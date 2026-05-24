Při útoku na vlak v Pákistánu zahynuly desítky lidí


24. 5. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Nejméně 24 lidí přišlo o život a dalších asi padesát utrpělo zranění při bombovém útoku na vlak s vojáky v provincii Balúčistán v jihozápadním Pákistánu. S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného představitele to uvedla agentura AFP. Nálož explodovala, když vlak projížděl městem Kvéta, které je správním centrem provincie.

Výbuch byl tak silný, že se dva vagony převrátily a začaly hořet, uvedla agentura AP. Ta se odvolává na záběry ze sociálních sítí, které ukazují i hustý černý kouř, jak stoupá nad místem výbuchu.

K útoku došlo v místě, kde obvykle hlídkují bezpečnostní síly. Výbuch vážně poškodil několik blízkých budov a poničil vozidla zaparkovaná v okolí, uvádějí očití svědci. Několik zraněných je podle lékařů v kritickém stavu, dodala AP.

Následky útoku na vlak v Pákistánu
Zdroj: Reuters/Stringer

Bomba se nacházela v autě

Záběry z místa ukazují, jak lidé prolézají poničeným vykolejeným vagonem a hledají přeživší. Zakrvácené odnášeli na nosítkách, zatímco místo střežily bezpečnostní síly. Vlak podle nejmenovaného úředníka převážel vojáky a jejich rodiny z Kvéty do Péšáváru na severozápadě země. Když projížděl kolem návěstidla, vybuchla bomba umístěná v autě zaparkovaném poblíž tratě.

Balúčistán je rozlohou největší pákistánskou provincií, ale zároveň tou nejchudší. Oblast zaostává za zbytkem země téměř ve všech ukazatelích, včetně míry vzdělanosti, zaměstnanosti a ekonomického rozvoje. Místní separatisté obviňují pákistánskou vládu, že těží nerostné bohatství provincie, aniž by z toho měla prospěch místní populace.

Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců
Následky útoku ve městě Quetta v Balúčistánu

Toxická nádrž v Kalifornii se rychle přehřívá, platí stav nouze

Záchranné týmy v okrese Orange County v jižní Kalifornii závodí s časem, aby zabránili úniku nebezpečné chemikálie z přehřáté nádrže. Podle úřadů nadále hrozí i katastrofální exploze. Z okolí se muselo evakuovat 50 tisíc obyvatel, napsala americká stanice CNN. Někteří obyvatelé hlásili podrážděné dýchací cesty či závratě. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil v okrese stav nouze.
09:21Aktualizovánopřed 25 mminutami

Rusové masivně udeřili v Kyjevě, zemřeli čtyři lidé

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. Úřady hovoří o čtyřech obětech, napsala agentura Reuters. Desítky lidí utrpěly zranění. Moskva k úderu použila balistické rakety i drony. Kyjevský starosta Vitalij Klyčko uvedl, že údery způsobily požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovaly vchod do krytu.
03:37Aktualizovánopřed 29 mminutami

VideoV Pobaltí se množí incidenty s drony, vysvětlení příčin se rozchází

V Pobaltí se množí incidenty, kdy na území tamních států přilétají kromě ruských i ukrajinské dálkové drony. Na politické scéně to vzbuzuje značný rozruch – v květnu kvůli tomu padla i lotyšská vláda. Liší se vysvětlení, proč k tomu dochází. Zatímco Kyjev se omlouvá, že na jeho stroje Rusové elektronicky útočí, Moskva baltské země obviňuje, že z nich Ukrajincům umožňují startovat. Ty to odmítají s tím, že podobné dezinformace jsou výsledkem ruské nervozity po rozsáhlých ukrajinských dronových náletech na Moskevskou oblast z předešlého víkendu. „Jedná se o záměrně nepravdivé informace,“ říká ředitel lotyšského Centra krizového managementu Arvis Zile, podle kterého Rusko pokračuje v informační kampani.
před 1 hhodinou

Memorandum s Íránem se z velké části podařilo dojednat, tvrdí Trump

Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat, uvedl v sobotu pozdě večer na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Hormuzský průliv bude otevřen, slíbil. Íránská agentura Fars však Trumpovo prohlášení o téměř dokončené dohodě zahrnující znovuotevření průlivu označila za „neúplné a neodpovídající realitě“. Podle ní má průliv zůstat pod správou Teheránu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Tajná služba blízko Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště

Tajná služba Spojených států v blízkosti Bílého domu zabila osobu, která střílela na její stanoviště. Informovala o tom v prohlášení pro americká média. Dodala, že zranění utrpěla i další osoba, která se nacházela na místě incidentu. Podle zdrojů americké televize CBS padlo zhruba patnáct až třicet výstřelů.
před 7 hhodinami

VideoUkrajinci prchající před službou v armádě riskují životy v horách

Ukrajina dál řeší problémy s mobilizací. Někteří muži se službě v armádě snaží vyhnout útěkem za hranice. Z neoficiálních statistik novinářů vyplývá, že zemi takto opustilo zhruba sedmdesát tisíc lidí. Pohraničníci v poslední době zadržují také dezertéry, kteří nechtějí zpátky na frontu. Někteří k útěku využívají služeb pašeráků nebo volí i tak těžký terén, jako jsou hory, lesy či řeka Tisa, kde nasazují život. Místa hlídají třeba fotopasti, vyráží na ně pěší patroly a pravidelně je monitorují drony.
před 13 hhodinami

Stvořili jsme vlastní komunikační prostor, říká k triumfu Tiszy Orbánová

Vítězství maďarské opoziční strany Tisza v parlamentních volbách nebylo výsledkem jedné kampaně či sloganu, ale dlouhodobé systematické práce, budování důvěry a osobního kontaktu s voliči. Na posledním dni bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 to řekla nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Podle ní kampaň ukázala, že politickou důvěru nelze nahradit pouze mediální silou.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
