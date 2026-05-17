Demonstranti v Bolívii blokují silnice do hlavního města, policie zadržela desítky lidí


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Po střetech s policií při sobotních blokádách silnic vedoucích do bolivijské metropole La Paz bylo zadrženo nejméně padesát sedm demonstrantů žádajících zejména zvýšení platů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na oficiální zdroje. Blokády trvají už dva týdny.

Policie použila slzný plyn k rozehnání protestujících, kteří už dva týdny vycházejí do ulic a brání dodávkám potravin, léků a dalších zásob do sídelního města vlády jihoamerické země, která se potýká s vážnou ekonomickou krizí. Do operace, která začala v sobotu brzy ráno, se podle médií zapojilo na tři a půl tisíce policistů a vojáků.

Policejní operace trvala přibližně dvanáct hodin a měla za cíl otevřít koridor do La Pazu pro potraviny, léky a kyslík určený nemocnicím, uvedl mluvčí prezidentského úřadu José Luis Gálvez.

Blokády navzdory zásahu pokračovaly i v sobotu večer a podle bolivijské správy silnic bylo ještě ve 22:00 místního času (4:00 SELČ) na silnicích dvacet dva zátarasů, protože se protestující po stažení policistů vrátili na vozovky.

Zásoby dodává vláda pomocí leteckého mostu

Kvůli potížím se zásobováním způsobeným uzavírkami silnic v posledních dnech prudce vzrostly ceny mnoha potravin na trzích v La Pazu. Od 10. května vláda zřídila „letecký most“ umožňující dodávky masa a zeleniny do metropole.

Argentina v sobotu oznámila, že Bolívii zapůjčí vojenský transportní letoun Hercules, který má sousední zemi pomoci se zajišťováním dodávek potravin.

Prezidentem Bolívie bude centristický senátor Paz
Rodrigo Paz

Bolívie zažívá vážnou hospodářskou krizi spojenou s nedostatkem cizí měny

Roční inflace v dubnu dosáhla čtrnácti procent. Vítězství středopravicového prezidenta Rodriga Paze v loňských volbách ukončilo dvě desetiletí socialistických vlád. Slíbil, že Bolívii vyvede z nejhorší hospodářské krize za posledních čtyřicet let.

Bolivijská vláda tento týden uvedla, že kvůli blokádám zemřeli tři lidé, protože se nedostali včas do nemocnice. Tisíce bolivijských horníků, zemědělců či učitelů protestují už dva týdny a požadují mimo jiné vyšší mzdy a zlepšení své ekonomické situace.

Výběr redakce

Demonstranti v Bolívii blokují silnice do hlavního města, policie zadržela desítky lidí

Demonstranti v Bolívii blokují silnice do hlavního města, policie zadržela desítky lidí

před 18 mminutami
Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

před 24 mminutami
Už v pěti letech do školy. Předčasných prvňáků je čím dál více

Už v pěti letech do školy. Předčasných prvňáků je čím dál více

před 1 hhodinou
Rusko tvrdí, že Moskvu a přilehlý region zasáhl velký dronový útok

Rusko tvrdí, že Moskvu a přilehlý region zasáhl velký dronový útok

před 1 hhodinou
Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

před 3 hhodinami
V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Demonstranti v Bolívii blokují silnice do hlavního města, policie zadržela desítky lidí

Po střetech s policií při sobotních blokádách silnic vedoucích do bolivijské metropole La Paz bylo zadrženo nejméně padesát sedm demonstrantů žádajících zejména zvýšení platů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na oficiální zdroje. Blokády trvají už dva týdny.
před 18 mminutami

Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy 27 tisíc až třicet tisíc lidí. Evakuace by podle policie mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy během dne bude bomba vážící 1,8 tuny zneškodněna.
před 24 mminutami

Rusko tvrdí, že Moskvu a přilehlý region zasáhl velký dronový útok

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast. Tamní úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo a další utrpěli zranění, tuto informaci nelze nezávisle ověřit. Ukrajina informuje o ruských úderech na Dnipro, Záporožskou oblast či Charkov a uvádí několik zraněných.
před 1 hhodinou

WHO: Epidemie eboly v Kongu a Ugandě je ohrožení zdraví mezinárodního významu

Světová zdravotnická organizace (WHO) v neděli označila epidemii eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Cílem je podle agentur Reuters a DPA uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy způsobené virem Bundibugyo podle organizace nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti.
04:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Kanadskému pasažérovi výletní lodi vyšel pozitivní test na hantavirus

Jednomu kanadskému pasažérovi výletní lodi MV Hondius vyšel pozitivní test na hantavirus, uvedly úřady. Podle serveru BBC bylo na plavidle spojovaném s několika případy nákazy tímto virem celkem šest Kanaďanů. Agentura Reuters uvedla, že nakažená osoba během převozu do izolace nepřišla do kontaktu s veřejností.
před 8 hhodinami

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, je Ital marockého původu a trpí psychickými problémy, kvůli nimž se léčil na psychiatrii, informovala média.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

Desítky tisíc lidí se v sobotu v Londýně zúčastnily dvou demonstrací, při nichž se policie obávala střetů dvou protichůdných táborů. Policie ale obě manifestace oddělila, akce se tedy obešly bez větších incidentů. Na bezpečnost dohlíželo více než čtyři tisíce policistů. Podle londýnské policie šlo o jednu z jejích nejvýznamnějších operací za poslední roky, napsal server BBC.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

VideoHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlel nad demokracií a autoritářstvím

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovořil v pražské Lucerně. Zamýšlel se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektoval současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...