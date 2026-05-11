Berlín: Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Svou účast na něm potvrdil v pondělí bavorský premiér Markus Söder, podle předsedy české vlády Andreje Babiše (ANO) to není dobrý nápad.

„Dějiny hrají zcela výjimečnou roli ve vztazích Německa a Česka. Proto se nebudeme vměšovat do vnitrostátní české debaty, jestli je Brno jako místo konání vhodné,“ uvedlo ministerstvo. „Jasné je jedno: Sudetoněmecký sjezd se zasazuje o smíření, které je základem německo-českých vztahů,“ doplnilo.

Zdůraznilo také, že Česko je pro Německo důležitý partner v EU a soused, „se kterým máme a chceme mít co nejužší vztahy politické, hospodářské a vztahy na úrovni občanské společnosti“.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ale navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila.

Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření
Nedělení debata (1. část)

Účast potvrdil Söder

Účast potvrdili německý ministr vnitra Alexander Dobrindt i v pondělí bavorský premiér Markus Söder (CSU), který se následně setká v Praze s prezidentem Petrem Pavlem.

„Chci to tu ještě jednou jasně říci, po některých debatách v Česku: Samozřejmě pojedu na Sudetoněmecký sjezd do Brna. Je to vyjádření podpory sudetským Němcům,“ uvedl Söder. Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců, kteří jsou od roku 1954 považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska.

„Dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla. A týž den ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě,“ řekl. „Velmi mě to potěšilo, protože to je myslím velmi dobrý signál smíření,“ dodal bavorský premiér.

„Platí to, co jsem už řekl. Není to dobrý nápad a výsledek bude přesně opačný, než od toho očekávají němečtí politici. Místo smíření se budou otevírat staré rány, lidi se zase budou hádat a bude je to rozdělovat. To vidíme už teď,“ sdělil Babiš po potvrzení Söderova plánu účastnit se sjezdu.

Sněmovna přerušila jednání o postoji koalice ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně
Místopředsedové sněmovny Jiří Barták (Motoristé) a Patrik Nacher (ANO)

Macinka: Dobrindt a Söder si sjezd neužijí

Sudetoněmecký sjezd byl také tématem pátečních jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) v Berlíně. Hovořil o něm se svým protějškem Johannem Wadephulem, ale například i s poslancem Spolkového sněmu a předsedou Česko-německé parlamentní skupiny Stephanem Mayerem. Mayer podle ČTK téma rozhovoru potvrdil, podrobnosti ale odmítl sdělit s tím, že se jednalo o rozhovor důvěrný.

Macinka po jednání v Berlíně řekl, že česká debata kolem sjezdu nijak neovlivní dobré česko-německé vztahy. Například spolupředseda Česko-německého diskusního fóra Jörg Nürnberger, který se s Macinkou v Berlíně rovněž sešel, řekl, že čeští politici dopad vyhrocené debaty podceňují. Vyjádřil ale naději, že nebude mít „trvalé následky“.

Wadephulovo vyjádření bezprostředně po schůzce s Macinkou nebylo možné získat, protože se nekonala společná tisková konference ministrů, jak bývá v podobných případech běžné.

Macinka v rozhovoru, který v Berlíně poskytl prestižnímu německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uvedl, že si podle něj Dobrindt a Söder sjezd neužijí. Zopakoval také kritiku na adresu předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala.

V Brně na akci SPD se protestovalo proti konání sjezdu sudetských Němců
Protest proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Vztahy se lepší

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.

Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Předcházelo mu ale divoké vyhánění německých obyvatel, které provázelo násilí včetně masakrů. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život patnáct až třicet tisíc lidí.

Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa. Naprostá většina z nich, kolem 270 tisíc, byli Židé, které chtěl nacistický režim vyhladit.

Výběr redakce

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa

Loď s hantavirem opustili poslední evakuovaní, ukazují záběry z místa

09:15Aktualizovánopřed 4 mminutami
Bouřky dorazily do Česka. Objevilo se i krupobití

Bouřky dorazily do Česka. Objevilo se i krupobití

08:31Aktualizovánopřed 30 mminutami
Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

12:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami
EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

15:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami
O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

03:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

před 5 hhodinami
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

11:09Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

10:07Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Berlín: Nebudeme se vměšovat do debaty o sjezdu sudetských Němců

Německo se nehodlá vměšovat do české vnitrostátní debaty o tom, zda je Brno vhodným místem pro pořádání letošního sjezdu sudetských Němců, sdělilo německé ministerstvo zahraničí. Podle ministerstva je nicméně cílem Sudetoněmeckého sjezdu smíření mezi Němci a Čechy. Sjezd se bude konat příští týden, poprvé to bude na území České republiky. Svou účast na něm potvrdil v pondělí bavorský premiér Markus Söder, podle předsedy české vlády Andreje Babiše (ANO) to není dobrý nápad.
před 23 mminutami

Bouřky dorazily do Česka. Objevilo se i krupobití

Česko zasáhly bouřky. Vyskytují se především v pásu od Vysočiny k Orlickým horám, informoval po 18. hodině Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ). Na jihu Moravy bouřky nejsilněji udeřily v Hodonínsku, hasiči tam hlásí dvanáct událostí kvůli počasí. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobití.
08:31Aktualizovánopřed 30 mminutami

Policie po derby vyšetřuje i napadení v sektoru hostí či poničení sedaček

Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení sparťanského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministerstvo vnitra zahájí se Slavií správní řízení. V reakci na výtržnosti vznikne pracovní skupina při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví.
12:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku, řekl Babiš

O novém náčelníkovi generálního štábu by vláda mohla mít jasno do pátku, řekl po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Vybírat budou ze čtyř kandidátů, konkrétní jména zatím nikdo z vlády neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) měl původně s předsedou vlády o dalším šéfovi české armády jednat v pondělí. Podle Babiše to ale nestihli, protože na společné schůzce s novým zmocněncem pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakubem Landovským mluvili o strategii výdajů.
03:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Landovský se stal zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO

Bývalý velvyslanec ČR při Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Návrh na vytvoření pozice i jeho jmenování v pondělí schválila vláda, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Že se Landovský zmocněncem stane, oznámil předseda vlády už před týdnem v televizi Nova. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči Alianci, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
před 5 hhodinami

Není hantavirus jako hantavirus. Některé druhy jsou i v tuzemsku

Obavy z hantaviru se šíří Evropou kvůli událostem na výletní lodi, kde se tento virus rozšířil a nejméně tři osoby připravil o život. Počet nakažených virem s vysokou smrtností od té doby dále roste. Tito vnitrobuněční parazité se vyskytují i v Česku, jen nejsou ani zdaleka tak nebezpeční jako jejich příbuzní z výletního plavidla.
před 7 hhodinami

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
10:07Aktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoNedohrané pražské derby je dle Portlíka ostuda. Prokop chce exemplární tresty

Za půl roku zamíří lidé ke komunálním volbám. A vyberou v nich mimo jiné nového primátora Prahy. Pozvání do Duelu ČT24 přijali kandidáti na tuto funkci – předseda pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop a 1. místopředseda ODS Tomáš Portlík. Hosté debaty moderované Terezou Kručinskou probrali mimo jiné pražské derby, které se v sobotu nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Prokop událost označil za „otřesnou“ a „skandální“ a nesmí se podle něj opakovat. „Fotbal je generační sport, kam chodí dědečkové, tatínkové se syny. (...) Je potřeba dát exemplární tresty pro lidi, co vtrhli na to hřiště,“ říká Prokop. Portlík dění na stadionu označil za ostudné a chybu vidí také v počínání pořadatelů. „Obávám se, že podobná zkušenost povede k tomu, že se bude muset na stadionu dělat takzvaný face recognition (rozpoznávání obličejů), abychom uměli zaměřit fanoušky, kteří tam nepatří, a že se bude muset možná zavádět i registrace,“ pronesl.
před 11 hhodinami
Načítání...