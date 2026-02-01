Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

Pákistánská armáda od pátečního večera zabila 145 ozbrojenců po útoku v jihozápadní provincii Balúčistán, kde povstalci připravili o život 31 civilistů a sedmnáct členů bezpečnostních složek. Informuje o tom agentura Reuters. O kontrolu nad Balúčistánem, který je bohatý na ropu a nerostné suroviny, svádějí separatisté boj s bezpečnostními silami už více než dvacet let.
K pátečním útokům se přihlásila Balúčistánská osvobozenecká armáda (BLA), která se podle prohlášení zaměřila na vojenská a policejní zařízení a zablokovala také silnice, aby zpomalila reakci armády. Podle hnutí se do útoků zapojilo i několik žen. Armáda v sobotu uvedla, že v odvetném útoku zabila 67 povstalců. Nedělní bilance mrtvých tak znamená výrazné zvýšení.
Balúčistán je v Pákistánu nejméně obydlenou provincií. Žije tam kolem patnácti milionů z celkových 257 milionů obyvatel Pákistánu. Už přes dvacet let v této provincii proti bezpečnostním složkám bojují především povstalci z BLA či pákistánská odnož afghánského radikálního islamistického hnutí Taliban, které podle Islámábádu podporuje Indie. Dillí to popírá.
Etničtí Balúčové viní pákistánské úřady z toho, že kradou zdroje jejich provincie a využívají je k financování výdajů v provincii Paňdžáb na východě země. Požadují proto nezávislost Balúčistánu na centrální vládě.