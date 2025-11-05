Hladík: Ministři životního prostředí EU se shodli na nových klimatických cílech


Studio ČT24: Projev Petra Hladíka (KDU-ČSL) po jednání v Bruselu
Zdroj: ČT24

Ministři životního prostředí EU dosáhli dohody na klimatickém cíli pro rok 2040, potvrdil České televizi šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL). Závazek snížit emise oxidu uhličitého byl snížen z 90 na 85 procent. Nový systém emisních povolenek ETS 2 má začít v roce 2028, tedy o rok později, sdělil Hladík. Česko přesto hlasovalo proti dohodě. Oficiálně má ke schválení upraveného návrhu dojít ve středu.

„Po osmnácti hodinách tvrdého vyjednávání jsme dosáhli dohody, která musí být ještě potvrzena dnes (ve středu, pozn. red.) v 7:45 na formálním hlasování, a to z toho důvodu, že u finální dohody už nebyli překladatelé, tak aby to bylo platné,“ sdělil brzy ráno Hladík.

Komise začátkem července navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Česko návrh nepodpořilo. Hladík uvedl, že vytvořilo s Italy, Řeky, Bulhary, Rumuny, Slováky, Poláky, Maďary, také Rakušany a Belgičany skupinu, která prosazovala realistický cíl. Díky „silné blokační menšině“ se podle ministra do finálního znění podařilo prosadit celou řadu opatření.

Ilustrační foto

Prosazené změny

„Pro sedmadvacítku bude závazný cíl 85 procent, dalších pět procent jsou takzvané mezinárodní kredity, tedy investice českých, evropských firem do obnovitelných zdrojů mimo hranice Evropské unie. Další klíčovou věcí je posun nástupu u ETS 2 o rok, tedy od roku 2028. Třetí záležitost je, že klimatický cíl nebude rozpočítán na jednotlivé členské země, to znamená je to evropský cíl, ne cíl, který by měly splnit všechny členské země,“ uvedl Hladík.

Česko také spolu s Itálií prosadilo klauzuli ohledně možnosti využití alternativních paliv pro automobily a klauzuli týkající se přehodnocení zákazu spalovacích motorů od roku 2035, řekl český ministr životního prostředí. „Také jsme dosáhli regionální proporcionality v inovačním fondu,“ sdělil k jednáním Hladík.

Ilustrační snímek

Český ministr životního prostředí už při příjezdu na jednání prohlásil, že Praha klimatický cíl EU pro rok 2040 nepodpoří. Podle něj by nový cíl měl být realistický a odpovídat technologickým možnostem a technologickému vývoji. Důvodem dopředu avizovaného českého odmítnutí rovněž bylo, že unijní exekutiva nevypracovala dopadové studie pro jednotlivé průmyslové sektory, dodal.

Podle zdrojů ČTK původní návrh Komise při minulých jednáních kritizovaly kromě Česka i Polsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Itálie.

Proti původnímu návrhu byla i předpokládaná nová vláda ANO, SPD a Motoristů, která nové evropské klimatické cíle považuje za nerealistické. V návrhu programového prohlášení slibuje revizi evropské zelené dohody, tedy Green Dealu a odmítá zákaz prodeje a výroby aut se spalovacími motory do roku 2035.

Ilustrační foto: Změna klimatu způsobena lidskou činností

Vrchní ředitel ministerské sekce ochrany životního prostředí David Surý uvedl, že Česko s největší pravděpodobností splní klimatické cíle pro období do roku 2030, k nimž patří snížení emisí alespoň o 55 procent.

Klíčovou roli přitom hrají podpora udržitelné dopravy, renovací budov a investice do čisté energie i recyklace. Vlivem extenzivního zemědělství se nedaří zlepšit stav a kvalitu vod, připustil Surý.

Závislost na fosilních palivech

Česko podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) výrazně pokročilo v oddělování environmentální zátěže od hospodářského růstu. Zůstává však jednou z nejnáročnějších ekonomik EU z hlediska spotřeby energie, uhlíku i zdrojů, a to zejména kvůli silné průmyslové základně a závislosti na fosilních palivech.

Podle zprávy, která je zveřejňována jednou za pět let, má Česko třetí nejnižší podíl registrací nových bateriových elektromobilů v členských státech EU.

Ilustrační foto

