V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm osob zranil, z toho dvě vážně, informuje agentura ANSA. Řidič byl zatčen a nyní ho vyslýchá policie.

Podle místních médií jde o Itala severoafrického původu ve věku kolem třiceti let. ANSA též napsala, že muž měl u sebe nůž, ale nikoho s ním nepobodal.

Starosta Modeny Massimo Mezzetti uvedl, že řidič s autem najel na chodník a srazil i cyklistu. Jedné ženě zlomil obě nohy.

Svědci popsali, že když auto zahlédli, začalo zrychlovat. Řidič po činu z místa utekl a několik lidí ho pronásledovalo. Jeden ze svědků popsal, že muž si něco mumlal a že to nebylo italsky.

Výběr redakce

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí

před 27 mminutami
Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

před 38 mminutami
Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

před 44 mminutami
Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

před 2 hhodinami
Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

před 3 hhodinami
Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

16:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

před 3 hhodinami
Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti

Stroje Gripen, Venom i španělský Tiger mohli vidět návštěvníci v Náměšti

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm osob zranil, z toho dvě vážně, informuje agentura ANSA. Řidič byl zatčen a nyní ho vyslýchá policie.
před 27 mminutami

ŽivěHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlí nad demokracií a autoritářstvím

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovoří v pražské Lucerně. Zamýšlí se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektuje současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím. Snyder se zabývá i tím, jak historie utváří naši politickou přítomnost a budoucnost.
před 37 mminutami

Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. Podle agentury DPA o tom informovaly ministerstvo životního prostředí severoněmecké spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a dánský úřad pro životní prostředí.
16:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

V Londýně se v sobotu na protichůdných protestech sešly desítky tisíc lidí. Jedna skupina přijela podpořit Palestinu, druhá na krajně pravicový pochod nazvaný Spojme království, který organizuje protiislámský aktivista Tommy Robinson. Informuje o tom server BBC.
před 3 hhodinami

VideoRezignace na debatu o válce brzdí ruskou občanskou společnost, říká rusista

Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině je název nové knihy rusisty z Curyšské univerzity Tomáše Glance, jednoho z účastníků mezinárodního veletrhu Svět knihy. Tímto literárním počinem Glanc navazuje na předchozí publikaci Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Souvislost názvů podle něj přitom není náhodná. „To předchozí souostroví vznikalo před patnácti lety, za tu dobu se Rusko proměnilo velmi radikálně,“ řekl autor v pořadu 90' ČT24. Pojmem souostroví Glanc odkazuje na pojetí ruské identity, která není jednotná. Autor se v knize zabývá také tématem ruské umělecké scény v době války proti Ukrajině. „Kulturní pole se z velké části odvíjí tak, jako by se neválčilo,“ podotýká. „Myslím, že největší problém i pro vývoj občanské společnosti v Rusku je právě rezignace na rozhovor o válce,“ dodal Glanc. Pořad moderovali Nikola Reindlová a Jiří Václavek.
před 6 hhodinami

Šéf ozbrojeného křídla Hamásu je mrtev, uvádí představitel hnutí i izraelská armáda

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že při pátečním vzdušném úderu v Pásmu Gazy zabila Izzadína Haddáda, šéfa ozbrojeného křídla Hamásu a podle představitelů židovského státu posledního ze strůjců masakru na jihu Izraele ze 7. října 2023. Jeho smrt potvrdil agenturám Reuters a AFP také vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně sedm lidí včetně ženy a dítěte, a nejméně padesát dalších osob bylo zraněno.
12:21Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Izrael navzdory prodlouženému příměří udeřil na jihu Libanonu

Izrael nařídil evakuaci devíti vesnic na jihu Libanonu a navzdory příměří prodlouženému jen o den dříve provedl v oblasti údery. Armáda židovského státu podle agentury AFP prohlásila, že cílila na infrastrukturu teroristického hnutí Hizballáh. Reuters v noci informoval o útoku na centrum civilní obrany, který zabil nejméně šest lidí, z toho tři zdravotníky, dalších 22 osob utrpělo zranění. Izrael a Libanon se v pátek ve Washingtonu dohodly na prodloužení příměří o dalších 45 dní.
00:14Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Trump: Americké a nigerijské síly zabily druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala Minúkího, oznámil na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě. Informaci o zabití později potvrdil i nigerijský prezident Bola Tinubu.
06:28Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...