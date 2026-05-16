Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

V Londýně se v sobotu na protichůdných protestech sešly desítky tisíc lidí. Jedna skupina přijela podpořit Palestinu, druhá na krajně pravicový pochod nazvaný Spojme království, který organizuje protiislámský aktivista Tommy Robinson. Informuje o tom server BBC.
V britském hlavní městě jsou do akce nasazeny více než čtyři tisíce policistů. Ti mezi účastníky obou protestů vytvořili takzvanou sterilní zónu. Policisté využívají drony, policejní koně i psy a mají v pohotovosti obrněná vozidla.
Metropolitní policie označila akci za jednu z nejvýznamnějších policejních operací za poslední roky. Kromě protestujících měly odpoledne namířeno na stadion Wembley na finále FA Cupu ještě desítky tisíc fotbalových fanoušků.
Lidé na pochodu Spojme království vyjadřují různé názory. Někteří chtějí konec současné vlády, jíní se domnívají, že lidé bílé pleti, zejména příslušníci bílé pracující třídy, jsou v Británii diskriminováni, píše BBC.
Propalestinský pochod si připomíná Den Nakby (arabsky „katastrofa“), tedy výročí hromadného vysídlení Palestinců v době arabsko-izraelské války a vzniku státu Izrael v roce 1948. Účastníci požadují mimo jiné osvobození palestinských rukojmí z izraelského zajetí a stavějí se proti britské krajní pravici.