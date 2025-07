Lepší diagnostika, méně administrativy. AI využívá víc než polovina českých nemocnic

Ve Fakultní nemocnici Motol zabudovali umělou inteligenci do magnetické rezonance. Vyšetření je kvalitnější a rychlejší. „Sekvence trvá dvě minuty devatenáct sekund. Pokud bychom to dělali bez umělé inteligence, trvalo by to dvakrát déle,“ vysvětlil přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN Motol Lukáš Lambert. Přístroj pracuje čtyřiadvacet hodin, sedm dnů v týdnu.

Nemocnice ovšem musejí také zvažovat, kolik systém stojí, aby se vyplatil. Podle přednosty kliniky Lamberta to nemusí zatím platit pro všechny metody. „Na magnetické rezonanci se investice vrátí poměrně brzy, protože provedeme víc vyšetření,“ vysvětlil.

Umělá inteligence navádí lékaře, na co by se měli v diagnóze zaměřit. Nepozná ale všechno. Že by z tohoto procesu vypadl lékař, zatím není možné. „Já se domnívám, že za mého života to určitě nebude. Myslím si, že ani v tomto století, ale můžu se mýlit,“ poznamenal přednosta kliniky.