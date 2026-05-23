Plzeňská zoo slaví sto let. Chystá rozšíření i vysněný pavilon pro slony


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Plzeňská zoologická zahrada slaví sto let od svého založení. Druhá nejdéle fungující zoo v Česku drží prvenství v počtu chovaných zvířat i druhů. Jubilejní sezonu doprovodí řada akcí i vydání historické knihy. Zoo plánuje rozšíření areálu a přiblížila se k realizaci dlouho připravovaného pavilonu pro slony indické.

Plzeňská zoo patří k nejnavštěvovanějším zoologickým zahradám v Česku. Unikátní je také propojením s botanickou zahradou. Její začátky však byly skromné – vznikla ve čtvrti Doudlevce. „Byla na velmi malém prostoru, zhruba 2,5 hektaru. Od začátku se proto hledalo místo, kam by se jednou mohla přestěhovat. Nakonec brány staré zahrady zavřela infekce sněti slezinné,“ uvedl mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

V současném jednadvacetihektarovém areálu na Lochotíně působí od roku 1963. V prvním roce na novém místě zahrada chovala 29 druhů zvířat. Dnes na ploše 22 hektarů žije zhruba šest a půl tisíce zvířat, z nichž mnohá patří mezi vzácné druhy. Zoo se dlouhodobě zaměřuje na záchranné programy ohrožených živočichů.

„Zoologické zahrady se v posledních letech mění a snaží se více prosazovat ochranu přírody. Každý rok hledáme nové vhodné kandidáty. Díky návštěvníkům, kteří nás podporují pětikorunou ze vstupného na ochranářské projekty, se nám daří,“ řekl hlavní zoolog Tomáš Jirásek.

Plzeňská zoo chová jako jediná na světě pavoučí zmije
Zmije pavoučí z plzeňské zoo

Nový tropický skleník i medúzy

Jedním z hlavních dárků ke stému výročí má být zahájení stavby pavilonu Seychelský skleník. Nabídnout má tropický prales, želvy obrovské i pestré africké motýly. „Měl by tam vzniknout i krásný pavilon medúz,“ doplnil Vobruba. Na pozemku bývalé kynologické základny, který zoo získala, by se podle něj měli objevit také supi, pandy červené nebo někteří kopytníci.

Plzeň zároveň investuje desítky milionů korun do rekonstrukce budovy ředitelství zoologické a botanické zahrady. Objekt starý několik desítek let už nevyhovuje současným požadavkům. Po zateplení se mají snížit provozní náklady a zaměstnanci získají lepší zázemí pro odbornou činnost. „Náklady budou 35 milionů korun, hotovo má být zhruba za rok,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).

V plzeňské zoo se narodilo první mládě pandy červené. Jeho otec se proslavil útěkem z výběhu
První mládě pandy červené narozené v plzeňské zoo

Sen jménem sloni indičtí

Postupně konkrétnější obrysy získává i další velký chovatelský cíl – sloni indičtí. Ulice vedoucí k hlavnímu vstupu do zoo nese už šest let symbolický název Ke slonům.

Zoo začala pavilon pro slony indické projektovat na konci roku 2022. Vyrůst by měl na třinácti hektarech luk naproti současnému areálu. Expozice Sloni na Mži za přibližně jednu miliardu korun se připravuje téměř dvacet let. „Je to takový sen, jehož realizace se postupně blíží. Bude znamenat zokruhování areálu a jeho rozšíření na 34 hektarů,“ řekl Vobruba.

Samotná výstavba by podle odhadů mohla trvat dva až tři roky. Nejdražší částí projektu bude budova slonince a navazující velkokapacitní restaurace. Součástí areálu mají být také menší expozice pro drobná zvířata, botanická část o rozloze tří hektarů, vodní filtrace, oplocení i nové cesty. V Plzni by měl žít jeden samec a dvě až tři samice. Zoo chce slony získat v rámci záchranného programu.

Ve zlínské zoo se narodilo první mládě slona afrického v Česku
Slonice Kali

O slona usilovala Plzeň už před desítkami let

K příjezdu slona do Plzně nemělo daleko už v roce 1968. „Pokoušel se o něj tehdejší vedoucí Parku kultury a oddechu Zdeněk Rýdl, který zaštiťoval jednání zoo. Prostředníkem této snahy byli pracovníci Škodovky, kteří v té době budovali velkou elektrárnu v indickém Ránčí. Plzeňští pionýři se podepsali pod dopis, ve kterém prosili indické přátele o malé slůně, a škodováci dopis v Indii předali,“ uvádí zoo na svých webových stránkách. Tehdejší areál měl ale jen pět hektarů a chybělo odpovídající zázemí pro chov slona.

Pavilon pro slony se objevil v plánech také po roce 1996. „Existoval i konkrétní slon – časopis Květy avizoval indickou slonici Bínu z cirkusu. Naštěstí pro zoologickou zahradu ani tento projekt nebyl dotažen do konce, protože v takových podmínkách by nastaly s chovem slona velké potíže,“ připomíná zoo.

Rodinu slonů zatím v Plzni symbolicky zastupují damani, drobní savci velikosti králíka, kteří se v zoo úspěšně rozmnožují. Jejich příbuznost se slony potvrzují společné znaky kostry i molekulární analýza DNA.

Téměř půl milionu návštěvníků ročně

Zoologická a botanická zahrada je příspěvkovou organizací města a zaměstnává více než 140 lidí. Loni ji navštívilo 491 627 návštěvníků, meziročně o osmnáct tisíc více. Šlo o čtvrtou nejvyšší návštěvnost v historii zahrady.

V doprovodném programu nabízí zoo komentovaná krmení nebo sokolnické ukázky v amfiteátru. Návštěvníci mohou využít také restauraci Kiboko, Hospodu na statku nebo Sibiřský srub u výběhu tygrů. Zahrada je otevřená po celý rok.

Hlavní oslavy stého výročí s programem v areálu zoo i na lochotínském amfiteátru vyvrcholí 20. září 2026. Kompletní program akcí je k dispozici na webu Zoo Plzeň a na jejích sociálních sítích.

Výběr redakce

Ceny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

VideoCeny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

před 1 hhodinou
Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

před 2 hhodinami
Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

před 3 hhodinami
Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

před 12 hhodinami
Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

před 12 hhodinami
Nedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

VideoNedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

před 13 hhodinami
Colbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

před 13 hhodinami
Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Plzeňská zoo slaví sto let. Chystá rozšíření i vysněný pavilon pro slony

Plzeňská zoologická zahrada slaví sto let od svého založení. Druhá nejdéle fungující zoo v Česku drží prvenství v počtu chovaných zvířat i druhů. Jubilejní sezonu doprovodí řada akcí i vydání historické knihy. Zoo plánuje rozšíření areálu a přiblížila se k realizaci dlouho připravovaného pavilonu pro slony indické.
před 34 mminutami

U stolů na náměstí v Brně usedli sudetští Němci i Češi, přišli také protestující

Stovky lidí se usadily u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost, kterou pořádají organizátoři festivalu Meeting Brno, přišli Němci, převážně senioři, kteří se v Brně účastní sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), ale také Češi, mezi nimi mnoho mladých. Jsme zvědaví a strachu ze sudetských Němců moc nerozumíme, komentovali to studenti brněnských univerzit, kteří si přinesli vlastní občerstvení a pojali akci jako oběd pod širým nebem. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Skiareál v Bedřichově nebude možné zastavět, rozhodli obyvatelé obce v referendu

Pozemky ve skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom v pátek obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze 165 hlasujících, dva hlasy byly neplatné a dva proti. Referenda se zúčastnilo 55,93 procenta z celkového počtu 295 voličů. Plebiscit je tak platný a jeho výsledek závazný.
před 11 hhodinami

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie, řekl v pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Policie obvinila z vraždy mladíka, který napadl dívku u školy v Pardubicích

Pardubičtí kriminalisté obvinili z vraždy mladíka, který ve čtvrtek napadl dívku v blízkosti Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Těžce zraněná po převozu do nemocnice zemřela. Oběť i podezřelý byli podle médií studenti průmyslovky a mladiství.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Muž, který útočil v obchodním domě v Hradci Králové, půjde před soud

Státní zástupkyně obžalovala třiatřicetiletého cizince, který v lednu napadl v královéhradeckém obchodním centru Futurum jiného cizince a jednu svědkyni zranil. České televizi to sdělil mluvčí krajských žalobců Milan Šimek. Kromě pokusu o vraždu policisté muže obvinili také z výtržnictví a nakládání s dětskou pornografií. V případě odsouzení by mu podle policie hrozilo až dvacet let vězení. Stíhaný je ve vazbě.
před 18 hhodinami

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.
před 21 hhodinami

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkované dítě podlehlo nemoci v pražské Fakultní nemocnici Motol a Homolka tento týden poté, co se jeho stav několik týdnů zhoršoval. Výskyt záškrtu je v České republice vzácný, hygienici přesto nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. V posledních letech se totiž tato nemoc s vysokou smrtností vrací: roku 2024 na ni v Česku po 55 letech poprvé zemřel člověk.
před 22 hhodinami
Načítání...