Demonstranti v Bolívii blokují silnice do hlavního města, policie zadržela desítky lidí

Po střetech s policií při sobotních blokádách silnic vedoucích do bolivijské metropole La Paz bylo zadrženo nejméně padesát sedm demonstrantů žádajících zejména zvýšení platů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na oficiální zdroje. Blokády trvají už dva týdny.
Policie použila slzný plyn k rozehnání protestujících, kteří už dva týdny vycházejí do ulic a brání dodávkám potravin, léků a dalších zásob do sídelního města vlády jihoamerické země, která se potýká s vážnou ekonomickou krizí. Do operace, která začala v sobotu brzy ráno, se podle médií zapojilo na tři a půl tisíce policistů a vojáků.
Policejní operace trvala přibližně dvanáct hodin a měla za cíl otevřít koridor do La Pazu pro potraviny, léky a kyslík určený nemocnicím, uvedl mluvčí prezidentského úřadu José Luis Gálvez.
Blokády navzdory zásahu pokračovaly i v sobotu večer a podle bolivijské správy silnic bylo ještě ve 22:00 místního času (4:00 SELČ) na silnicích dvacet dva zátarasů, protože se protestující po stažení policistů vrátili na vozovky.
Zásoby dodává vláda pomocí leteckého mostu
Kvůli potížím se zásobováním způsobeným uzavírkami silnic v posledních dnech prudce vzrostly ceny mnoha potravin na trzích v La Pazu. Od 10. května vláda zřídila „letecký most“ umožňující dodávky masa a zeleniny do metropole.
Argentina v sobotu oznámila, že Bolívii zapůjčí vojenský transportní letoun Hercules, který má sousední zemi pomoci se zajišťováním dodávek potravin.
Bolívie zažívá vážnou hospodářskou krizi spojenou s nedostatkem cizí měny
Roční inflace v dubnu dosáhla čtrnácti procent. Vítězství středopravicového prezidenta Rodriga Paze v loňských volbách ukončilo dvě desetiletí socialistických vlád. Slíbil, že Bolívii vyvede z nejhorší hospodářské krize za posledních čtyřicet let.
Bolivijská vláda tento týden uvedla, že kvůli blokádám zemřeli tři lidé, protože se nedostali včas do nemocnice. Tisíce bolivijských horníků, zemědělců či učitelů protestují už dva týdny a požadují mimo jiné vyšší mzdy a zlepšení své ekonomické situace.