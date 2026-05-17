Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy 27 tisíc až třicet tisíc lidí. Evakuace by podle policie mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy během dne bude bomba vážící 1,8 tuny zneškodněna.

Čistá hmotnost samotné výbušniny v bombě je 1,35 tuny. Ze sdělení města vyplývá, že na pumu typu HC-4000 narazili stavební dělníci v parku ve východní části města už ve středu.

Evakuace tak byla dopředu plánována s tím, že lidé ve vzdálenosti do 1,5 kilometru měli své domovy opustit do nedělních 8:00. Hasiči poté začali kontrolovat, zda všichni místní obyvatelé v dané oblasti výzvy uposlechli, uvedl mluvčí policie a dodal, že evakuace jde podle plánu.

Evakuační opatření ovlivnila i část centra města a železniční dopravu směrem na Karlsruhe a Stuttgart. Omezena je veřejná doprava. Netýká se to však nedaleké dálnice.

Starosta Pforzheimu Peter Boch uvedl, že město čelí mimořádné výzvě. „Je na ni dobře připraveno,“ dodal. Hasiči, policisté a jednotky pro zneškodňování bomb podle něj pracují na nejvyšší profesionální úrovni.

V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí
Zneškodnění bomby v Drážďanech (11. 3. 2026)

Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než osmdesát let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Většinou se je podaří bez větších následků zneškodnit. Zásahy si ale téměř vždy vynutí evakuaci obyvatel.

Po střetech s policií při sobotních blokádách silnic vedoucích do bolivijské metropole La Paz bylo zadrženo nejméně padesát sedm demonstrantů žádajících zejména zvýšení platů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na oficiální zdroje. Blokády trvají už dva týdny.
Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy 27 tisíc až třicet tisíc lidí. Evakuace by podle policie mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy během dne bude bomba vážící 1,8 tuny zneškodněna.
Rusko tvrdí, že Moskvu a přilehlý region zasáhl velký dronový útok

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast. Tamní úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo a další utrpěli zranění, tuto informaci nelze nezávisle ověřit. Ukrajina informuje o ruských úderech na Dnipro, Záporožskou oblast či Charkov a uvádí několik zraněných.
WHO: Epidemie eboly v Kongu a Ugandě je ohrožení zdraví mezinárodního významu

Světová zdravotnická organizace (WHO) v neděli označila epidemii eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Cílem je podle agentur Reuters a DPA uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy způsobené virem Bundibugyo podle organizace nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti.
Kanadskému pasažérovi výletní lodi vyšel pozitivní test na hantavirus

Jednomu kanadskému pasažérovi výletní lodi MV Hondius vyšel pozitivní test na hantavirus, uvedly úřady. Podle serveru BBC bylo na plavidle spojovaném s několika případy nákazy tímto virem celkem šest Kanaďanů. Agentura Reuters uvedla, že nakažená osoba během převozu do izolace nepřišla do kontaktu s veřejností.
V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, je Ital marockého původu a trpí psychickými problémy, kvůli nimž se léčil na psychiatrii, informovala média.
Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

Desítky tisíc lidí se v sobotu v Londýně zúčastnily dvou demonstrací, při nichž se policie obávala střetů dvou protichůdných táborů. Policie ale obě manifestace oddělila, akce se tedy obešly bez větších incidentů. Na bezpečnost dohlíželo více než čtyři tisíce policistů. Podle londýnské policie šlo o jednu z jejích nejvýznamnějších operací za poslední roky, napsal server BBC.
VideoHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlel nad demokracií a autoritářstvím

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovořil v pražské Lucerně. Zamýšlel se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektoval současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím.
