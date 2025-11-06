EU se chystá dále zpřísnit vízovou politiku vůči Rusům, píše Politico

Evropská unie se chystá dále zpřísnit vízová pravidla platná pro občany Ruska a pro většinu z nich ukončit vydávání víz pro opakovaný vstup do schengenského prostoru. Informuje o tom server Politico s odvoláním na nejmenované unijní činitele.
Brusel po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 Rusům ztížil možnost získávat schengenská víza, když zrušil dohodu o zjednodušení vízového režimu. Nově by měli získat povolení pouze pro jednorázový vstup. Výjimka by se podle Politica vztahovala na humanitární důvody a lidi, kteří mají i občanství některé ze zemí EU.
Někteří členové Unie, například baltské státy, zašly ještě dál a Rusům zakázaly na své území jezdit nebo jim tuto možnost výrazně omezily, připomíná Politico. Liberální v této věci naopak zůstává Itálie, Francie, Španělsko a vůči Moskvě celkově vstřícné Maďarsko. Vydávání víz zůstává v kompetenci jednotlivých zemí EU, takže Evropská komise může proces ztížit, zavést plošný zákaz vstupu ale nemůže.
Loni schengenská víza podle dat unijní exekutivy získalo více než půl milionu Rusů, což je výrazně více než v roce 2023, ale hluboko pod úrovní z dob před ruským vpádem na Ukrajinu. V roce 2019 evropské úřady vydaly víza více než čtyřem milionům občanů Ruské federace.
Očekává se, že EU nová, přísnější pravidla, jejichž smyslem je omezit počet Rusů přijíždějících do Unie, schválí ještě tento týden.
V rámci nedávno přijatého 19. balíku protiruských sankcí se EU na základě českého návrhu chystá omezit pohyb ruských diplomatů po schengenském prostoru.