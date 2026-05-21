Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce


před 4 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.

Jakub Jochman před rokem při fotbale špatně došlápl a v pravém koleni si přetrhl vaz a poškodil meniskus. O tom, že bude muset na operaci, se dozvěděl až po vyšetření magnetickou rezonancí. „Zkoušel jsem několik soukromých klinik v Brně. Většina z nich měla čekací dobu dva, tři nebo čtyři měsíce. Tam, kam jsem se nakonec objednal, jsem měl štěstí a našel se termín za tři týdny,“ popsal.

Na vyšetření magnetickou rezonancí se v soukromých klinikách v Brně opravdu čeká několik měsíců. Podobné lhůty hlásí i další zdravotnická zařízení v kraji. Například v nemocnici v Kyjově pacienti čekají osm až deset týdnů.

Lepší diagnostika, méně administrativy. AI využívá víc než polovina českých nemocnic
Tomograf s umělou inteligencí v Nemocnici Kroměříž

Pomáhá přístroj vybavený AI

„Objednací lhůty se liší podle typu a náročnosti vyšetření. Dřívější termíny bývají například u vyšetření mozku či páteře, delší čekací doba může být u složitějších vyšetření břicha nebo pánve. Přednost mají vždy akutní pacienti a neodkladné stavy,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Hollerová. Zkrátit čekací dobu pomohlo podle instituce také využití přístroje vybaveného umělou inteligencí.

Zlínská Krajská nemocnice Tomáše Bati uvádí u neakutních pacientů průměrnou čekací lhůtu dvacet dnů. „Čekací doba na magnetickou rezonanci se ovšem liší podle typu vyšetření,“ upozornila mluvčí zařízení Dana Lipovská. Brněnské fakultní nemocnice naopak mnohdy nabízejí termín až za téměř půl roku. Měsíčně totiž vyšetří až dva tisíce pacientů.

V Česku je přes sto přístrojů

Moderní diagnostika je podle zástupce Radiologické společnosti a přednosty Kliniky zobrazovacích metod FN Motol a Homolka Lukáše Lamberta dnes využívána výrazně častěji než v minulosti, což zvyšuje tlak na specializovaná pracoviště.

„U velkých fakultních nemocnic, jako je FN Motol a Homolka, se navíc soustřeďují i komplikovanější případy z celé republiky, což přirozeně vede k vyšším nárokům na přístrojovou vybavenost a personál. Svou roli hraje nejen časová náročnost samotného vyšetření, ale i nedostatek odborného zdravotnického personálu,“ vysvětlil Lambert.

Ke zlepšení by podle něj mohla přispět modernizace diagnostických pracovišť, podpora vzdělávání zdravotnického personálu a větší propagace tohoto oboru mezi studenty.

V nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních v tuzemsku je podle dat Radiologické společnosti více než sto přístrojů magnetické rezonance. Celkový počet zařízení včetně těch, která už schválila přístrojová komise ministerstva zdravotnictví, ale dosud nejsou nainstalovaná, je 141.

Příspěvek přes 33 milionů

Nový přístroj pořídí také už zmíněná brněnská Úrazová nemocnice. Na jeho nákup schválili zastupitelé příspěvek přes 33 milionů korun. „Dostupnost magnetické rezonance není v Brně úplně optimální. Navíc Úrazová nemocnice znovu získala statut traumacentra a jeho součástí by měla být i možnost vyšetření dalšími radiologickými metodami, tedy právě magnetickou rezonancí,“ uvedla zastupitelka města Dagmar Seidlová (TOP 09).

Čekání na magnetickou rezonanci se má zkrátit, dodatky smluv ruší dosavadní strop
Ilustrační foto

Podle náměstka pro léčebně preventivní péči Úrazové nemocnice Brno Radima Herůfka nový přístroj zlepší dostupnost péče hlavně pro hospitalizované pacienty. „Pozitivně to zkrátí čekací doby na vyšetření magnetickou rezonancí a největší přínos to bude mít právě pro hospitalizované, u nichž je domluva vyšetření v jiných zdravotnických zařízeních často složitá,“ nastínil.

Magnetická rezonance bude umístěná vedle urgentního příjmu. S rekonstrukcí prostor začne nemocnice ještě letos. První pacienty by tam mohli vyšetřit začátkem příštího roku. Další magnetickou rezonanci plánuje pořídit také Dětská nemocnice Fakultní nemocnice Brno.

Výběr redakce

Při konfliktu u školy v Pardubicích byl vážně zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

Při konfliktu u školy v Pardubicích byl vážně zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

15:16Aktualizovánopřed 18 mminutami
Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

11:44Aktualizovánopřed 35 mminutami
Meeting Brno a setkání sudetských Němců zahájí pieta za oběti holocaustu

Meeting Brno a setkání sudetských Němců zahájí pieta za oběti holocaustu

před 54 mminutami
Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

před 1 hhodinou
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

14:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

10:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

12:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
před 4 mminutami

Při konfliktu u školy v Pardubicích byl vážně zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na SPŠCH, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy.
15:16Aktualizovánopřed 18 mminutami

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
10:46Aktualizovánopřed 24 mminutami

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o zakázky malého rozsahu na opravy bytů a elektroinstalace bytů města Havířova v letech 2022 a 2023.
11:44Aktualizovánopřed 35 mminutami

Meeting Brno a setkání sudetských Němců zahájí pieta za oběti holocaustu

Uctěním památky obětí holocaustu ve čtvrtek v Brně začne festival Meeting Brno a zároveň také setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), které se poprvé koná v Česku. Piety na 5. nástupišti, odkud z Brna odjížděly židovské transporty, se zúčastní vedení SdL společně s Nickem Wintonem, jehož otec Nicholas zachránil před hrůzami koncentračních táborů stovky československých dětí. Organizátoři pozvali také dvě „Wintonovy děti“, a to Evu Paddockovou a Milenu Grenfell-Bainesovou.
před 54 mminutami

Všichni obvinění ve fotbalové kauze už jsou venku z vazby

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl Dragoun.
před 2 hhodinami

Krajský soud zrušil další část brněnského územního plánu

Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a Fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se podle soudu nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí.
před 3 hhodinami

Exšéfka zlínské hygieny po roce přiznala sražení motorkáře, píší Seznam Zprávy

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam Zprávy (SZ) potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle informací SZ k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla, dodal server.
před 8 hhodinami
Načítání...