Na Národním hřbitově v Terezíně na Litoměřicku se koná tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války uctí politici, diplomati, skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednesl předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa. Současnou atmosféru přirovnal k době před nástupem nacismu. Za pamětníky promluví přeživší terezínského ghetta Michaela Vidláková.
Program začal nástupem Čestné stráže a hudby Armády ČR, kladením věnců a kytic a státní hymnou v podání sopranistky Ireny Troupové.
Po projevu Baxy a pamětnice následovaly tradiční křesťanská a židovská modlitba. Program tryzny pak bude zakončen hudebním vystoupením dívčího pěveckého sboru Puellae cantantes z Litoměřic.
Na klidný a důstojný průběh tryzny dohlížejí policisté. Na Národním hřbitově a v jeho okolí jich je několik desítek. „Cílem je jediné, a to zajistit bezpečí všech účastníků a důstojnou atmosféru této významné pietní akce připomínající oběti nacistické okupace a 81. výročí osvobození,“ uvedla policie na síti X.
Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155 tisíc Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35 tisíc lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech.