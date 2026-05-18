Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Víno, to byl krycí název pro úplatky a platby za sázky ve fotbalové kauze, kterou od března vyšetřují kriminalisté. Nová zjištění ČT ukazují, jak přesně fungovala organizovaná skupina, která v českém fotbale manipulovala zápasy. V současné době je stíháno 32 lidí. Dlouhodobě se rozplétání korupční aféry věnují Reportéři ČT, kteří na červen připravují rozsáhlý materiál.

Fotbalový zápas Moravskoslezské fotbalové ligy FC Zlínsko s TJ Start Brno se odehrál 3. června 2025. Podle vyšetřovatelů byl ovlivněn – požadavek organizátorů zněl, aby padly nejméně tři góly.

Jednu z hlavních rolí měl hrát Jakub Prokeš, někdejší sportovní ředitel TJ Start Brno. Pokyny mu měl dávat bývalý slovinský fotbalista Erdžan Bečiri. Policie ho podezřívá, že byl jedním z hlavních organizátorů. Zatím ho ale neobvinila.

Potřeba jsou tři góly

Policejního dokument zachycuje situaci, která nastala v 18:44, kdy Zlínsko vstřelilo gól: v 18:48 se Prokeš ptá na instrukce („What now“), v čase 18:49 Bečiri sděluje, že jsou potřeba tři góly („Bro need 3 goal“). Ty skutečně ve druhém poločase padly. Zápas skončil 1:3.

Dle zprávy agentury Genius Sports se v tomto utkání ve druhém poločase živě sázelo na to, že padnou alespoň tři góly, uvádí policejní dokument. Podle policie byl zápas ovlivněn přes některé hráče FC Zlínsko. Mohlo by jít o brankáře Marka Kalinu a obránce Michala Suchého, oba byli několik týdnů ve vazbě, stejně jako Prokeš.

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině
Hráč Samuel Šigut, kterému Etická komise FAČR zastavila činnost

„V současné době je v této trestní kauze, respektive v kauzách s tím souvisejících, stíháno celkem 32 obviněných osob. Ten počet není konečný, to můžeme potvrdit,“ řekl olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Litr vína v řeči peněz

Kriminalisté také odhalili, jak mezi sebou aktéři mluvili o úplatcích a platbách za sázky. Podle policejního dokumentu se odehrál následující dialog. Prokeš: „(...) borec dostal flašky vína za to vole, když nám pomůže vyhrát.“ Osoba: „Ano, ano, a to, že to nešlo prostě a nebylo co.“ Prokeš: „Měl slíbený pořádný moravský víno, a když to nešlo, tak bohužel taky nic nedostal.“ Litr vína měl být podle vyšetřovatelů tisíc eur (zhruba 24,3 tisíce korun), litr českého nebo moravského vína pak tisíc korun.

Prokeš poté doplňuje, že pokud jim (Znojmu) pomůžou vyhrát, dostanou další úplatek „20 českého vína“, tedy 20 tisíc korun, ukazuje policejní dokument.

Reportéři ČT zmapovali nejrozsáhlejší razii v historii českého fotbalu
Ilustrační foto

V minulosti se mluvilo o kapřících

Už v minulosti se o penězích mluvilo vždy v šifrách. Jako třeba v kauze, která se týkala Ivana Horníka, někdejšího ředitele Viktorky Žižkov. „To jsou ti klasičtí kapříci nebo kila hrušek, kila jablek, třicetníky, padesátníky,“ říká k tomu šéfkomentátor magazínu Hattrick Luděk Mádl.

Současnou aféru odstartoval policejní zásah na konci března. Během něj bylo zadrženo několik desítek fotbalových funkcionářů, rozhodčích, hráčů. Vyšetřování iniciovala Fotbalová asociace.

Výběr redakce

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

před 13 mminutami
Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

před 17 mminutami
Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

06:12Aktualizovánopřed 34 mminutami
Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

02:37Aktualizovánopřed 45 mminutami
Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

před 51 mminutami
Přibývá ruských turistů v Evropě

Přibývá ruských turistů v Evropě

před 1 hhodinou
Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
„Krátí se čas.“ Trump znovu pohrozil Íránu zničením

„Krátí se čas.“ Trump znovu pohrozil Íránu zničením

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Víno, to byl krycí název pro úplatky a platby za sázky ve fotbalové kauze, kterou od března vyšetřují kriminalisté. Nová zjištění ČT ukazují, jak přesně fungovala organizovaná skupina, která v českém fotbale manipulovala zápasy. V současné době je stíháno 32 lidí. Dlouhodobě se rozplétání korupční aféry věnují Reportéři ČT, kteří na červen připravují rozsáhlý materiál.
před 51 mminutami

MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
před 1 hhodinou

VideoKonflikt na Blízkém východě zdražuje plastové obalové materiály

Plastové obaly prudce zdražily kvůli situaci na Blízkém východě. Navíc se nemají jak dostat do Evropy. Tyto obalové materiály vznikají z ropy, jejíž cena od začátku konfliktu prudce stoupla. Došlo také k přerušení dodavatelských řetězců mezi Blízkým východem a Evropou, která není zcela soběstačná z hlediska výroby, ať už jde o polyethylen, či polypropylen, jež se především používají pro obalové materiály. Některé firmy proto už začaly používat alternativy k plastům, kvůli úsporám i ekologii. Úplné nahrazení ale v nejbližší době zatím reálné není. A tak se na dodávky například oblíbené strečové fólie čeká mnohem déle než dříve.
před 11 hhodinami

ŘSD i Správa železnic chtějí příští rok o miliardy víc

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic chtějí pro rok 2027 víc finančních prostředků než letos, aby mohly pokračovat v klíčových stavbách a pustit se i do nových projektů. Tuzemská dálniční síť by se měla v příštím roce rozšířit o třicet až pětatřicet nových kilometrů. Letos ŘSD plánuje zprovoznit téměř čtyřicet kilometrů hlavních dopravních tepen a dalších jednadvacet kilometrů silnic první třídy.
před 11 hhodinami

Školy omezují používání mobilů, v některých děti tráví přestávky aktivněji

Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba čtyři pětiny rodičů.
před 12 hhodinami

Lebku se podařilo vyprostit z betonu, neutrpěla vážnou újmu

„Viděla jsem ji a je v pořádku,“ řekla řeholní sestra Roberta Markéta Ševčíková o lebce svaté Zdislavy, kterou se expertům v neděli podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Relikvii v úterý podle kriminalistů ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí pětatřicetiletý muž, podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Při krádeži došlo k poškození lebky, obviněný ji následně podle policie zalil do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Kolínská U&C dodá průzkumné drony pro americkou armádu v Evropě

Kolínský výrobce bezpilotních prostředků U&C UAS uzavřel kontrakt na dodání průzkumných dronů jednotkám americké armády rozmístěným v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu pouhým počátkem v objemech výrazně násobně vyšších, sdělil výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. Hlavním odběratelem U&C UAS je Ukrajina.
před 12 hhodinami

Ve dvanácti krajských městech se sešli lidé k podpoře ČT a ČRo

Ve dvanácti krajských městech Česka se před pátou hodinou odpoledne sešli lidé, aby podpořili nezávislost médií veřejné služby. Pochody napříč ulicemi center měst na podporu České televize a Českého rozhlasu zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii. Kritika organizátorů a účastníků míří na návrh zákona, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) a který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo pod státní rozpočet.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...