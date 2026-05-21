Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24
Podle historiků prakticky není možné spočítat, kolik potomků sudetských vyhnanců dnes žije v Německu. Někteří se totiž k dědictví předků vůbec nehlásí a nemají o ně zájem. Řada z nich se ale chystá přijet na sjezd sudetských Němců v Brně, aby – jak sami říkají – se temná minulost už neopakovala.

„Že je můj děda sudetský Němec, to mi bylo známo. Ale co přesně za tím je, tahle silná identita, to je pro mě nové,“ sdělil sedmnáctiletý Adrian Wenisch. Z německého Bad Tölzu je to blíž do Rakouska než do Mnichova. To, že část lidí v regionu pochází ze Sudet, Adrian věděl, ale až dosud ho to moc nezajímalo.

Společně se svojí třídou z gymnázia teď natáčí film o okolnostech vyhnání z Československa, jak se tu událostem po konci války říká. Z celé skupiny je jediný, kterého se to týká osobně. „Dřív jsem o České republice neměl moc jasnou představu a teprve téma útěku a vyhnání mi ji trochu přiblížilo. Pro mě symbolizuje usmíření a prostě sousedství,“ řekl Adrian.

V Radonicích u Kadaně, kde má kořeny, ještě nikdy nebyl. Podívat se tam chce společně s devadesátiletým dědou.

Po druhé světové válce musely Československo opustit asi tři miliony sudetských Němců. Velká část z nich našla nový domov v Bavorsku. Mezi nimi byli i všichni čtyři prarodiče devětadvacetileté Stefanie Kilianové. Svůj první Sudetoněmecký sjezd absolvovala jako nemluvně, dnes předsedá organizaci sudetoněmecké mládeže.

Cesta ke kořenům u ní vedla přes hudbu a tanec. O zážitcích generace prarodičů se doma moc nemluvilo. „Historické souvislosti, proč to vlastně děláme, nebo teď i politické souvislosti, proč je důležité se v této oblasti angažovat, to přišlo až později,“ přiblížila Kilianová.

„Samozřejmě jsou tu na jedné straně revanšisté, ale musím říct, že ti se vyskytují jen mezi staršími generacemi,“ připustila Kilianová. „Lidé, kteří jsou tak mladí jako já, nebo řekněme do čtyřiceti, padesáti let, už se do domoviny nechtějí vracet,“ dodala.

Na sjezdu v Brně chtějí Stefanie a Adrian uctít památku obětí nacismu, ale také zazpívat si milované melodie. Vzájemné smíření je pro ně radost, i když ještě vyžaduje práci, a to na obou stranách.

Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdrželo, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Stanovisko soudu není závazné, experti a ekologové ho však označují za přelomové.
Trump a Netanjahu se v telefonátu přeli o postupu ve válce s Íránem, píše CNN

Americký prezident Donald Trump vedl v úterý „napjatý rozhovor“ s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ve čtvrtek ráno SELČ o tom napsala stanice CNN, podle níž průběh telefonátu odrážel odlišné názory obou státníků na postup ve válce s Íránem. Stanice se odvolává na prohlášení amerického úředníka. Trump s Netanjahuem v posledních dnech jednali několikrát.
Prezident Pavel zahájí bezpečnostní konferenci Globsec

V Praze ve čtvrtek mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum, třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než dvou tisíc hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci ve čtvrtek promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Do Česka by měl přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
Řada zemí odsoudila chování izraelského ministra k aktivistům z flotily

Několik zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z flotily, která směřovala do Pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda zastavila v mezinárodních vodách. Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie, Kanada a Itálie kritizovaly video, které zachycuje spoutané aktivisty klečící na zemi. Ti jsou na záběrech pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Jeho jednání odsoudilo i Turecko a také americký velvyslanec v Izraeli.
Syn zakladatele značky Mango čelí podezření z vraždy svého otce

Katalánská policie bude syna zakladatele módní značky Mango vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom soud poté, co Jonathan Andic složil kauci ve výši jednoho milionu eur. Policie ho podezírá z vraždy svého otce. Isak Andic před rokem a půl zemřel po pádu z útesu.
Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

Ukrajinská armáda ve středu uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižegorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského ministerstva obrany se poslední ukrajinské útoky opět týkaly většiny západního a středního Ruska. Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že v Rostově zranil ukrajinský dron jednoho člověka.
USA obvinily bývalého kubánského vůdce Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy

Spojené státy obvinily bývalého lídra Kuby Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Úřadující ministr spravedlnosti USA Todd Blanche to řekl na čtvrteční akci v Miami připomínající oběti incidentu. Kuba americká obvinění odmítla a označila je za politickou hru a překrucování událostí.
