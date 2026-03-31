Český fotbal minulý týden zažil nejrozsáhlejší policejní razii kvůli sázkovým podvodům a ovlivňování utkání. Fotbalová asociace už zahájila disciplinární řízení s téměř pěti desítkami lidí a šesti kluby. Policie obvinila dvaatřicet lidí, mezi nimi hráče i fotbalové funkcionáře, z úplatkářství, praní špinavých peněz, podvodů a některé i ze zločinného spiknutí. Obvinění měli ovlivňovat zápasy podle toho, jak na ně skupina lidí, která z toho profitovala, měla vsazeno. V podvodech, označovaných jako „match fixing“, se přitom celosvětově protočí miliardy. Problematice se dlouhodobě věnují Reportéři ČT, kteří na konkrétní případy možného ovlivňování podezřelých zápasů upozorňovali opakovaně. Vinu tehdy všichni odmítali s tím, že se jedná o mediální fabulace. Nyní jsou někteří z nich mezi obviněnými. Okolnosti aktuální kauzy přiblížila Adéla Paclíková.
Zdroj: ČT24
