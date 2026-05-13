Zloděj ukradl lebku světice na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
Na místo přijel i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Rovněž on uvedl, že lebku pachatel odcizil na začátku bohoslužby. Před svým jmenováním pražským arcibiskupem byl Přibyl dva roky biskupem litoměřické diecéze, pod niž Jablonné spadá. Až do jmenování nového biskupa tuto diecézi stále spravuje.
Lebka sv. Zdislavy byla v hlavní lodi baziliky umístěná v jednom z bočních oltářů. Chránila ji dvě skla. „Jedno mělo tloušťku pět a druhé sedm milimetrů,“ přiblížil Mayer. K jeho rozbití musel pachatel použít nějaký nástroj. „Mohlo to být keramické kladívko,“ odhadl děkan. Zabezpečovací zařízení baziliky bylo podle něj v té době vypnuté právě kvůli tomu, že se měla konat bohoslužba.
Nečekal, že by se někdy něco takového mohlo stát. „Byl jsem z toho v šoku. Lebka naší světice je tady 120 let. A to je poprvé, co byl nějaký takový útok,“ dodal.
Pachatel může napravit svůj čin, řekl olomoucký arcibiskup
Předseda České biskupské konference (ČBK) a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík na webu cirkev.cz uvedl, že ho krádež lebky světice zaskočila a zabolela. Napadlo ho, že si pachatel snad ani neuvědomil, co činí. „Obracím se proto na toho, kdo lebku vzal: Máte šanci napravit svůj čin, vrátit ji zpět a ukázat, že v sobě chováte úctu k zemřelým i k našim společným hodnotám,“ apeluje. Podle něj jde jak o úctu k zesnulým, tak o úctu ke kulturním a historickým hodnotám a o památku světice.
Mluvčí ČBK Monika Klimentová řekla, že si nevybavuje obdobnou krádež relikvie. Církev dlouho řešila krádeže různých uměleckých předmětů, z nichž se některé podařilo po vyšetřování a dlouhých průtazích vrátit zpět.
Klimentová netuší, zda se dají vůbec ostatky svatých zpeněžit a z jakého důvodu mohla být lebka svaté Zdislavy odcizena. Její nesmírná cena má především duchovní a historický rozměr, zdůraznila. Mohlo jít také o vandalismus, doplnila.
Krádež lebky z baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy se podle policie stala v úterý mezi 18:00 a 18:15. Pachatel měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Policie vyzvala ke spolupráci veřejnost.
Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku, provdala se za velmože Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk v Jablonném v Podještědí. Byla šlechtičnou, zakládala špitály a kláštery v Turnově a právě v Jablonném v Podještědí. Proslula rovněž dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem.
Zemřela ve věku 33 let v roce 1252 a její ostatky byly uloženy v kostele sv. Vavřince v Jablonném. Za blahoslavenou byla prohlášena roku 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil 21. května 1995 v Olomouci. Od roku 2000 je patronkou litoměřické diecéze. Její památka se slaví vždy 30. května.