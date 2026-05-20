České studio chystá videohru ze světa Pána prstenů

České videoherní Warhorse Studios, které stojí za vznikem série Kingdom Come: Deliverance, pracuje na dvou nových hrách. Jedna bude dalším přírůstkem do série Kingdom Come a druhá bude zasazená do fantasy světa Středozemě od britského spisovatele Johna Ronalda Reuela Tolkiena. V obou případech to bude RPG hra (role-playing game, hra na hrdiny) s otevřeným světem.
Mluvčí Warhorse Studios Tobias Stolz-Zwilling novinky oznámil na síti LinkedIn. „Kingdom Come pokračuje novým dobrodružstvím a já nemohu být šťastnější, že můžeme pokračovat v budování světa, příběhů a zážitků, které pro naše hráče i pro nás jako studio tolik znamenají. Ale také pracujeme na něčem pro Warhorse zcela novém: novém RPG zasazeném do Středozemě,“ napsal.
Další konkrétní informace o nových hrách Warhorse zatím nesdělilo. Obě hry by ale měly být RPG z otevřeného světa, podobně, jako tomu bylo v předešlých dvou dílech Kingdom Come: Deliverance. V nich byl ústřední postavou příběhu kovářův syn Jindřich ze Skalice, který se dostal do veletoče předhusitských událostí v zemích Koruny české v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Nový projekt ze série Kingdom Come ale přízvisko „Deliverance“ podle příspěvku na LinkedIn v názvu nemá.
Součást velké herní skupiny
Warhorse patří do švédské skupiny Embracer, která v posledních letech začala měnit svou strukturu. To například vyústilo ve vytvoření několika podskupin sdružujících podobná studia. Jednou z nich je také Fellowship Entertainment, dříve nazývaný Middle Earth & Friends. Právě do této skupiny začalo studio Warhorse společně s několika desítkami dalších studií patřit.
Skupina Embracer zároveň ve středu oznámila, že se z ní Fellowship Entertainment vyčlení a bude samostatně zapsaná od roku 2027 na stockholmskou burzu. Jako samostatná společnost bude mít Fellowship Entertainment podle tiskové zprávy lepší strukturu a bude moci lépe využívat svůj potenciál. Zaměřovat se bude na vývoj a publikování her a licencování vlastněných značek. Kromě Kingdom Come: Deliverance to jsou například značky The Hobbit, The Lord of the Rings, Tomb Rider a další.
Podle výroční zprávy studia za období od března 2024 do března 2025 mělo Warhorse tržby zhruba 2,7 miliardy korun. Čistý příjem společnosti činil miliardu korun. Konsolidované výsledky ale byly uzavřeny necelý měsíc po vydání Kingdom Come: Deliverance 2, reálné tržby z prodeje prvního a druhého dílu tak budou nyní logicky vyšší.
Ředitel studia Martin Frývaldský dříve uvedl, že Warhorse je po vydání Kingdom Come: Deliverance 2, které se podle posledních dat prodalo přes pět milionů kopií, jedním z největších a nejhodnotnějších studií spadajících pod Embracer.
Ze světa Středozemě, do které jsou zasazena Tolkienova díla Hobit, Pán Prstenů a Silmarillion, dříve vzniklo několik her. Otevřený svět s RPG prvky měly například tituly jako The Lord of the Rings Online, který hráčům nabízel příběh zasazený přímo do lokalit ze známých románů.
Světem ale byly inspirovány například hry jako Middle-earth: Shadow of Mordor a pokračování Shadow of War. Dříve byly do Tolkienova světa zasazeny také například strategie The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth nebo herní adaptace, které vznikly po natočení filmové trilogie režiséra Petera Jacksona.