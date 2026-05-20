Syn zakladatele značky Mango čelí podezření z vraždy svého otce

Katalánská policie bude syna zakladatele módní značky Mango vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom soud poté, co Jonathan Andic složil kauci ve výši jednoho milionu eur. Policie ho podezírá z vraždy svého otce. Isak Andic před rokem a půl zemřel po pádu z útesu.
„Z vyšetřování vyplývá, že existují dostatečné důkazy, které naznačují, že smrt pana I. A. nebyla náhodná a že pan J. A. má aktivní podíl na smrti svého otce,“ píše se v soudním výnosu soudkyně Raquel Nieto Galvanové
Isak Andic vyrazil se svým synem do horského masivu Montserrat deset dní před Vánocemi 2024. Z výletu se už ale nevrátil. Spadl z útesu, z výšky sto metrů. Soudkyně případ dočasně uzavřela jako nehodu. Už v lednu loňského roku ho ale znovu a tajně otevřela.
Za pár hodin Jonathan Andic sehnal milion eur, zaplatil kauci a soud opustil. Nesmí ale odcestovat ze Španělska, odevzdal pas a u tribunálu se musí hlásit každý týden.
Pitva prokázala, že pád nemohla být nehoda. V synových výpovědí mají panovat nesrovnalosti. Na místě činu byl krátce před osudným dnem třikrát. Mezi oběma mělo panovat napětí, a to hlavně kvůli dědictví. Soudkyně mluví o Jonathanově posedlosti penězi, což mají dokazovat zprávy z aplikace pro komunikaci Whatsapp.
„Z toho vyplývá, že J. A. si v polovině roku 2024 byl vědom toho, že pan I. A. měl v úmyslu změnit závěť a založit nadaci na pomoc potřebným,“ pokračuje výnos soudkyně Galvanové.
Rodina věří v nevinu
Rodina věří v Jonathanovu nevinu a jeho advokát mluví o nesrovnalostech ve vyšetřování. „Ale především je to bolestivé. Stigmatizuje to nevinného muže. Teprve teď začíná skutečný proces a pravda a jeho nevina vyjdou najevo,“ sdělil advokát Jonathana Andica Cristóbal Martell.
Zesnulý Isak Andic se narodil v Turecku a firmu Mango založil za pomoci svého bratra v Barceloně v roce 1984. Dnes má značka na tři tisíce prodejen ve 120 zemích. V době Isaacovi smrti odhadoval Forbes jeho čisté jmění na 4,5 miliardy dolarů.
„Ať firma Mango, která vznikla ve skromných podmínkách v Barceloně před více než čtyřiceti lety, podpoří podnikatelského ducha u mladých,“ prohlásil Isac Andic v roce 2024. Jonathan Andic se připojil k rodinnému podniku v roce 2005. Dnes se svými dvěma sestrami vlastní 95 procent společnosti.