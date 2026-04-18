Pokračování počítačové hry Kingdom Come získalo cenu BAFTA za nejlepší příběh


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu BAFTA v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku.

Kingdom Come: Deliverance 2 byla nominována ještě v kategorii nejlepší účinkující v hlavní roli, jímž je britský herec Tom McKay, zde však při udílení cen v pátek pozdě večer bodovala Clair Obscur Expedition 33 s herečkou Jennifer Englishovou. Francouzská hra získala také cenu za herní debut roku. Výsledky Britská akademie filmového a televizního umění (BAFTA) zveřejnila na svém webu.

Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává podobně jako první díl na počátku patnáctého století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v roli mladého Jindřicha ze Skalice v druhém dílu objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí. Hra podle tvůrců dává důraz na co nejreálnější zpodobnění středověkého života, interakci okolního prostředí s hráčem a právě na silný příběh. Vývojářské studio Warhorse nedávno vydalo třetí a poslední rozšíření, jímž by se měl příběh uzavřít.

Vyšlo pokračování Kingdom Come, zpodobnilo středověkou Kutnou Horu
Kingdom Come: Deliverance II

V prvním díle hry bylo možné prozkoumat tehdejší Posázaví s městy Sázava, Rataje nad Sázavou nebo Stříbrná Skalice. Oběma regionům přineslo vydání her výrazný nárůst zájmu turistů. Příznivci hry, takzvaní KCD turisté, se i letos chystají do míst spojených s dějem hry na řadu zážitkových programů, setkání či festivalů.

Kingdom Come: Deliverance 2 se v loňské anketě BAFTA mezi hráči umístila na sedmé příčce mezi nejvlivnějšími videohrami světa.

Zemřela francouzská herečka Nathalie Bayeová, držitelka čtyř cen César

Ve věku 77 let zemřela francouzská filmová a divadelní herečka Nathalie Bayeová, informovala s odvoláním na její rodinu agentura AFP. Bayeová natočila přes osmdesát filmů a spolupracovala s hlavními tvůrci francouzské nové vlny Claudem Chabrolem, Francoisem Truffautem či Jeanem-Lucem Godardem. Za svůj život získala čtyři francouzské filmové ceny César.
před 4 hhodinami

Zemřel Jan Potměšil. Hrál létajícího ševce či ve filmu Bony a klid

Ve věku šedesáti let zemřel ve čtvrtek herec Jan Potměšil. Ztvárnil řadu filmových a televizních rolí, byl také tváří dobročinných iniciativ a je spojen s děním během sametové revoluce. Potměšil byl od začátku devadesátých let upoután na invalidní vozík, v posledních třech letech se potýkal s vážnými zdravotními problémy. Kolegové na zesnulého herce vzpomínají jako na statečného člověka, který svůj talent uplatnil i přes osudové zranění.
včeraAktualizovánovčera v 16:47

„Díky, Timmy!“ Chalametův pobuřující výrok zvýšil prodej vstupenek

Ředitel Královské opery a baletu v Londýně poděkoval hollywoodské hvězdě Timothéemu Chalametovi za to, že pomohl zvýšit zájem o představení této scény. Vstupenky se začaly více prodávat po hercově problematickém výroku, že opera a balet „nikoho nezajímají“.
včera v 14:59

Vojta Náprstek se narodil před 200 lety. Do Prahy přinesl vzdálené civilizace i feminismus

Vojtěch či Vojta Náprstek byl mužem mnoha talentů, ovlivnil tak tuzemskou společnost mnoha nejrůznějšími způsoby. Jeho odkaz dodnes přetrvává například v muzeu mimoevropských kultur v Praze, které nese jeho jméno.
včera v 13:30

Sorrentino má rád momenty zastavení, říká střihač jeho filmů

Festival Dny evropského filmu se letos věnuje tvorbě italského režiséra Paola Sorrentina. Jak se spolupracuje s oscarovým režisérem, popsal České televizi jeho dvorní střihač Cristiano Travaglioli. Mluvil o přístupu Sorrentina k filmu i o natáčení seriálu Mladý papež.
14. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

Historickým městem roku 2025 je Náměšť nad Oslavou na Vysočině

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění převzal starosta Jan Kotačka (Spolupráce – aktivity).
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

Zachytil dobu, kdy v Praze „žil divadelní bůh“. Fotograf Koudelka pokřtil publikaci Divadlo

Nejvíce proslul svými Cikány, Invazí a Exily. Počátky kariéry Josefa Koudelky jsou přitom pevně spjaty s pražskými jevišti. Asi nejslavnější žijící český fotograf a jediný tuzemský člen prestižní agentury Magnum Photos ve svých osmdesáti osmi letech osobně představil soubor snímků z 60. let.
16. 4. 2026
