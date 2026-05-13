Zloděj ukradl lebku světice na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.

Na místo přijel i pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Rovněž on uvedl, že lebku pachatel odcizil na začátku bohoslužby. Před svým jmenováním pražským arcibiskupem byl Přibyl dva roky biskupem litoměřické diecéze, pod niž Jablonné spadá. Až do jmenování nového biskupa tuto diecézi stále spravuje.

Lebka sv. Zdislavy byla v hlavní lodi baziliky umístěná v jednom z bočních oltářů. Chránila ji dvě skla. „Jedno mělo tloušťku pět a druhé sedm milimetrů,“ přiblížil Mayer. K jeho rozbití musel pachatel použít nějaký nástroj. „Mohlo to být keramické kladívko,“ odhadl děkan. Zabezpečovací zařízení baziliky bylo podle něj v té době vypnuté právě kvůli tomu, že se měla konat bohoslužba.

Nečekal, že by se někdy něco takového mohlo stát. „Byl jsem z toho v šoku. Lebka naší světice je tady 120 let. A to je poprvé, co byl nějaký takový útok,“ dodal.

Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy

Pachatel může napravit svůj čin, řekl olomoucký arcibiskup

Předseda České biskupské konference (ČBK) a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík na webu cirkev.cz uvedl, že ho krádež lebky světice zaskočila a zabolela. Napadlo ho, že si pachatel snad ani neuvědomil, co činí. „Obracím se proto na toho, kdo lebku vzal: Máte šanci napravit svůj čin, vrátit ji zpět a ukázat, že v sobě chováte úctu k zemřelým i k našim společným hodnotám,“ apeluje. Podle něj jde jak o úctu k zesnulým, tak o úctu ke kulturním a historickým hodnotám a o památku světice.

Mluvčí ČBK Monika Klimentová řekla, že si nevybavuje obdobnou krádež relikvie. Církev dlouho řešila krádeže různých uměleckých předmětů, z nichž se některé podařilo po vyšetřování a dlouhých průtazích vrátit zpět.

Klimentová netuší, zda se dají vůbec ostatky svatých zpeněžit a z jakého důvodu mohla být lebka svaté Zdislavy odcizena. Její nesmírná cena má především duchovní a historický rozměr, zdůraznila. Mohlo jít také o vandalismus, doplnila.

Krádež lebky z baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy se podle policie stala v úterý mezi 18:00 a 18:15. Pachatel měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Policie vyzvala ke spolupráci veřejnost.

Tak zřejmě vypadala svatá Zdislava. Její tvář rekonstruovali pomocí nejmodernějších metod
Rekonstrukce tváře svaté Zdislavy

Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku, provdala se za velmože Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk v Jablonném v Podještědí. Byla šlechtičnou, zakládala špitály a kláštery v Turnově a právě v Jablonném v Podještědí. Proslula rovněž dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem.

Zemřela ve věku 33 let v roce 1252 a její ostatky byly uloženy v kostele sv. Vavřince v Jablonném. Za blahoslavenou byla prohlášena roku 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil 21. května 1995 v Olomouci. Od roku 2000 je patronkou litoměřické diecéze. Její památka se slaví vždy 30. května.

Výběr redakce

Zloděj ukradl lebku světice na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý

Zloděj ukradl lebku světice na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý

před 20 mminutami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 1 hhodinou
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 14 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 19 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Mrkání černých děr popsal brněnský student

V odborném časopise Astronomy and Astrophysics vyšla vědecká studie, kterou napsali brněnští vědci. Analyzovali v ní pozoruhodné „pomrkávání“ aktivních galaktických jader, jež může nabídnout pohled do míst, kam se jinak astronomům dívá zatím jen nesmírně obtížně.
před 9 mminutami

Zloděj ukradl lebku světice na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý

Lebku svaté Zdislavy pachatel ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř v té době byl jen kněz, který se na bohoslužbu chystal, řekl představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí na Liberecku Pavel P. Mayer. Alarm byl v tu dobu kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Kněz se připravoval v zákristii. „Když přišel k oltáři, uslyšel dvě rány a viděl někoho utíkat,“ přiblížil Mayer.
před 20 mminutami

Do řeky Moravy unikla u Otrokovic neznámá látka

Do řeky Moravy v úterý odpoledne unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Událost si vyžádala zásah hasičů, položením norných stěn se snažili zabránit dalšímu šíření. Zlínští hasiči o zásahu v úterý večer informovali na facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornily Zlínský deník a Česká televize.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy

Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa, svatořečena byla v roce 1995.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Viceprezident Hospodářské komory Štefl byl propuštěn z vazby, píší Seznam Zprávy

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Evropský pověřený žalobce Radek Mezlík webu řekl, že důvody vazby pominuly.
před 14 hhodinami

Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150 tisíc a zákaz funkce

Pokutou 150 tisíc korun a tříletým zákazem vykonávání funkce starostky potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Policie uzavřela případ sovětské vlajky na písecké radnici, nešlo o trestný čin

Ani přestupek ani trestný čin. Policie uzavřela případ sovětské vlajky na písecké radnici. Vedení města ji vyvěsilo společně s tou americkou. Chtělo tak připomenout armády, které se v roce 1945 při osvobozování Československa ve městě setkaly. Někdo to ale oznámil na policii.
před 14 hhodinami

Průzkum: Pražané kritizují dopravní zácpy či parkování, s MHD jsou spokojeni

Devět z deseti Pražanů kritizuje situaci na silnicích ve městě. Za největší problémy lidé považují zácpy a hustý provoz, nárůst počtu automobilů, parkování a nedostavěné okruhy. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute. Většina lidí podle průzkumu používá k dopravě ve všední dny především MHD, se kterou jsou spokojeni. Situaci na silnicích by řešili hlavně posilováním infrastruktury. Vedení města zároveň zvažuje zdražení jízdného v MHD i parkovného.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...