Slováci budou v referendu rozhodovat o doživotní rentě pro Fica a o prokuratuře

Slovenský prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. července referendum o zrušení takzvané doživotní renty například pro současného premiéra Roberta Fica (Smer) a také o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Naopak odmítl nechat rozhodovat o předčasných parlamentních volbách.
Prezidentem odmítnutá referendová otázka počítala s tím, že se voliči vyjádří, zda souhlasí s tím, aby parlament schválil usnesení o zkrácení svého nynějšího čtyřletého volebního období. Nové parlamentní volby by se pak měly konat do 180 dnů od vyhlášení výsledků referenda. V řádném termínu jsou příští parlamentní volby v zemi plánovány na září příštího roku.
Pellegrini své odmítnutí zahrnutí této otázky do referenda zdůvodnil v pondělí tím, že otázka, která by měla vyústit v konání nových voleb, není v souladu se slovenskou ústavou a s dřívějším rozhodnutím slovenského ústavního soudu v podobné záležitosti.
Podpisy pod petici za vypsání referenda sbírala neparlamentní strana Demokraté.
Proti referendu o předčasných volbách je ústavní soud
O vypsání referenda o předčasných volbách už v minulosti usilovala například Ficova strana Smer, když byla v opozici. Tuto iniciativu podpořil Pellegrini, který byl v té době rovněž opozičním politikem. V roce 2021 ale slovenský ústavní soud konání referenda v této věci zakázal. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že referendum o zkrácení volebního období sněmovny by obcházelo stanovená pravidla fungování parlamentu, porušilo způsob dělby moci a prolomilo článek ústavy, že poslanci jsou voleni na čtyři roky. V roce 2023 pak na nízké účasti ztroskotalo referendum o ústavních změnách pro předčasné parlamentní volby. Následně sněmovna přímo do ústavy doplnila ustanovení, že volební období Národní rady lze zkrátit usnesením parlamentu, které navrhnou poslanci.
V červencovém referendu budou tedy Slováci rozhodovat o zrušení takzvané doživotní renty například pro současného premiéra Roberta Fica (Smer), kterou zavedla nynější vládní koalice, a také o obnovení elitních složek prokuratury a policie, jež byly rozpuštěny za nynějšího Ficova kabinetu.
Pro platnost samotného lidového hlasování je podle slovenské ústavy nezbytné, aby se ho zúčastnila většina oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z devíti dosavadních referend, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.