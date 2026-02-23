Nahrávám video
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) očekává kratší čekání na magnetickou rezonanci. V současnosti rozesílá do nemocnic dodatky smluv, kterými ruší strop na počet poskytnutých vyšetření. Šéfové zdravotnických zařízení krok vítají, navýšení objemu výkonů ale dle nich bude záviset i na personálních kapacitách. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka platí pojišťovna za vyšetření na magnetické rezonanci v akutní lůžkové péči zhruba 1,4 miliardy korun. Zrušením regulace očekává uvolnění dalších 150 milionů. Ostatní pojišťovny se v tomto roce zatím plánují držet úhradové vyhlášky beze změn.