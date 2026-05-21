Všichni obvinění ve fotbalové kauze už jsou venku z vazby


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl Dragoun.

„Na základě provedených úkonů trestního řízení státní zástupce dospěl k závěru, že pominul důvod koluzní vazby. Vazba byla při přetrvávajících vazebních důvodech vazby útěkové a předstižné nahrazena přijetím slibu obviněného a stanovením dohledu probačního úředníka,“ řekl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.

Doplnil, že v současné době tedy již v kauze týkající se podvodného sázení na sportovní zápasy žádný z obviněných není ve vazbě. „Trestní stíhání všech 32 obviněných je vedeno na svobodě,“ doplnil Dragoun. Soudy ve Zlíně a v Brně poslaly v březnu do vazby čtyři z pěti obviněných, u kterých žalobci vazbu navrhovali. Tři z nich soudy propustily na základě rozhodnutí žalobce již v předchozích týdnech.

Zátah detektivové provedli v březnu. Iniciovala jej fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení. Korupční fotbalová kauza týkající se sázek na zmanipulované zápasy je podle zástupců VSZ v Olomouci vedena ve třech samostatných řízeních. Ostravské pracoviště Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) řeší část případu, ve kterém je stíháno osmnáct obviněných, brněnské pracoviště pracuje na kauze s pěti obviněnými a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stíhá devět obviněných.

Rozsah škody se liší

Obvinění měli na výsledky zápasů sázet nejen u tuzemských, ale i zahraničních kanceláří. Sázet se takto dá nejen na samotné výsledky zápasů, ale i na konkrétní situace během zápasů, jako jsou jména střelců, počet rohů, faulů, střel nebo ofsajdů či udělených karet. Škoda v korupční kauze přesahuje u některých obviněných deset milionů korun. Rozsah škody se u jednotlivých obviněných liší.

Stíhání se týká mimo jiné trestných činů podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část stíhaných viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až třinácti let a čtyř měsíců.

Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Podle Dragouna vyšetřování i nadále pokračuje a bližší informace k trestním věcem nelze v současné době sdělit.

Při konfliktu u střední školy v Pardubicích byl zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Trump si připsal v tažení proti republikánským oponentům další vítězství

Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

Při konfliktu u střední školy v Pardubicích byl zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma osobami. Jedna byla přivezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na SPŠCH, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy.
15:16Aktualizovánopřed 12 mminutami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
03:05Aktualizovánopřed 23 mminutami

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
10:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Oteklé nohy a křečové žíly trápí stále více lidí. Pomůže jednoduchý pohyb, radí experti

Pocit těžkých nohou, otoky nebo obavy z křečových žil jsou potíže, které zažívá velká část Čechů. Třetina lidí s chronickým žilním onemocněním má nadváhu a třetina je obézní. Za hromadění krve v žilách dolních končetin může i nedostatek pohybu, neprospívá jim ani dlouhodobé stání nebo sezení. Odborníci proto doporučují předejít problémům nebo je zmírnit pomocí jednoduchých cviků, které mohou pacientům v každodenním životě ulevit. Jen v tuzemsku trpí například křečovými žilami čtyřicet procent žen a pětina mužů, u osob nad 70 let věku je to již 75 procent žen a polovina mužů.
před 2 hhodinami

Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Ředitel pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust končí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) žádosti vyhověl, uvedla ÚVN. V žádosti Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V čele ÚVN stál neurochirurg Masopust od července 2024. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie, v kauze posudků obvinila deset lidí.
12:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Za odvysílání rozsudku s Ferim dostala Nova pokutu 1,8 milionu korun

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu 1,8 milionu korun televizi Nova za to, že v roce 2023 na svém zpravodajském webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim odsouzeným za znásilnění. ČT to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Rozhodnutí je už pravomocné. V přenosu zazněly údaje o poškozených ženách, televizi hrozila až pětimilionová pokuta.
před 3 hhodinami

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
11:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami
