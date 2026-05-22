Skiareál v Bedřichově nebude možné zastavět, rozhodli obyvatelé obce v referendu

Pozemky ve skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom v pátek obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze 165 hlasujících, dva hlasy byly neplatné a dva proti. Referenda se zúčastnilo 55,93 procenta z celkového počtu 295 voličů. Plebiscit je tak platný a jeho výsledek závazný.
Referendum, jehož výsledky jsou na webu obce, iniciovalo vedení Bedřichova, aby se ujistilo o tom, že obyvatelé podporují jeho snahu o zachování sjezdového lyžování v místním skiareálu, jehož budoucnost je nejistá. Většina zimního střediska se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v minulé sezoně mimo provoz, neboť předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál opustit.
Výsledek referenda označil starosta Bedřichova Petr Holub (Starostové za Liberecký kraj) za takový, jaký očekávali. „Referendem iniciovaným obcí, respektive zastupitelstvem, jsme si chtěli ověřit názor občanů v tom smyslu, že pozemky pod tím Malinovým vrchem by měly zůstat zakonzervované v územním plánu a nepůjde je jen z vůle budoucích zastupitelstev změnit na zastavitelné plochy,“ řekl Holub.
Starosta je spokojený, že v obci s horským rázem přibyla další část, u které nehrozí, že by se stala v budoucnu předmětem spekulací a snah developerů zastavět ji. „Zároveň to umožní provoz skiareálu nebo podobných aktivit, které tam lze provozovat dle územního plánu,“ dodal Holub.
Nyní se začíná rýsovat dohoda mezi obcí a nejvýznamnějšími soukromými vlastníky pozemků ve skiareálu, což jsou místní podnikatelé. Pokud se skutečně domluví, obec od těchto podnikatelů získá většinu jejich pozemků ve skiareálu. Výměnou za to chtějí podnikatelé jiné stavební pozemky v obci, nebo převést některé jejich pozemky mimo skiareál mezi stavební.
Podmínkou obce pro tyto majetkoprávní operace bude ale funkční areál, jehož provoz budou muset zajistit tito podnikatelé. Ti svůj záměr představili před dvěma týdny při veřejné debatě. Provoz střediska chtějí obnovit ještě letos, v budoucnu modernizovat a umožnit jeho celoroční využití.
Obec chce fungování areálu podpořit tím, že za své pozemky pod sjezdovkami nebude chtít z počátku žádné nájemné. Navíc nechá ve prospěch provozovatele skiareálu zřejmě i výnos z přilehlého obecního parkoviště.