Přibývá ruských turistů v Evropě

Ruských turistů v zemích Evropské unie znovu přibývá, navzdory tomu, že Moskva pokračuje v agresi proti Ukrajině a sankce stále platí. Vydávání schengenských víz ale Brusel zcela nezakázal, pouze pravidla zpřísnil. Loni doklad dostalo 620 tisíc Rusů, to je o desetinu víc než v roce 2024. Mezi jejich nejčastější destinace patří například Pyrenejský poloostrov.
Povolení ke vstupu dávají ruským turistům především státy jižní Evropy. Hlavně Španělsko, Itálie nebo Francie jich loni udělily stovky tisíc. A to kvůli penězům, které tam Rusové utratí.
Ve Francii míří Rusové tradičně především na jih země, o Nice se s nadsázkou říká, že je to hlavní město Ruska mimo ruské území. Navzdory sankcím je jich spousta i na letošním filmovém festivalu v Cannes. Počet žádostí o víza ale loni stoupl o třiadvacet procent i v Paříži.
Vízové centrum Slovenska a států Pyrenejského poloostrova v centru Moskvy proto každý všední den navštíví desítky Rusů. Jednou z žadatelů o evropské vízum je i Kira Kulkovová, která plánuje cestu do Portugalska. „Žijí tam moji přátelé. Odtud chci jet do Berlína na svatbu mojí kamarádky,“ konstatovala.
Jevgenij Kirilin přijel z Rjazaně s celou rodinou. Letní dovolenou bez cesty do Evropy si nedokáže představit, a to i přes protiruské postoje velké části Evropanů kvůli válce na Ukrajině. „Do Španělska jezdíme každý rok. Samozřejmě, že máme obavy, ale věříme, že vše bude v klidu,“ dodal.
Ukrajina požaduje po EU zpřísnění pravidel
Kyjev dlouhodobě tlačí na to, aby evropské státy tuto praxi zastavily. Zatím ale Unie zakazuje vstup pouze účastníkům bojů v ukrajinském konfliktu a lidem ze sankčního seznamu. „V listopadu 2025 jsme přijali přísnější vízová pravidla, díky nimž Rusové v zásadě již nemohou získávat víza pro více vstupů,“ připomněl začátkem května mluvčí Evropské komise Markus Lammert.
Cestám ruských turistů do Evropy to nebrání. Vše včetně víz jim připraví třeba specializované cestovní kanceláře. „V průměru prodáme tři až čtyři zájezdy měsíčně. A to hlavně bohatým lidem, lidem ze střední třídy a manažerům,“ uvedla manažerka prodeje cestovní kanceláře Respect v Moskvě Alina Ryžovová.
O vydávání víz rozhodují jednotlivé členské státy
Vydávání víz je v pravomoci jednotlivých členských zemí Unie. Některé státy tak ruským turistům povolení ke vstupu na své území vůbec nedávají, například Pobaltí, Polsko nebo Česko. To ale neznamená, že se tam turisté z Ruska nedostanou.
„Jestli dostali vízum konkrétní země, například Itálie nebo Španělska, musí nejdříve vstoupit do této země, aby neporušili vízový režim. Pak můžou cestovat do ostatních zemí Schengenu,“ vysvětlila hlavní manažerka cestovní kanceláře Respect v Moskvě Jelena Kozlakovská.
Za posledních několik let nejvíc ruských občanů dostalo povolení ke vstupu do Evropské unie v roce 2019, tehdy to byly více než čtyři miliony.