotechnici, nic nebezpečného nenašli.

Právě kvůli nástražnému zařízení v tlakovém hrnci prohledávala policie školní budovu již v roce 2022, přičemž ho našli studenti v kontejneru před školou. Dal ho tam devatenáctiletý mladík, který utekl a druhý den zabil sekerou náhodného člověka ve Vysokém Mýtě. Po činu se otrávil a zemřel. Podle odborníků měl psychické potíže.

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela
Policie před střední školou v Poděbradské ulici v Pardubicích

Učitelů byl nedostatek, poslali nás všechny učit, vzpomíná vědkyně

Hydrobioložka Zdeňka Žáková prožila dětství poznamenané druhou světovou válkou. Ještě než se po studiích na brněnské přírodovědecké fakultě mohla věnovat vědecké práci, musela nastoupit na místo učitelky ve Zdounkách u Kroměříže. Později našla zaměstnání v brněnském výzkumném ústavu vodohospodářském, kde se věnovala přírodnímu čištění odpadních vod. Své vzpomínky zachytila v rodinné kronice.
Do Brna míří Pouť smíření, která připomíná odsun Němců

Lidé přijeli do Pohořelic na Brněnsku, aby se vydali do Brna na Pouť smíření. Letos je akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 mimořádná tím, že se v tomto druhém největším českém městě souběžně konají Sudetoněmecké dny. V jejich 76leté tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale v Česku. Památník pochodu smrti v noci na sobotu někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté vandala hledají.
Plzeňská zoo slaví sto let. Chystá rozšíření i vysněný pavilon pro slony

Plzeňská zoologická zahrada slaví sto let od svého založení. Druhá nejdéle fungující zoo v Česku drží prvenství v počtu chovaných zvířat i druhů. Jubilejní sezonu doprovodí řada akcí i vydání historické knihy. Zoo plánuje rozšíření areálu a přiblížila se k realizaci dlouho připravovaného pavilonu pro slony indické.
U stolů na náměstí v Brně usedli sudetští Němci i Češi, přišli také protestující

Stovky lidí se usadily u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost, kterou pořádají organizátoři festivalu Meeting Brno, přišli Němci, převážně senioři, kteří se v Brně účastní sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), ale také Češi, mezi nimi mnoho mladých. Jsme zvědaví a strachu ze sudetských Němců moc nerozumíme, komentovali to studenti brněnských univerzit, kteří si přinesli vlastní občerstvení a pojali akci jako oběd pod širým nebem. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
Skiareál v Bedřichově nebude možné zastavět, rozhodli obyvatelé obce v referendu

Pozemky ve skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom v pátek obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze 165 hlasujících, dva hlasy byly neplatné a dva proti. Referenda se zúčastnilo 55,93 procenta z celkového počtu 295 voličů. Plebiscit je tak platný a jeho výsledek závazný.
Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie, řekl v pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Policie obvinila z vraždy mladíka, který napadl dívku u školy v Pardubicích

Pardubičtí kriminalisté obvinili z vraždy mladíka, který ve čtvrtek napadl dívku v blízkosti Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Těžce zraněná po převozu do nemocnice zemřela. Oběť i podezřelý byli podle médií studenti průmyslovky a mladiství.
