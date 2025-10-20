Prezidentem Bolívie bude centristický senátor Paz

Prezidentské volby v Bolívii vyhrál křesťanskodemokratický senátor Rodrigo Paz. Po sečtení 97 procent okrsků z nedělních voleb získal téměř 55 procent hlasů, zatímco bývalý konzervativní prezident Jorge Quiroga Ramírez obdržel 45 procent. Podle bolivijských médií o tom informoval nejvyšší volební tribunál s tím, že Pazovo vítězství je dle tribunálu „nezvratné“.
Nástup Paze do čela dvanáctimilionové jihoamerické země ukončí dvě desetiletí vlády levice, píší média.
Paz i Quiroga se prezentovali jako představitelé změny a slibovali voličům, že se odkloní od rozpočtově nezodpovědného populismu, který dominoval Bolívii za vlády Hnutí k socialismu, založeného Evem Moralesem, vůdcem svazu pěstitelů koky, jenž se v roce 2006 stal prvním domorodým prezidentem země.
Andská země se od roku 2023 potýká s ekonomickou krizí doprovázenou vysokou inflací a hospodářství paralyzuje nedostatek pohonných hmot. Vítězství pravicového kandidáta bude podle analytiků patrně znamenat zlepšení vztahů Bolívie se Spojenými státy, které byly v minulých dvou desetiletích velmi vlažné.