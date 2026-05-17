Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy 27 tisíc až třicet tisíc lidí. Evakuace by podle policie mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy během dne bude bomba vážící 1,8 tuny zneškodněna.
Čistá hmotnost samotné výbušniny v bombě je 1,35 tuny. Ze sdělení města vyplývá, že na pumu typu HC-4000 narazili stavební dělníci v parku ve východní části města už ve středu.
Evakuace tak byla dopředu plánována s tím, že lidé ve vzdálenosti do 1,5 kilometru měli své domovy opustit do nedělních 8:00. Hasiči poté začali kontrolovat, zda všichni místní obyvatelé v dané oblasti výzvy uposlechli, uvedl mluvčí policie a dodal, že evakuace jde podle plánu.
Evakuační opatření ovlivnila i část centra města a železniční dopravu směrem na Karlsruhe a Stuttgart. Omezena je veřejná doprava. Netýká se to však nedaleké dálnice.
Starosta Pforzheimu Peter Boch uvedl, že město čelí mimořádné výzvě. „Je na ni dobře připraveno,“ dodal. Hasiči, policisté a jednotky pro zneškodňování bomb podle něj pracují na nejvyšší profesionální úrovni.
Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než osmdesát let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Většinou se je podaří bez větších následků zneškodnit. Zásahy si ale téměř vždy vynutí evakuaci obyvatel.