Soud rozhoduje o vazbě pro zloděje lebky svaté Zdislavy


16. 5. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie krátce před desátou hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pětatřicetiletý pachatel podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Soud bude rozhodovat, jestli ho umístí do vazby. Jednání je neveřejné. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct.

Muže k soudu přivezlo osobní policejní auto se zatmavenými skly. Zajelo do dvora. Novináři neměli možnost podezřelého zahlédnout. Policie muže zadržela ve čtvrtek, za krádež mu hrozí až osm let vězení. Obvinila ho také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.

Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Rajt v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Zároveň je přesvědčen, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli.

Pětatřicetiletý muž odůvodnil podle policie krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. „Měl v úmyslu ponořit ji do nějaké řeky, vody. Pokud by se nám nepodařilo pachatele zjistit během včerejšího dne (ve čtvrtek), víme, že dnes (v pátek) byl už rozhodnut tuto relikvii víceméně potopit,“ řekl v pátek Rajt novinářům.

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece
Pohled na boční oltář, odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy

Zloděj ukradl lebku v úterý v podvečer, kdy využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. To, že ji odnese, podle Rajta plánoval. Pro krádež v úterý se ale rozhodl až ten den.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice
Lebka svaté Zdislavy

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Mýšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá z informací na webu obce.
před 1 hhodinou

Samosběr jahod začne u některých pěstitelů už v květnu, ceny mírně porostou

Samosběr jahod v Česku začne letos už v druhé polovině května, například Kunratická Jahodárna v Praze plánuje zahájení nejpozději 20. května. Další oslovení pěstitelé otevřou na přelomu května a června. Ceny by měly zůstat podobné loňsku, producenti jahod počítají jen s mírným zdražením.
před 2 hhodinami

VideoK zavedení chytrých kamer na stadionech jsou nutné legislativní změny

Po sobotním nedohraném derby v pražském Edenu se znovu otevírá otázka používání kamer s využitím biometrických údajů na stadionech. Nyní to zakazuje legislativa. Tento systém se smí používat pouze na mezinárodních letištích, což je v Česku letiště Václava Havla. Když systém na letišti za pomoci umělé inteligence najde mezi lidmi shodu s někým, kdo je v celostátním pátrání, okamžitě o tom ví cizinecká policie. Vzniknout by tedy mohl registr fanoušků, kteří již mají zákaz chození na stadiony. Systém by pak fungoval podobně, jako na pražském letišti.
před 3 hhodinami

Některé řeky nedosahují ani třetiny květnových průtoků, vodáci ruší i závody

V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných osmdesát procent řek, uvedl předseda Svazu vodáků ČR Libor Polák s tím, že hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit.
před 4 hhodinami

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Zástupci resortů představovali návrh akceleračních zón. Jednání narušili kritici

Na veřejné projednání návrhu oblastí pro zóny k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie v Česku přišlo v pátek několik stovek lidí. Akce trvala téměř 12 hodin, skončila krátce před 22:00. Úředníci z několika ministerstev během dopoledne představili detaily dokumentu a jeho zpracování, odpoledne pak odpovídali na desítky dotazů veřejnosti. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala jako nesmyslný, debata tak byla místy velmi rušná a plná emocí, obešla se ale bez výraznějších excesů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Na tři stovky připomínek se sešlo ke změně financování veřejnoprávních médií

Na tři stovky připomínek se sešlo k návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Ministerstva předloze vytkla nejasnosti nebo legislativní chyby, ale i samotný záměr převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet bez jasného odůvodnění. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) je připravený provést úpravy. Podle opozice má zákon tolik chyb, že oprava není možná.
před 13 hhodinami
