Evropská komise zpřísnila vízová pravidla pro Rusy


7. 11. 2025Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla platná pro ruské občany, napsala agentura Reuters s odkazem na prohlášení instituce. Nově nebudou získávat víza pro opakovaný vstup a budou o ně muset žádat při každém vstupu do Evropské unie. Krok podle EK souvisí se zvýšenými bezpečnostními riziky, která vyplývají z nevyprovokované a neodůvodněné ruské agrese proti Ukrajině, včetně zneužívání migrace jako zbraně.

„Zahájit válku a očekávat volný pohyb v Evropě je těžké ospravedlnit,“ uvedla na sociální síti X šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „EU zpřísňuje vízová pravidla pro ruské občany uprostřed pokračujících narušení kvůli dronům a sabotážím na evropské půdě,“ dodala s tím, že „cestování do EU není samozřejmost, je to privilegium“.

Od nynějška nebudou moci ruští občané získat víza pro více vstupů. To znamená, že Rusové budou muset pokaždé, když plánují cestu do EU, zažádat o nové vízum. Podle komise to umožní důkladnou a častou kontrolu žadatelů s cílem zmírnit jakékoli potenciální bezpečnostní riziko. Budou nicméně existovat výjimky pro omezené a odůvodněné případy, jako jsou nezávislí novináři a obránci lidských práv.

O opatření rozhodla komise ve čtvrtek na základě hlasování v poradním výboru EK, který se tématem zabývá a v němž zasedají zástupci členských států. Zpřísnění vízových pravidel vstoupí v platnost v sobotu, doplnil mluvčí Markus Lammert.

Plošný zákaz vstupu zavést nelze

Brusel po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 Rusům ztížil možnost získávat schengenská víza, když zrušil dohodu o zjednodušení vízového režimu. Někteří členové Unie, například baltské státy, ale i Česká republika, zašly ještě dál a Rusům zakázaly na své území jezdit nebo jim tuto možnost výrazně omezily. Liberální v této věci naopak zůstává Itálie, Francie, Španělsko a vůči Moskvě celkově vstřícné Maďarsko. Vydávání víz zůstává v kompetenci jednotlivých zemí EU, takže Evropská komise může proces ztížit, zavést plošný zákaz vstupu ale nemůže.

Loni schengenská víza podle dat unijní exekutivy získalo více než půl milionu Rusů, což je výrazně více než v roce 2023, ale hluboko pod úrovní z dob před ruským vpádem na Ukrajinu. V roce 2019 evropské úřady vydaly víza více než čtyřem milionům občanů Ruské federace. Tlak na omezení vydávání víz se objevil i v souvislosti s vysokým počtem ruských turistů, kteří dorazili do Evropy letos v létě.

Výjimky z pravidel

Julija Navalná, vdova po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném, nicméně již v září v dopise šéfce unijní diplomacie před omezením víz varovala. Podle ní by se EU měla zaměřit spíš na oligarchy a ty, kteří šíří ruskou propagandu, než na turisty.

Mluvčí EK v pátek v této souvislosti zdůraznil, že ze zákazu existují určité výjimky. „Patří mezi ně například blízcí rodinní příslušníci ruských občanů s bydlištěm v EU a rodinní příslušníci občanů EU. Ti mohou mít víza pro více vstupů platná až na jeden rok,“ sdělil Lammert.

Členské státy podle něj mohou výjimečně a v odůvodněných případech i nadále vydávat víza pro více vstupů osobám, o jejichž bezúhonnosti a spolehlivosti není pochyb. „Patří sem disidenti, nezávislí novináři, obránci lidských práv a zástupci organizací občanské společnosti,“ dodal mluvčí EK.

