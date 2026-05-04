V centru Lipska vjel řidič auta do lidí

4. 5. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič automobilu do skupiny lidí, informují tiskové agentury a německá média. Místní stanice MDR s odkazem na policii sdělila, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva vážně zraněné. Podle dalších médií ale nejsou zprávy o mrtvých potvrzené, mluvčí města však později bilanci obětí agentuře DPA potvrdil. Policie nicméně pouze oznámila, že byl zadržen řidič.

Situace je nepřehledná, informace o obětech či zraněných se různí, upozornila rovněž zpravodajka ČT v Německu Helena Truchlá. „Zpráva o dvou mrtvých se v tuto chvíli – z toho jak píší další německá média – nepotvrdila. Policie například mluví stále o několika zraněných. Zpravodajská stanice MDR, která s informací o mrtvých přišla, píše, že stále ještě hledá podrobnosti,“ uvedla po 18. hodině.

Také agenturám Reuters a DPA policie počet obětí nesdělila, její mluvčí předtím označil situaci za „chaotickou“ a další podrobnosti k průběhu události či o možném úmyslném útoku neuvedl.

Regionální stanice MDR s odkazem na policii uvedla, že „auto vjelo do davu lidí“ na hlavní pěší třídě ve starém městě. Podle stanice Radio Leipzig vjel poškozený vůz SUV s osobou na kapotě na pěší zónu, svědkové na místě hovoří i o útoku nožem.

Incident se stal na Grimmaische Strasse, která vede z centrálního náměstí Augustusplatz na pěší a nákupní zónu, v blízkosti se nachází také lipská univerzita, uvedla agentura DPA. Město přes deset let postupně vytlačuje automobily z historického centra. Německem v posledních letech otřásla řada útoků s použitím automobilu jako zbraně.

V centru východoněmeckého Lipska v pondělí odpoledne najel řidič automobilu do skupiny lidí, informují tiskové agentury a německá média. Místní stanice MDR s odkazem na policii sdělila, že incident si vyžádal dva mrtvé a dva vážně zraněné. Podle dalších médií ale nejsou zprávy o mrtvých potvrzené, mluvčí města však později bilanci obětí agentuře DPA potvrdil. Policie nicméně pouze oznámila, že byl zadržen řidič.
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Už dříve v noci na pondělí významný člen íránského parlamentu uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří.
Falešné nabídky práce na TikToku slibují stovky eur denně. Z obětí lákají peníze i osobní údaje

Na TikToku se šíří videa s pracovními nabídkami, které slibují výdělek až 570 eur denně (zhruba 14 250 korun), za balení produktů z domova. Inzeráty lákají na flexibilní pracovní dobu i na to, že uchazeči nepotřebují žádné předchozí zkušenosti. Ve skutečnosti jsou ale falešné. Španělská civilní garda (Guardia Civil) a španělský Národní institut kybernetické bezpečnosti (INCIBE) serveru VerificaRTVE potvrdily, že jde o podvodné nabídky, které oběti přesměrovávají na španělská telefonní čísla na WhatsAppu. VerificaRTVE prověřila patnáct takových inzerátů, jež nabízely například balení gumiček do vlasů, bižuterie nebo ponožek.
Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Český premiér Andrej Babiš jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci Aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

Tři pasažéři výletní lodi plující z Jižní Ameriky zemřeli, podle některých zpráv u jednoho z nich odborníci zjistili hantavirus. U dalších pěti osob existuje podezření na nákazu. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO), ohrožení široké veřejnosti podle ní zůstává na nízké úrovni. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
Válka dopadá i na ukrajinské zemědělství. V Charkovské oblasti uhynuly desetitisíce zvířat

Od začátku plnohodnotné ruské invaze uhynulo v Charkovské oblasti více než osmdesát tisíc prasat a dvanáct tisíc kusů skotu. Zhruba šedesát ze 160 zemědělských podniků ukončilo provoz. Podle Oleksandra Masjuka, vedoucího oddělení živočišné výroby při regionální vojenské správě, se kvůli bojům počet skotu v oblasti snížil o 42 procent a počet prasat téměř o polovinu. Uvedl to v rozhovoru pro Ukrajinský rozhlas Charkov.
Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.
Antarktidu zasáhla uprostřed zimy vlna veder. Vědci popsali příčiny

V červenci a srpnu roku 2024 vrcholila na Antarktidě zima. Během těchto měsíců téměř úplné temnoty klesají teploty hluboko pod třicet pod nulu. Jenže toho roku se východ kontinentu na dva týdny ohřál až o osmadvacet stupňů Celsia. Skupina klimatologů teď prokázala, že nešlo jen o neobvyklý výstřelek počasí, ale jednalo se o vzácnou atmosférickou poruchu, zesílenou klimatickými změnami způsobenými člověkem. Naznačuje to, co by se v příštích desetiletích mohlo stát běžnějším jevem.
