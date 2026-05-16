V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm osob zranil, z toho dvě vážně, informuje agentura ANSA. Řidič byl zatčen a nyní ho vyslýchá policie.
Podle místních médií jde o Itala severoafrického původu ve věku kolem třiceti let. ANSA též napsala, že muž měl u sebe nůž, ale nikoho s ním nepobodal.
Starosta Modeny Massimo Mezzetti uvedl, že řidič s autem najel na chodník a srazil i cyklistu. Jedné ženě zlomil obě nohy.
Svědci popsali, že když auto zahlédli, začalo zrychlovat. Řidič po činu z místa utekl a několik lidí ho pronásledovalo. Jeden ze svědků popsal, že muž si něco mumlal a že to nebylo italsky.