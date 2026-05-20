Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku


20. 5. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Evropský parlament (EP) přijal rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání fondů EU na Slovensku. Evropský parlament skrze ni přímo vyzývá Evropskou komisi (EK), aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot EU na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Pro přijetí usnesení, které není závazné, hlasovalo 347 europoslanců, 165 bylo proti a 25 se zdrželo.

Europoslanci v usnesení vyjadřují hluboké znepokojení nad zhoršováním stavu demokracie, právního státu a základních práv na Slovensku. Systémové nedostatky podle EP ohrožují podle nich ochranu finančních zájmů EU.

Pokud slovenská vláda nepřijme kroky k nápravě, zemi hrozí částečné zmrazení evropských fondů, řekl ve středu ve Štrasburku český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z frakce Evropská lidová strana (EPP). Šéfka EK Ursula von der Leyenová podle něj vyjádřila připravenost ve věci jednat.

„Tato výzva není namířena proti slovenským farmářům nebo občanům. Komise nechce trestat žádný členský stát,“ řekl český europoslanec před hlasováním. Cílem je podle něj ochránit peníze evropských občanů před podvody. Rezoluce je vyjádřením znepokojení sdíleného téměř všemi politickými skupinami v EP, uvedl.

„Nesmíme (slovenskému premiérovi) Robertu Ficovi dovolit, aby Slovensko dopadlo jako Maďarsko. Tamní situace vyvolává stále větší obavy, a proto chceme, aby ji Evropská komise jednoznačně posoudila. Napříč parlamentem jsme se shodli, že největší rizika vnímáme v korupci,“ uvedla k usnesení česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených.

Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), aby prověřil využívání evropských fondů. Delegaci vedl právě Zdechovský, kterého Fico následně označil za nájemného politického vraha napojeného na slovenskou opozici. Na misi CONT navázala mise výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), která se zabývala širšími otázkami právního státu.

Po výzvě na hlášení podezřelých projektů na Slovensku podle Zdechovského přišlo více než dva tisíce podnětů, z nichž přibližně 330 bylo předáno evropským institucím, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropské komisi. Podle europoslance se prošetřuje zhruba dvě stě podnětů.

Podle zpravodaje ČT na Slovensku Jana Šilhana dávají europoslanci přijetím rezoluce najevo, že jim došla trpělivost, nevidí směrem ke svým výhradám zlepšení a slovenskou reakci nemají za dostatečnou. Europoslanci mají výtky vůči způsobu, jakým Slovensko využívalo eurofondy k budování honosných sídel na venkově. Ty měly sloužit k veřejnému ubytování, stále více informací ale naznačuje, že šlo o luxusní soukromé rezidence za veřejné peníze.

Kritických bodů je ve zprávě ale mnohem víc – od rušení protikorupčních orgánů (speciální prokuratura, NAKA) přes změny ve veřejnoprávních médiích až po změny ústavy, která částečně nadřadila slovenské právo nad unijní. Naopak kladně europoslanci podle Šilhana hodnotí konec snah zrušit úřad na ochranu oznamovatelů. Do věci se totiž vložil ústavní soud, koaliční poslanci následně svůj záměr stáhli.

Schválení výzvy automaticky neznamená, že Slovensko přijde o eurofondy – tomu předchází ještě dlouhá procedura. EK se výzvou může řídit, ale též nemusí. Pravděpodobně podle Šilhana nastane první scénář. Nejprve zformuluje dopodrobna své výtky, argumenty a důvody, proč chce konání začít. Bratislava má na odpověď zhruba dva měsíce.

U některých typů dotací může komise zasáhnout rychleji – teoreticky už na podzim. Ale kompletní řízení by mohlo následovat až ke konci roku, možná až za rok a půl. Samozřejmě záleží i na tom, jak se Slovensko bude před evropskými orgány hájit. Komise ale podává pouze návrh, konečné slovo by měly členské státy. O případném zmrazení eurofondů by musely rozhodnout takzvanou kvalifikovanou většinou, tedy souhlasem minimálně patnácti zemí, které zároveň představují aspoň 65 procent obyvatel EU.

Zatímco slovenská vláda i tamní prezident Peter Pellegrini vnímají kroky europoslanců jako politickou šikanu a trest za jiný názor, opozice mluví o mezinárodní ostudě.

EP v usnesení rovněž vyjadřuje hluboké znepokojení z úpadku svobody a plurality sdělovacích prostředků na Slovensku a politického zasahování do veřejnoprávních médií. Rovněž vyzval slovenské orgány, aby zajistily ochranu práv menšin včetně LGBT+ osob a Romů.

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu

Litevská armáda vyhlásila ve středu dopoledne vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach platil několik desítek minut pro část země včetně hlavního města Vilniusu, kde byl dočasně uzavřen prostor nad mezinárodním letištěm.
Polsko a Maďarsko mohou spolupracovat na energetické bezpečnosti, řekli premiéři

Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě, shodli se ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska. Obě země budou dle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii. Podle Magyara by měla větší roli hrát spolupráce středoevropských zemí ve visegrádské skupině zahrnující i Česko a Slovensko, která by se prý mohla rozšířit o další státy.
Česko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa'arem

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
Putin mluví o „bezprecedentním“ vztahu s Čínou, dohoda na Síle Sibiře 2 zatím není

Ruský vůdce Vladimir Putin po schůzce se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že vztahy mezi Ruskem a Čínou dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova se však oba státy zatím neshodly na výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2, což mělo být jedním z hlavních témat jednání. Kromě oficiálních rozhovorů mají oba prezidenti zakončit den neformálním setkáním u čaje.
Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

Ukrajinská armáda ve středu uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižegorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského ministerstva obrany se poslední ukrajinské útoky opět týkaly většiny západního a středního Ruska.
Finanční úřad už nikdy nesmí kontrolovat dřívější Trumpova daňová přiznání

Americký finanční úřad (IRS) už nikdy nesmí z podnětu vlády kontrolovat dřívější daňová přiznání prezidenta Donalda Trumpa, vyplývá dle agentury DPA z druhé části právního urovnání hlavy státu s ministerstvem spravedlnosti USA, která byla nově zveřejněna. Trump předtím zažaloval IRS o odškodné ve výši nejméně deseti miliard dolarů (210 miliard korun) za únik jeho daňových dat.
EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA

Evropská unie (EU) v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
