Slovensko obnovilo přijímání žádostí ruských občanů o vydání turistických víz, informují ruská média s odvoláním na vízové centrum BLS International, které pomáhá vyřídit vydání slovenských víz v Moskvě a v Petrohradu. Slovensko přestalo Rusům vydávat víza po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Bratislava o změně postoje oficiálně neinformovala, diplomatické zdroje to ale podle médií potvrzují.
Slovensko opět vydává Rusům turistická víza, tvrdí média
Slovensko znovu začalo vydávat turistická víza Rusům, píše na svém webu slovenský list Pravda, který se ovšem také odvolává na ruská média. „Ano, je to pravda,“ potvrdil deníku nejmenovaný představitel slovenské diplomacie s tím, že nezná důvod změny, protože se konzulární agendě nevěnuje. Ministerstvo o této záležitosti dosud oficiálně neinformovalo.
Na přísnějších podmínkách vydávání víz ruským občanům se dohodly členské státy EU po začátku ruské invaze na Ukrajinu, jednotný postoj ale nezaujaly. Téměř třetina z nich přestala vydávat turistická víza, a to i Slovensko. To bylo však v období, kdy byl premiérem Eduard Heger a ministrem zahraničí Ivan Korčok. Turistická víza přestaly vydávat všechny země se společnou hranicí s Ruskem, tedy Polsko, Finsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. Na úplném zákazu turistů z Ruska v reakci na invazi na Ukrajinu se však členské státy neshodly, dodala Pravda.
Před nynější změnou slovenská vízová centra přijímala dokumenty pouze od blízkých příbuzných občanů Evropské unie či držitelů povolení k pobytu, lékařů, zemědělců či řidičů v mezinárodní dopravě, studentů, diplomatů, vysoce postavených osob a vysoce kvalifikovaných specialistů, píše ruský server RBK. Připomněl, že Slovensko vydává vlastní národní i schengenská víza, jakož i to, že mezi státy, které po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu přestaly Rusům vydávat turistická víza, bylo i Česko.
Po ruské invazi také prudce stoupl počet zamítnutých ruských žádostí o schengenská víza, z 1,5 procenta v roce 2019 na 10,2 procenta v roce 2022 a 10,6 procenta v roce 2023. Loni tento podíl poklesl na 7,5 procenta, přičemž Rusko se dostalo mezi pětici zemí, jejichž občané nejčastěji žádají o schengenská víza. Celkový počet ruských žádostí podle údajů Evropské komise činil přibližně 606 tisíc, dodal RBK.