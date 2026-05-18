Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Víno, to byl krycí název pro úplatky a platby za sázky ve fotbalové kauze, kterou od března vyšetřují kriminalisté. Nová zjištění ČT ukazují, jak přesně fungovala organizovaná skupina, která v českém fotbale manipulovala zápasy. V současné době je stíháno 32 lidí. Dlouhodobě se rozplétání korupční aféry věnují Reportéři ČT, kteří na červen připravují rozsáhlý materiál.
Fotbalový zápas Moravskoslezské fotbalové ligy FC Zlínsko s TJ Start Brno se odehrál 3. června 2025. Podle vyšetřovatelů byl ovlivněn – požadavek organizátorů zněl, aby padly nejméně tři góly.
Jednu z hlavních rolí měl hrát Jakub Prokeš, někdejší sportovní ředitel TJ Start Brno. Pokyny mu měl dávat bývalý slovinský fotbalista Erdžan Bečiri. Policie ho podezřívá, že byl jedním z hlavních organizátorů. Zatím ho ale neobvinila.
Potřeba jsou tři góly
Policejního dokument zachycuje situaci, která nastala v 18:44, kdy Zlínsko vstřelilo gól: v 18:48 se Prokeš ptá na instrukce („What now“), v čase 18:49 Bečiri sděluje, že jsou potřeba tři góly („Bro need 3 goal“). Ty skutečně ve druhém poločase padly. Zápas skončil 1:3.
Dle zprávy agentury Genius Sports se v tomto utkání ve druhém poločase živě sázelo na to, že padnou alespoň tři góly, uvádí policejní dokument. Podle policie byl zápas ovlivněn přes některé hráče FC Zlínsko. Mohlo by jít o brankáře Marka Kalinu a obránce Michala Suchého, oba byli několik týdnů ve vazbě, stejně jako Prokeš.
„V současné době je v této trestní kauze, respektive v kauzách s tím souvisejících, stíháno celkem 32 obviněných osob. Ten počet není konečný, to můžeme potvrdit,“ řekl olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
Litr vína v řeči peněz
Kriminalisté také odhalili, jak mezi sebou aktéři mluvili o úplatcích a platbách za sázky. Podle policejního dokumentu se odehrál následující dialog. Prokeš: „(...) borec dostal flašky vína za to vole, když nám pomůže vyhrát.“ Osoba: „Ano, ano, a to, že to nešlo prostě a nebylo co.“ Prokeš: „Měl slíbený pořádný moravský víno, a když to nešlo, tak bohužel taky nic nedostal.“ Litr vína měl být podle vyšetřovatelů tisíc eur (zhruba 24,3 tisíce korun), litr českého nebo moravského vína pak tisíc korun.
Prokeš poté doplňuje, že pokud jim (Znojmu) pomůžou vyhrát, dostanou další úplatek „20 českého vína“, tedy 20 tisíc korun, ukazuje policejní dokument.
V minulosti se mluvilo o kapřících
Už v minulosti se o penězích mluvilo vždy v šifrách. Jako třeba v kauze, která se týkala Ivana Horníka, někdejšího ředitele Viktorky Žižkov. „To jsou ti klasičtí kapříci nebo kila hrušek, kila jablek, třicetníky, padesátníky,“ říká k tomu šéfkomentátor magazínu Hattrick Luděk Mádl.
Současnou aféru odstartoval policejní zásah na konci března. Během něj bylo zadrženo několik desítek fotbalových funkcionářů, rozhodčích, hráčů. Vyšetřování iniciovala Fotbalová asociace.