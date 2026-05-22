Skiareál v Bedřichově nebude možné zastavět, rozhodli obyvatelé obce v referendu


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Pozemky ve skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách nebude možné v budoucnu přeměnit na stavební. Rozhodli o tom v pátek obyvatelé obce v referendu. Pro zachování současného stavu hlasovalo 161 ze 165 hlasujících, dva hlasy byly neplatné a dva proti. Referenda se zúčastnilo 55,93 procenta z celkového počtu 295 voličů. Plebiscit je tak platný a jeho výsledek závazný.

Referendum, jehož výsledky jsou na webu obce, iniciovalo vedení Bedřichova, aby se ujistilo o tom, že obyvatelé podporují jeho snahu o zachování sjezdového lyžování v místním skiareálu, jehož budoucnost je nejistá. Většina zimního střediska se 4,5 kilometru sjezdovek a sedmi vleky byla v minulé sezoně mimo provoz, neboť předchozí dlouholetý provozovatel se rozhodl ztrátový areál opustit.

Výsledek referenda označil starosta Bedřichova Petr Holub (Starostové za Liberecký kraj) za takový, jaký očekávali. „Referendem iniciovaným obcí, respektive zastupitelstvem, jsme si chtěli ověřit názor občanů v tom smyslu, že pozemky pod tím Malinovým vrchem by měly zůstat zakonzervované v územním plánu a nepůjde je jen z vůle budoucích zastupitelstev změnit na zastavitelné plochy,“ řekl Holub.

Starosta je spokojený, že v obci s horským rázem přibyla další část, u které nehrozí, že by se stala v budoucnu předmětem spekulací a snah developerů zastavět ji. „Zároveň to umožní provoz skiareálu nebo podobných aktivit, které tam lze provozovat dle územního plánu,“ dodal Holub.

Lyžování v Bedřichově ohrožují spekulace developerů
Skiareál Bedřichov

Nyní se začíná rýsovat dohoda mezi obcí a nejvýznamnějšími soukromými vlastníky pozemků ve skiareálu, což jsou místní podnikatelé. Pokud se skutečně domluví, obec od těchto podnikatelů získá většinu jejich pozemků ve skiareálu. Výměnou za to chtějí podnikatelé jiné stavební pozemky v obci, nebo převést některé jejich pozemky mimo skiareál mezi stavební.

Podmínkou obce pro tyto majetkoprávní operace bude ale funkční areál, jehož provoz budou muset zajistit tito podnikatelé. Ti svůj záměr představili před dvěma týdny při veřejné debatě. Provoz střediska chtějí obnovit ještě letos, v budoucnu modernizovat a umožnit jeho celoroční využití.

Obec chce fungování areálu podpořit tím, že za své pozemky pod sjezdovkami nebude chtít z počátku žádné nájemné. Navíc nechá ve prospěch provozovatele skiareálu zřejmě i výnos z přilehlého obecního parkoviště.

Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté
Sjezdovka v Bedřichově

Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
včera v 17:46

Soud odmítl poslat do vazby obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy

Soud v České Lípě neposlal muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby muž trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Dotyčný byl podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové propuštěn ze zadržení a stíhán bude na svobodě. Nyní podle svého obhájce lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky zacházela. Pachatel podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.
16. 5. 2026Aktualizováno16. 5. 2026

Odborníci hledají způsob, jak osvobodit relikvii svaté Zdislavy z betonu

Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu. Odborníci nyní mluví o tom, jak je možné dostat ji ven.
15. 5. 2026

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece

Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy. Podezřelého z krádeže zadržela ve čtvrtek. Muž, který lebku ukradl, ji zalil do betonu. Relikvii se nyní snaží vyjmout specialisté. Zadržený podle policie vypověděl, že chtěl lebku pohřbít v řece.
15. 5. 2026Aktualizováno15. 5. 2026

Chytré technologie pomáhají seniorům být déle samostatní, lidskou péči ale zcela nenahradí

Moderní technologie mohou zlepšit kvalitu života seniorů, prodloužit jejich soběstačnost a snížit potřebu péče v domovech. Asistivní technologie se speciálními čidly hlídajícími seniora čtyřiadvacet hodin denně teď v praxi zkouší řada krajů i obcí. Někde je chtějí zavádět i do obecních bytů určených pro seniory. Odborníci upozorňují i na rizika, například falešný pocit bezpečí či otázky soukromí. Zdůrazňují, že rozhodovat má vždy lidský pečovatel.
14. 5. 2026

KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
14. 5. 2026

Peníze, vandalství, či sekta? Motiv krádeže lebky svaté Zdislavy je nejasný

Lebka svaté Zdislavy byla v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí uložena téměř sto dvacet let, než ji neznámý pachatel v úterý ukradl. Církevním představitelům a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co mohlo někoho k takovému činu vést. Mluví každopádně o ztrátě relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou.
13. 5. 2026
