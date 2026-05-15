Spojené arabské emiráty urychlí stavbu ropovodu, který obejde Hormuzský průliv


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené arabské emiráty (SAE) urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fudžajra. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv. Uvedla to podle agentury Reuters vládní tisková kancelář Abú Dhabí (ADMO).

Korunní princ Abú Dhabí šajch Chálid bin Muhammad bin Zajd nařídil při zasedání vlády státní ropné společnosti Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), aby urychlila práce na projektu ropovodu West-East Pipeline. Podle ADMO se ropovod již staví a jeho provoz má být zahájen příští rok.

Ilustrační snímek

Hormuzský průliv je od útoku Izraele a Spojených států na Írán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou, před válkou jím procházelo 35 procent celosvětového obchodu s ropou po moři. Jeho uzavření prudce zvýšilo ceny energií.

Stávající ropovod Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, známý také jako Habšán–Fudžajra, má kapacitu až 1,8 milionu barelů denně. Pro SAE je nyní důležitý, protože umožňuje vyvážet ropu z pobřeží Ománského zálivu mimo strategicky důležitý Hormuzský průliv.

SAE a Saúdská Arábie jsou jedinými producenty ropy v Perském zálivu, kteří mají potrubní infrastrukturu umožňující vývoz mimo Hormuzský průliv. Naopak Kuvajt, Irák, Katar a Bahrajn jsou na Hormuzském průlivu při vývozu ropy téměř zcela závislé.

Nový ropovod v SAE není totožný se saúdskoarabským ropovodem East-West Pipeline, který šéf státní ropné společnosti Saudi Aramco Amín Násir označil za „kritickou záchrannou tepnu“. Aramco podle něj za osm dní zvýšilo kapacitu ropovodu na sedm milionů barelů denně, díky čemuž bylo možné udržet vývoz ropy ze Saúdské Arábie na zhruba šedesáti procentech úrovně před válkou.

Emiráty před dvěma týdny vystoupily z Organizace zemí vyvážejících ropu, čímž se zbavily povinnosti dodržovat kvóty na těžbu ropy. Ministr energetiky země loni agentuře Reuters řekl, že v případě potřeby by SAE mohly zvýšit těžební kapacitu na šest milionů barelů denně.

Ropovod v Emirátech

Společnost ADNOC si klade za cíl zvýšit do příštího roku kapacitu na pět milionů barelů denně. Původně tohoto cíle chtěla dosáhnout o tři roky později. V květnu 2024 země uvedla, že kapacita činí 4,85 milionu barelů denně, od té doby ale neposkytla žádné nové informace.

V lednu, tedy před válkou, činila produkce SAE necelých 3,4 milionu barelů denně. Kvůli faktickému uzavření Hormuzského průlivu se ale produkce v březnu snížila o více než polovinu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování. Odvolává se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
před 20 mminutami

Významná ruská oceánografka a celoživotní bojovnice za lidská práva Nina Litvinovová spáchala ve svých osmdesáti letech sebevraždu. Zdroje z bezpečnostních složek sdělily státní agentuře RIA Novosti, že zanechala dopis na rozloučenou. „Mám vás ráda a myslím na vás, ale musím odejít. Život je pro mě nesnesitelný – od té doby, co (ruský vládce Vladimir) Putin napadl Ukrajinu, zabíjí nevinné lidi a u nás neustále posílá do vězení tisíce lidí, kteří trpí a umírají jen za to, že jsou proti válce a zabíjení,“ popsala ruský režim.
před 55 mminutami

Trump po setkání se Si Ťin-pchingem odletěl z Pekingu. Summit oba označili za úspěch

Americký prezident Donald Trump se v pátek v Pekingu druhým dnem setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, informují tiskové agentury. Čínský vůdce šéfa Bílého domu uvítal podáním ruky v zahradách uzavřeného vládního komplexu Čung-nan-chaj, kde se oba nechali vyfotografovat. Společným obědem Trump oficiální návštěvu Číny ukončil a poté odletěl do Washingtonu. Oba státníci summit podle médií považují za úspěšný.
03:33Aktualizovánopřed 57 mminutami

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent tohoto arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One během cesty z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times (NYT) řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
16:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti, oznámila v pátek ráno Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Dalších 48 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Invazní armáda pokračovala v úderech na ukrajinské území i v noci na pátek. Ruské úřady pak tvrdí, že tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku ve městě Rjazaň. Země si vyměnily po 205 válečných zajatcích.
08:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
před 2 hhodinami

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
před 4 hhodinami
