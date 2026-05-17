Kanadskému pasažérovi výletní lodi vyšel pozitivní test na hantavirus

Jednomu kanadskému pasažérovi výletní lodi MV Hondius vyšel pozitivní test na hantavirus, uvedly úřady. Podle serveru BBC bylo na plavidle spojovaném s několika případy nákazy tímto virem celkem šest Kanaďanů. Agentura Reuters uvedla, že nakažená osoba během převozu do izolace nepřišla do kontaktu s veřejností.
Pasažér měl pozitivní test poté, co se u něj projevily mírné příznaky. Podle Bonnie Henryové, zástupkyně zdravotnických úřadů provincie Britská Kolumbie, musí výsledky ještě potvrdit národní mikrobiologická laboratoř. „Je jasné, že to není výsledek, v který jsme doufali, ale jsme na tuto situaci připraveni,“ doplnila.
Ze šesti Kanaďanů z výletní lodi jsou čtyři v izolaci na ostrově Vancouver Island v Britské Kolumbii. Reuters píše, že jsou to dva manželské páry, přičemž jeden pochází z této provincie a druhý z Yukonu. Pozitivní test vyšel osobě z Yukonu. Podle úřadů je nyní ve stabilním stavu. Další dva Kanaďani jsou v domácí karanténě v provincii Ontario.
Podle BBC se tímto případem zvýšil počet nakažených osob na jedenáct, přičemž všichni jsou pasažéři této výletní lodi. Žádný další Kanaďan zatím pozitivní test na hantavirus neměl.
Ohnisko nákazy hantavirem je spojeno s výletní lodí MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, která zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Tři úmrtí na hantavirus a několik případů nákazy mezi cestujícími na lodi vyvolaly obavy a někteří připomínají v této souvislosti pandemii covidu-19. Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace (WHO) ale upozornili, že hantavirus se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus SARS-CoV-2, a také že nejde o nový virus, jako to bylo v případě covidu-19.