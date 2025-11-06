EU se chystá dále zpřísnit vízovou politiku vůči Rusům, píše Politico


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská unie se chystá dále zpřísnit vízová pravidla platná pro občany Ruska a pro většinu z nich ukončit vydávání víz pro opakovaný vstup do schengenského prostoru. Informuje o tom server Politico s odvoláním na nejmenované unijní činitele.

Brusel po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 Rusům ztížil možnost získávat schengenská víza, když zrušil dohodu o zjednodušení vízového režimu. Nově by měli získat povolení pouze pro jednorázový vstup. Výjimka by se podle Politica vztahovala na humanitární důvody a lidi, kteří mají i občanství některé ze zemí EU.

Někteří členové Unie, například baltské státy, zašly ještě dál a Rusům zakázaly na své území jezdit nebo jim tuto možnost výrazně omezily, připomíná Politico. Liberální v této věci naopak zůstává Itálie, Francie, Španělsko a vůči Moskvě celkově vstřícné Maďarsko. Vydávání víz zůstává v kompetenci jednotlivých zemí EU, takže Evropská komise může proces ztížit, zavést plošný zákaz vstupu ale nemůže.

Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise
Ukrajinský prezidenta Volodymyr Zelenskyj

Loni schengenská víza podle dat unijní exekutivy získalo více než půl milionu Rusů, což je výrazně více než v roce 2023, ale hluboko pod úrovní z dob před ruským vpádem na Ukrajinu. V roce 2019 evropské úřady vydaly víza více než čtyřem milionům občanů Ruské federace.

Očekává se, že EU nová, přísnější pravidla, jejichž smyslem je omezit počet Rusů přijíždějících do Unie, schválí ještě tento týden.

V rámci nedávno přijatého 19. balíku protiruských sankcí se EU na základě českého návrhu chystá omezit pohyb ruských diplomatů po schengenském prostoru.

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech
Ilustrační fotografie

Tajfun na Filipínách připravil o život 114 lidí, prezident vyhlásil stav nouze

Počet obětí, které si vyžádalo řádění tajfunu Kalmaegi na Filipínách, vzrostl na 114, píše agentura AP s odvoláním na filipínské úřady. Dalších 127 lidí se pohřešuje, mnoho z nich v centrální provincii Cebu poničené při nedávném zemětřesení. Agentura AFP informuje o 140 obětech na životě. Filipínský prezident Ferdinand Marcos mladší kvůli této přírodní katastrofě v zemi vyhlásil stav nouze.
02:08Aktualizovánopřed 7 mminutami

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně dvanáct lidí, informoval podle agentury Reuters a serveru televize CNN starosta města Craig Greenberg. Letiště i louisvillské centrum UPS po nehodě postupně obnovují svůj provoz.
včeraAktualizovánopřed 41 mminutami

