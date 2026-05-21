SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 21. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 21. května 2026.
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu
Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009
Pařížský odvolací soud uznal výrobce letadel Airbus a aerolinky Air France vinnými z úmrtí 228 cestujících a členů posádky při havárii letu 447 na cestě z Ria de Janeiro do Paříže v roce 2009. Podle soudu jsou společnosti zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Oběma společnostem uložil nejvyšší pokutu za zabití z nedbalosti ve výši 225 tisíc eur (5,5 milionu korun). Francouzští právníci očekávají odvolání k nejvyššímu soudu země, uvádí agentura Reuters.
Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice
Ředitel pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust končí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) žádosti vyhověl, uvedla ÚVN. V žádosti Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V čele ÚVN stál neurochirurg Masopust od července 2024. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie, v kauze posudků obvinila deset lidí.
Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení
Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska
V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů
Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o zakázky malého rozsahu na opravy bytů a elektroinstalace bytů města Havířova v letech 2022 a 2023.
Při konfliktu u školy v Pardubicích zemřel člověk. Útočníka policie zadržela
U Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že zraněná osoba svým zraněním podlehla. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na SPŠCH, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy.
Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu
Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku.
První týdny otcovství mění mužům zásadně mozek, popsali experti
Když žena přivede na svět dítě, změní ji to duševně i tělesně. Týká se to i změn v mozku, které už vědci opakovaně a docela detailně popsali. Ale oč lépe známé byly dopady rodičovství na ženy, o to méně se vědělo o tom, co dělá otcovství s mozkem mužů. Teď to popsali němečtí psychologové, kteří čerstvé otce prozkoumali celou řadou těch nejmodernějších přístrojů.