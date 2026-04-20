Slováci budou v referendu rozhodovat o doživotní rentě pro Fica a o prokuratuře


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovenský prezident Peter Pellegrini vyhlásil na 4. července referendum o zrušení takzvané doživotní renty například pro současného premiéra Roberta Fica (Smer) a také o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Naopak odmítl nechat rozhodovat o předčasných parlamentních volbách.

Prezidentem odmítnutá referendová otázka počítala s tím, že se voliči vyjádří, zda souhlasí s tím, aby parlament schválil usnesení o zkrácení svého nynějšího čtyřletého volebního období. Nové parlamentní volby by se pak měly konat do 180 dnů od vyhlášení výsledků referenda. V řádném termínu jsou příští parlamentní volby v zemi plánovány na září příštího roku.

Pellegrini své odmítnutí zahrnutí této otázky do referenda zdůvodnil v pondělí tím, že otázka, která by měla vyústit v konání nových voleb, není v souladu se slovenskou ústavou a s dřívějším rozhodnutím slovenského ústavního soudu v podobné záležitosti.

Podpisy pod petici za vypsání referenda sbírala neparlamentní strana Demokraté.

Na Slovensku se protestovalo proti zrušení korespondenční volby
Protesty proti Ficově vládě v Bratislavě

Proti referendu o předčasných volbách je ústavní soud

O vypsání referenda o předčasných volbách už v minulosti usilovala například Ficova strana Smer, když byla v opozici. Tuto iniciativu podpořil Pellegrini, který byl v té době rovněž opozičním politikem. V roce 2021 ale slovenský ústavní soud konání referenda v této věci zakázal. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že referendum o zkrácení volebního období sněmovny by obcházelo stanovená pravidla fungování parlamentu, porušilo způsob dělby moci a prolomilo článek ústavy, že poslanci jsou voleni na čtyři roky. V roce 2023 pak na nízké účasti ztroskotalo referendum o ústavních změnách pro předčasné parlamentní volby. Následně sněmovna přímo do ústavy doplnila ustanovení, že volební období Národní rady lze zkrátit usnesením parlamentu, které navrhnou poslanci.

V červencovém referendu budou tedy Slováci rozhodovat o zrušení takzvané doživotní renty například pro současného premiéra Roberta Fica (Smer), kterou zavedla nynější vládní koalice, a také o obnovení elitních složek prokuratury a policie, jež byly rozpuštěny za nynějšího Ficova kabinetu.

Pro platnost samotného lidového hlasování je podle slovenské ústavy nezbytné, aby se ho zúčastnila většina oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z devíti dosavadních referend, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie.

Meloniová prohrála referendum o justiční reformě
Italská premiérka Giorgia Meloniová na snímku ze 17. prosince 2025

Tisková konference po jednání Macrona a Tuska

ŽivěTisková konference po jednání Macrona a Tuska

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami, hrozí další otřesy

Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami, hrozí další otřesy

V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku s velkým náskokem vyhrálo uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Po sečtení všech odevzdaných lístků získalo podle ústřední volební komise přes 44 a půl procenta hlasů. Výsledek straně stačí k absolutní většině v Národním shromáždění. Jednoznačné vítězství Progresivního Bulharska by tak mohlo ukončit období politické nestability v zemi. Radev odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Ukrajinská armáda popsala robotické útoky na ruské okupanty

Válka na Ukrajině překresluje staré mapy, na nichž byly vyznačené vojenské operace. Stále častěji se na nich místo lidských jmen objevují názvy pozemních robotů a létajících dronů, které vojáky nahrazují. Zástupci ukrajinské armády teď popsali, jak tyto operace probíhají a jak časté jsou.
Francouzský prezident Emmanuel Macron se v Gdaňsku v pondělí sešel s polským premiérem Donaldem Tuskem. Předmětem jednání byla spolupráce v obraně a bezpečnosti. Varšava má zájem o účast v programu rozšířeného jaderného odstrašování, zmiňován v médiích je také nákup tankovacích letadel pro polské vojenské letectvo.
Gruzie zahájila obnovu lužních lesů u hranic s Arménií a Ázerbájdžánem

Na ploše 65 hektarů v lesním komplexu Gardabani–Marneuli v kraji Kvemo Kartli na jihovýchodě Gruzie, nedaleko hranic s Arménií a Ázerbájdžánem, začala obnova lesů. Lokalita leží v povodí řeky Mtkvari (Kury) a je součástí poškozeného lužního ekosystému. Rozloha 65 hektarů odpovídá zhruba devadesáti fotbalovým hřištím.
Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami, hrozí další otřesy

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, uvedly dopoledne SELČ místní úřady. Původně hlásily 7,4 stupně. Zemětřesení dle agentury AFP otřáslo i budovami v Tokiu vzdáleném stovky kilometrů. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou tsunami. První vlny již zasáhly pobřeží země, zatím jsou ale výrazně menší – nejvyšší byla zaznamenána ve městě Kudži a dosahovala asi 80 centimetrů. Úřady očekávají, že přijdou další. Později varovaly před zvýšeným rizikem dalšího velkého zemětřesení v oblasti severního pobřeží země. Nejsou hlášeny žádné oběti.
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

V ruském černomořském přístavu v Tuapse vypukl po rozsáhlém ukrajinském dronovém útoku požár, uvádějí ruské telegramové kanály. O dronovém útoku na přístav informují i místní úřady. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zároveň oznámila, že v noci na neděli na Ruskem nelegálně anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Moskva v noci na pondělí a přes den pokračovala v náletech na ukrajinské civilisty, nejméně jednoho zabila. Poradce ukrajinského ministra obrany tvrdí, že zničila i jeho dům a jeho zranila.
Na Slovensku začal proces v případu výbuchu plynu z roku 2019

Na Slovensku začalo hlavní líčení s pěti obžalovanými v případu exploze plynu a následného požáru v obytném domě v Prešově. Při tragédii přišlo v roce 2019 o život osm lidí a dalších několik desítek bylo zraněno. Informovala o tom slovenská média.
