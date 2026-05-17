Z osmi zraněných v Modeně zůstává pět v nemocnici, stav jedné ženy je kritický

Z osmi lidí, do nichž v sobotu odpoledne v italské Modeně najel muž autem, zůstává pět hospitalizováno a stav jedné ženy je kritický, informovala agentura ANSA. Zraněné navštívili ve dvou nemocnicích italský prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová, která kvůli tomu zrušila nedělní návštěvu Kypru. Čtyři zranění jsou členové jedné polské rodiny, která žije v Itálii, a mezi zraněnými je i devětašedesátiletá německá turistka, jejíž stav je vážný, ale stabilizovaný.
Muž, který řídil vůz, s nímž v sobotu najel do lidí a k jehož dopadení po činu pomohli kolemjdoucí, byl obviněn z pokusu o zabití, píší místní média. Podle nich se v minulosti léčil s psychickými problémy. Vyšetřovatelé uvedli, že u něj doma nenašli žádné známky toho, že by byl napojen na islamistické radikály. Při výslechu tento 31letý Ital marockého původu využil právo nevypovídat.
Muž v sobotu odpoledne v centru Modeny najel autem vysokou rychlostí do skupiny lidí na chodníku a srazil též cyklistu. Poté z auta vystoupil s nožem v ruce, jak uvedlo několik svědků. Čin zachytily také kamery. Muž se pokusil utéct, ale několik kolemjdoucích ho pronásledovalo a díky nim ho pak zatkla policie.
„Projevili velkou odvahu,“ řekl starosta Modeny Massimo Mezzetti. Zdůraznil, že ze čtyř lidí, kteří pachatele pronásledovali, byli dva Egypťané. Další lidé, rovněž cizího původu, přišli na pomoc, dodal starosta s odkazem na některé xenofobní příspěvky na sociálních sítích.
Zraněno bylo celkem osm lidí, z toho čtyři vážně. V neděli ráno agentura Adnkronos uvedla, že jedna žena byla v ohrožení života. Zranění jsou hospitalizováni v Modeně a v Bologni.
Podle místních médií pachatel činu v Modeně v minulosti podstoupil psychiatrickou léčbu, vystudoval ekonomii a momentálně je nezaměstnaný. Nemá záznam v trestním rejstříku a po činu měl negativní test na alkohol i drogy. Jeden ze svědků v sobotu popsal, že když ho lidé dopadli, „něco si mumlal a nebylo to italsky“.