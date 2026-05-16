Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela člověka, který se vpodvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Riegerově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí.
„V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté,“ uvedla Hyšplerová. S policisty spolupracovali hasiči. Jejich mluvčí Sabina Moravcová řekla, že do centra města vyjelo pět jednotek. Další podrobnosti neuvedla.
