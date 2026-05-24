Při útoku na vlak v Pákistánu zahynuly desítky lidí

Nejméně 24 lidí přišlo o život a dalších asi padesát utrpělo zranění při bombovém útoku na vlak s vojáky v provincii Balúčistán v jihozápadním Pákistánu. S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele to uvedla agentura AFP. Nálož explodovala, když vlak projížděl městem Kvéta, které je správním centrem provincie.
Výbuch byl tak silný, že se dva vagony převrátily a začaly hořet, uvedla agentura AP. Ta se odvolává na záběry ze sociálních sítí, které ukazují i hustý černý kouř, jak stoupá nad místem výbuchu.
K útoku došlo v místě, kde obvykle hlídkují bezpečnostní síly. Výbuch vážně poškodil několik blízkých budov a poničil vozidla zaparkovaná v okolí, uvádějí očití svědci. Několik zraněných je podle lékařů v kritickém stavu, dodala AP.
Bomba se nacházela v autě
Záběry z místa ukazují, jak lidé prolézají poničeným vykolejeným vagonem a hledají přeživší. Zakrvácené odnášeli na nosítkách, zatímco místo střežily bezpečnostní síly. Vlak podle nejmenovaného úředníka převážel vojáky a jejich rodiny z Kvéty do Péšáváru na severozápadě země. Když projížděl kolem návěstidla, vybuchla bomba umístěná v autě zaparkovaném poblíž tratě.
Balúčistán je rozlohou největší pákistánskou provincií, ale zároveň tou nejchudší. Oblast zaostává za zbytkem země téměř ve všech ukazatelích, včetně míry vzdělanosti, zaměstnanosti a ekonomického rozvoje. Místní separatisté obviňují pákistánskou vládu, že těží nerostné bohatství provincie, aniž by z toho měla prospěch místní populace.