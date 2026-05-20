Syn zakladatele značky Mango čelí podezření z vraždy svého otce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Katalánská policie bude syna zakladatele módní značky Mango vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom soud poté, co Jonathan Andic složil kauci ve výši jednoho milionu eur. Policie ho podezírá z vraždy svého otce. Isak Andic před rokem a půl zemřel po pádu z útesu.

„Z vyšetřování vyplývá, že existují dostatečné důkazy, které naznačují, že smrt pana I. A. nebyla náhodná a že pan J. A. má aktivní podíl na smrti svého otce,“ píše se v soudním výnosu soudkyně Raquel Nieto Galvanové

Isak Andic vyrazil se svým synem do horského masivu Montserrat deset dní před Vánocemi 2024. Z výletu se už ale nevrátil. Spadl z útesu, z výšky sto metrů. Soudkyně případ dočasně uzavřela jako nehodu. Už v lednu loňského roku ho ale znovu a tajně otevřela.

Za pár hodin Jonathan Andic sehnal milion eur, zaplatil kauci a soud opustil. Nesmí ale odcestovat ze Španělska, odevzdal pas a u tribunálu se musí hlásit každý týden.

Při střelbě na jihu Španělska zemřeli dva lidé, další včetně dětí jsou zranění
Španělská policie (ilustrační snímek)

Pitva prokázala, že pád nemohla být nehoda. V synových výpovědí mají panovat nesrovnalosti. Na místě činu byl krátce před osudným dnem třikrát. Mezi oběma mělo panovat napětí, a to hlavně kvůli dědictví. Soudkyně mluví o Jonathanově posedlosti penězi, což mají dokazovat zprávy z aplikace pro komunikaci Whatsapp.

„Z toho vyplývá, že J. A. si v polovině roku 2024 byl vědom toho, že pan I. A. měl v úmyslu změnit závěť a založit nadaci na pomoc potřebným,“ pokračuje výnos soudkyně Galvanové.

Ve Španělsku poprvé operovali tříměsíční dítě s ucpanou ledvinou pomocí robota
Sanitky zaparkované u nemocnice 12 de Octubre v Madridu

Rodina věří v nevinu

Rodina věří v Jonathanovu nevinu a jeho advokát mluví o nesrovnalostech ve vyšetřování. „Ale především je to bolestivé. Stigmatizuje to nevinného muže. Teprve teď začíná skutečný proces a pravda a jeho nevina vyjdou najevo,“ sdělil advokát Jonathana Andica Cristóbal Martell.

Zesnulý Isak Andic se narodil v Turecku a firmu Mango založil za pomoci svého bratra v Barceloně v roce 1984. Dnes má značka na tři tisíce prodejen ve 120 zemích. V době Isaacovi smrti odhadoval Forbes jeho čisté jmění na 4,5 miliardy dolarů.

„Ať firma Mango, která vznikla ve skromných podmínkách v Barceloně před více než čtyřiceti lety, podpoří podnikatelského ducha u mladých,“ prohlásil Isac Andic v roce 2024. Jonathan Andic se připojil k rodinnému podniku v roce 2005. Dnes se svými dvěma sestrami vlastní 95 procent společnosti.

Výběr redakce

Letadlo s občanem USA, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, přistálo v Praze

Letadlo s občanem USA, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, přistálo v Praze

08:13Aktualizovánopřed 19 mminutami
Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

12:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením

V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením

před 3 hhodinami
Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa’arem

Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa’arem

11:33Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

13:34Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku

Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku

13:12Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Vláda plánuje posílit nábor nových vojáků, uvedl Babiš

Vláda plánuje posílit nábor nových vojáků, uvedl Babiš

12:33Aktualizovánopřed 8 hhodinami
České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

14:18Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Řada zemí odsoudila chování izraelského ministra k aktivistům z flotily

Několik zemí ve středu odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z flotily, která směřovala do Pásma Gazy s humanitární pomocí a kterou izraelská armáda zastavila v mezinárodních vodách. Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie, Kanada a Itálie kritizovaly video, které zachycuje spoutané aktivisty klečící na zemi. Ti jsou na záběrech pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira. Jeho jednání odsoudilo i Turecko a také americký velvyslanec v Izraeli.
19:22Aktualizovánopřed 40 mminutami

Syn zakladatele značky Mango čelí podezření z vraždy svého otce

Katalánská policie bude syna zakladatele módní značky Mango vyšetřovat na svobodě. Rozhodl o tom soud poté, co Jonathan Andic složil kauci ve výši jednoho milionu eur. Policie ho podezírá z vraždy svého otce. Isak Andic před rokem a půl zemřel po pádu z útesu.
před 1 hhodinou

Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

Ukrajinská armáda ve středu uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižegorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského ministerstva obrany se poslední ukrajinské útoky opět týkaly většiny západního a středního Ruska. Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že v Rostově zranil ukrajinský dron jednoho člověka.
12:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA obvinily bývalého kubánského vůdce Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy

Spojené státy obvinily bývalého lídra Kuby Raúla Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Úřadující ministr spravedlnosti USA Todd Blanche to řekl na čtvrteční akci v Miami připomínající oběti incidentu. Kuba americká obvinění odmítla a označila je za politickou hru a překrucování událostí.
21:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoManévrů na Slovensku se zúčastní prapor z Tábora

Nové plány NATO na obranu východního křídla – jak v krizi aktivovat záložní jednotky a odstrašit protivníka – má prověřit cvičení. Součástí jsou rychlé přesuny napříč Evropou. Manévrů na Slovensku pod španělským velením se zúčastní skoro tři tisíce vojáků ze sedmi zemí. Česká armáda tam vyslala prapor z Tábora. Kolony doprovází vojenská policie, přesto řidiči pandurů musí dávat pozor, aby stihli včas zabrzdit. Aliance posílila jednotky podél celého východního křídla. Té na Slovensku velí Španělé, Česko tam má s pandury aktuálně druhý nejsilnější kontingent.
před 2 hhodinami

Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa’arem

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
11:33Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě, shodli se ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska. Obě země budou dle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii. Podle Magyara by měla větší roli hrát spolupráce středoevropských zemí ve visegrádské skupině zahrnující i Česko a Slovensko, která by se prý mohla rozšířit o další státy.
13:34Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Estonský svaz umělců přišel podvodem o 700 tisíc eur, zvažuje prodej majetku

Podvodníci, kteří se vydávali za důvěryhodné volající a jednali prostřednictvím hlavní účetní, připravili Estonský svaz umělců přibližně o 700 tisíc eur (přibližně sedmnáct milionů korun).
před 6 hhodinami
Načítání...