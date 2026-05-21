SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 21. května


21. 5. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 21. května 2026.

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.

Více k tématu
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu
Prezident Petr Pavel na zahájení konference Globsec


Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Pařížský odvolací soud uznal výrobce letadel Airbus a aerolinky Air France vinnými z úmrtí 228 cestujících a členů posádky při havárii letu 447 na cestě z Ria de Janeiro do Paříže v roce 2009. Podle soudu jsou společnosti zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Oběma společnostem uložil nejvyšší pokutu za zabití z nedbalosti ve výši 225 tisíc eur (5,5 milionu korun). Francouzští právníci očekávají odvolání k nejvyššímu soudu země, uvádí agentura Reuters.

Více k tématu
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009
Ilustrační foto


Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Ředitel pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust končí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) žádosti vyhověl, uvedla ÚVN. V žádosti Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V čele ÚVN stál neurochirurg Masopust od července 2024. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie, v kauze posudků obvinila deset lidí.

Více k tématu
Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice
Václav Masopust


Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.

Více k tématu
Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení
Obžalovaný Karel Novák u soudu (21. května 2026)


Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.

Více k tématu
Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska
Zdravotnice na kontrolní stanoviště, ležícím několik kilometrů od města Goma


Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o zakázky malého rozsahu na opravy bytů a elektroinstalace bytů města Havířova v letech 2022 a 2023.

Více k tématu
Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů
Ilustrační foto


Při konfliktu u školy v Pardubicích zemřel člověk. Útočníka policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že zraněná osoba svým zraněním podlehla. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na SPŠCH, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy.

VÍCE K TÉMATU
Při konfliktu u školy v Pardubicích zemřel člověk. Útočníka policie zadržela
Policie před střední školou v Poděbradské ulici v Pardubicích


Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku.

VÍCE K TÉMATU
Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu
Zleva mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a zachráněné děti Milena Grenfell-Bainesová a Eva Paddocková


První týdny otcovství mění mužům zásadně mozek, popsali experti

Když žena přivede na svět dítě, změní ji to duševně i tělesně. Týká se to i změn v mozku, které už vědci opakovaně a docela detailně popsali. Ale oč lépe známé byly dopady rodičovství na ženy, o to méně se vědělo o tom, co dělá otcovství s mozkem mužů. Teď to popsali němečtí psychologové, kteří čerstvé otce prozkoumali celou řadou těch nejmodernějších přístrojů.

Více k tématu
První týdny otcovství mění mužům zásadně mozek, popsali experti
Ilustrační foto

Výběr redakce

Oběť napadení u školy v Pardubicích zemřela. Podezřelého policie zadržela

Oběť napadení u školy v Pardubicích zemřela. Podezřelého policie zadržela

15:16Aktualizovánopřed 3 mminutami
Rusové zcela okupují Pokrovsk a Myrnohrad, píše projekt DeepState

Rusové zcela okupují Pokrovsk a Myrnohrad, píše projekt DeepState

18:28Aktualizovánopřed 6 mminutami
Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

16:56Aktualizovánopřed 48 mminutami
Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

11:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

před 2 hhodinami
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

14:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

10:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 21. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 21. května 2026.
18:29Aktualizovánopřed 23 mminutami

Za odvysílání rozsudku s Ferim dostala Nova pokutu 1,8 milionu korun

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu 1,8 milionu korun televizi Nova za to, že v roce 2023 na svém zpravodajském webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim odsouzeným za znásilnění. ČT to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Rozhodnutí je už pravomocné. V přenosu zazněly údaje o poškozených ženách, televizi hrozila až pětimilionová pokuta.
před 6 hhodinami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 21. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 20. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 20. května 2026.
včera v 18:28

SOUHRN: Zásadní události úterý 19. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 19. května 2026.
19. 5. 2026

Kde leží hranice medicíny? Odpovědi hledal nový pořad Daniela Stacha Na dosah

Česká televize spouští nový diskusní pořad Na dosah. Bude se snažit přiblížit zásadní společenská témata, která mají potenciál rozdělovat společnost tak, aby odborníci i obyčejní lidé mohli hledali shodu. První díl se v úterý 19. května od 20:07 na ČT24 věnuje medicíně, která občas může vypadat jako všemocná – ale zatím taková rozhodně není.
19. 5. 2026

Resort financí požaduje přepracování zákona o veřejnoprávních médiích

Ministerstvo financí (MF) požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedlo MF v připomínkách, které k zákonu vzneslo. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) měly dostávat peníze.
19. 5. 2026Aktualizováno19. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 18. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 18. května 2026.
18. 5. 2026Aktualizováno18. 5. 2026
Načítání...