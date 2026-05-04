V centru Lipska vjel řidič auta do lidí

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič automobilu do skupiny lidí, informují tiskové agentury a německá média. Místní stanice MDR s odkazem na policii sdělila, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva vážně zraněné. Podle dalších médií ale nejsou zprávy o mrtvých potvrzené, mluvčí města však později bilanci obětí agentuře DPA potvrdil. Policie nicméně pouze oznámila, že byl zadržen řidič.
Situace je nepřehledná, informace o obětech či zraněných se různí, upozornila rovněž zpravodajka ČT v Německu Helena Truchlá. „Zpráva o dvou mrtvých se v tuto chvíli – z toho jak píší další německá média – nepotvrdila. Policie například mluví stále o několika zraněných. Zpravodajská stanice MDR, která s informací o mrtvých přišla, píše, že stále ještě hledá podrobnosti,“ uvedla po 18. hodině.
Také agenturám Reuters a DPA policie počet obětí nesdělila, její mluvčí předtím označil situaci za „chaotickou“ a další podrobnosti k průběhu události či o možném úmyslném útoku neuvedl.
Regionální stanice MDR s odkazem na policii uvedla, že „auto vjelo do davu lidí“ na hlavní pěší třídě ve starém městě. Podle stanice Radio Leipzig vjel poškozený vůz SUV s osobou na kapotě na pěší zónu, svědkové na místě hovoří i o útoku nožem.
Incident se stal na Grimmaische Strasse, která vede z centrálního náměstí Augustusplatz na pěší a nákupní zónu, v blízkosti se nachází také lipská univerzita, uvedla agentura DPA. Město přes deset let postupně vytlačuje automobily z historického centra. Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně.