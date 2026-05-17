V jaderné elektrárně v Emirátech vypukl po útoku dronu požár


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Po zásahu dronu vypukl požár ve vnějším areálu jaderné elektrárny Baráka ve Spojených arabských emirátech (SEA), jediné v arabském světě. Ministerstvo obrany uvedlo, že úřady vyšetřují původ útoku. Podle dosavadních informací si incident nevyžádal zraněné ani nevedl k úniku radioaktivity, informovaly tiskové agentury s odvoláním na místní úřady.

Ministerstvo podle agentury Reuters sdělilo, že se „úspěšně“ vypořádalo se dvěma drony, zatímco třetí zasáhl generátor poblíž elektrárny. Drony podle něj přiletěly od „západní hranice“, další podrobnosti však neposkytlo. K útoku se nikdo bezprostředně nepřihlásil.

V posledních dnech SEA však opakovaně vinily Írán z dronových a raketových útoků, a to v době, kdy znovu roste napětí v Hormuzském průlivu, klíčové námořní trase pro přepravu ropy, kterou Teherán dosud blokuje. Írán před uzavřením příměří v odvetě za vzdušné údery USA a Izraele opakovaně útočil drony a raketami na jejich spojence v regionu, včetně ropné a energetické infrastruktury. Útok na jadernou elektrárnu je však v nynější válce novinkou.

Bloky fungují normálně, uvedl jaderný úřad

Jaderný regulační úřad SAE uvedl, že požár neměl žádný vliv na bezpečnost elektrárny. „Všechny bloky fungují normálně,“ uvedl úřad na síti X.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ovšem úder způsobil požár v elektrickém generátoru a jeden reaktor je nyní napájen nouzovými dieselovými generátory. Šéf agentury Rafael Grossi vyjádřil kvůli incidentu „hluboké znepokojení“ a zdůraznil, že vojenské aktivity ohrožující jadernou bezpečnost jsou nepřijatelné, dodala MAAE.

Jadernou elektrárnu Baráka, která leží na západě emirátu Abú Zabí, postavily SAE ve spolupráci s jihokorejskou společností KEPCO zhruba za 20 miliard dolarů (418 miliard korun), do provozu byla uvedena v roce 2020. Její čtyři reaktory dokážou nyní pokrýt čtvrtinu celkové energetické spotřeby SAE. Jde o první a jedinou jadernou elektrárnu v arabském světě.

SAE kvůli elektrárně podepsaly striktně vymezenou dohodu se Spojenými státy, v níž se zavázaly vzdát se obohacování uranu i dalšího zpracování vyhořelého paliva, aby rozptýlily případné obavy z vývoje jaderné zbraně. Uran země dováží ze zahraničí. To stojí v kontrastu právě s Íránem, jehož jaderný program je ústředním bodem dlouhodobého sváru Teheránu s USA a Izraelem.

„Je v pořádku," řekla jeptiška o relikvii vyproštěné z betonu

„Je v pořádku,“ řekla jeptiška o relikvii vyproštěné z betonu

11:17Aktualizovánopřed 32 mminutami
Z osmi zraněných v Modeně zůstává pět v nemocnici, stav jedné ženy je kritický

Z osmi zraněných v Modeně zůstává pět v nemocnici, stav jedné ženy je kritický

před 1 hhodinou
Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

08:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Eurovizi poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga zpěvačky Dary

Eurovizi poprvé vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga zpěvačky Dary

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

před 4 hhodinami
Demonstranti v Bolívii blokují zásobování La Pazu, policie zadržela desítky lidí

Demonstranti v Bolívii blokují zásobování La Pazu, policie zadržela desítky lidí

10:03Aktualizovánopřed 4 hhodinami
„Stahující se mračna." Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

10:30Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

před 7 hhodinami

Z osmi zraněných v Modeně zůstává pět v nemocnici, stav jedné ženy je kritický

Z osmi lidí, do nichž v sobotu odpoledne v italské Modeně najel muž autem, zůstává pět hospitalizováno a stav jedné ženy je kritický, informovala agentura ANSA. Zraněné navštívili ve dvou nemocnicích italský prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová, která kvůli tomu zrušila nedělní návštěvu Kypru. Čtyři zranění jsou členové jedné polské rodiny, která žije v Itálii, a mezi zraněnými je i devětašedesátiletá německá turistka, jejíž stav je vážný, ale stabilizovaný.
před 1 hhodinou

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se země stala terčem jednoho z nejmasivnějších ukrajinských útoků od začátku své války proti sousednímu státu. Velký nálet zasáhl Moskvu a Moskevskou oblast, potvrdil ho i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské úřady tvrdí, že několik lidí zemřelo. Ruské telegramové kanály a ukrajinská SBU uvádějí, že zasaženy byly průmyslové podniky s vazbami na armádu. Ukrajinské úřady také informují o ruských úderech a uvádějí zraněné.
08:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Demonstranti v Bolívii blokují zásobování La Pazu, policie zadržela desítky lidí

Po střetech s policií při sobotních blokádách silnic vedoucích do bolivijské metropole La Pazu bylo zadrženo nejméně padesát sedm demonstrantů žádajících zejména zvýšení platů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na oficiální zdroje. Blokády, které brání zásobování La Pazu, trvají už dva týdny. V La Pazu sídlí bolivijská vláda, oficiálním hlavním městem země je Sucre.
10:03Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

Kvůli nálezu bomby z druhé světové války ve Pforzheimu v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa muselo v neděli ráno opustit své byty a domy 27 tisíc až třicet tisíc lidí. Evakuace by podle policie mohla trvat ještě několik hodin. Dosud není jasné, kdy během dne bude bomba vážící 1,8 tuny zneškodněna.
před 7 hhodinami

WHO: Epidemie eboly v Kongu a Ugandě je ohrožení zdraví mezinárodního významu

Světová zdravotnická organizace (WHO) v neděli označila epidemii eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Cílem je podle agentur Reuters a DPA uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy způsobené virem Bundibugyo podle organizace nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti.
04:35Aktualizovánopřed 11 hhodinami

Kanadskému pasažérovi výletní lodi vyšel pozitivní test na hantavirus

Jednomu kanadskému pasažérovi výletní lodi MV Hondius vyšel pozitivní test na hantavirus, uvedly úřady. Podle serveru BBC bylo na plavidle spojovaném s několika případy nákazy tímto virem celkem šest Kanaďanů. Agentura Reuters uvedla, že nakažená osoba během převozu do izolace nepřišla do kontaktu s veřejností.
před 16 hhodinami

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, je Ital marockého původu a trpí psychickými problémy, kvůli nimž se léčil na psychiatrii, informovala média.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
