Meloniová prohrála referendum o justiční reformě


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK
Horizont ČT24: Referendum o justiční reformě v Itálii
Italská premiérka Giorgia Meloniová uznala porážku v referendu, ve kterém Italové v pondělí a v neděli hlasovali o vládní reformě soudnictví. Návrh měl za cíl rozdělit na dvě samostatné skupiny italský justiční stav, který nyní dohromady tvoří soudci a státní zástupci. Podle předběžných výsledků po sečtení 94 procent hlasů se proti změně vyslovilo zhruba 54 procent hlasujících. K urnám přišlo téměř 60 procent voličů, což italská média považují za vysokou účast.

„Italové se rozhodli a my toto rozhodnutí respektujeme,“ napsala Meloniová na síti X. „Výsledek však nic nemění na našem odhodlání nadále pracovat ve prospěch národa a plnit mandát, který nám byl svěřen,“ dodala premiérka.

Meloniová již před hlasováním řekla, že v případě neúspěchu nerezignuje, protože má pevnou koalici a většinu v parlamentu. Těsný výsledek s lehkou převahou odpůrců reformy ukázaly již průzkumy po uzavření volebních místností v 15:00. Výsledek pro ni ale může být varováním. Příští rok Itálii čekají parlamentní volby. A její náskok před levicovou opozicí se výrazně tenčí.

Podle ministerstva vnitra o reformě v dvoudenním referendu hlasovalo 58,67 procenta Italů. Nejvyšší účast byla v Umbrii, Toskánsku a kraji Emilia-Romagna, kde převažují opoziční středolevicové strany odmítající reformu.

Přes 60 procent lidí hlasovalo i v Lombardii a Benátsku, kde mají silnější pozici vládní středopravicové strany, jež reformu podporují. Podprůměrný byl zájem voličů na jihu. Podle dvou nezávislých sondáží pro televize Rai a Sky News měli i tam lehkou převahu odpůrci navržené změny.

Fungování soudců a státních zástupců v jednom stavu

Itálie si zachová jediný justiční stav, který tvoří dohromady soudci a státní zástupci. To znamená, že zástupci těchto profesí jsou vybíráni ve společném veřejném řízení a podléhají kontrole a správě jedné nejvyšší justiční rady (CSM), která rozhoduje o obsazení justičních funkcí a vede disciplinární řízení. V rámci svých kariér mohou soudci a státní zástupci měnit funkce.

Reforma měla zavést systém, který je jinde v Evropě běžný. Obě povolání oddělovala a každému zaváděla vlastní samosprávu. Disciplinární řízení by pak řešil nový nejvyšší soud.

Zastánci reformy mluví o posílení před zákonem, odpůrci o oslabení před vlivem vlády

Zastánci reformy tvrdí, že rozštěpení stavu by posílilo rovnost před zákonem. Podle nich se souzení nyní nacházejí ve znevýhodněném postavení, když je soudce členem stejného stavu jako žalobce. Úsudek soudců podle nich ovlivňuje stavovská sounáležitost a solidarita.

Odpůrci se naopak domnívají, že rozdělení justičního stavu by oslabilo soudce i státní zástupce a vystavilo by je většímu vlivu vlády. Poukazují na to, že již dnes zákon omezuje přechody mezi funkcemi soudce a státního zástupce a že takový krok činí každoročně jen několik desítek lidí.

Reforma také počítala se změnou výběru členů rady CSM, které v současnosti z menší části volí parlament a z větší části soudci a státní zástupci mezi sebou. Návrh předpokládal, že by členové byli vylosováni. To mělo zlepšit fungování samosprávy justice a odstranit „politikaření“, kdy se soudci a státní zástupci organizují do názorových proudů.

Podle odpůrců však není losování vhodným prostředkem pro obsazení tak důležitých funkcí. Poukazují navíc na nerovnost: zatímco reprezentanti justičních funkcionářů by byli vylosováni ze všech soudců a státních zástupců, představitelé veřejnosti by byli vybíráni ze seznamu schváleného parlamentem.

Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

Izraelská armáda se nadále snaží odříznout jižní část Libanonu v oblasti řeky Lítání od zbytku země, píše deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Izrael při vzdušných útocích na Libanon znovu cílil na jeden z klíčových mostů přes Lítání, který spojuje oblast Bint Džbajl a Nabatíja. Jeho zničení přerušilo spojení mezi těmito dvěma regiony. V noci na pondělí Izrael bombardoval údolí Bikáa a oblast Baalbek na východě země. V oblasti Súr na jihu země izraelská armáda zabila dva lidi. Pozdě večer izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na bejrútské předměstí Dahíja s tím, že cílí na proíránské hnutí Hizballáh.
Na newyorském letišti se srazilo letadlo s hasičským vozem. Zemřeli dva piloti

Na newyorském letišti LaGuardia se v pondělí ráno SEČ srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. O život přitom přišli pilot a druhý pilot a přes čtyřicet dalších lidí utrpělo zranění. Informaci přinesl web NBC News, podle něhož bylo na palubě letadla 72 cestujících a čtyři členové posádky. Ve 14:00 místního času (19:00 SEČ) letiště opět otevřelo jednu ranvej, zároveň upozornilo cestující, že nadále lze očekávat zpoždění a rušení letů.
Armádní letoun s vojáky na palubě se zřítil na jihu Kolumbie

Armádní transportní letoun C-130 Hercules v pondělí krátce po vzletu havaroval na jihu Kolumbie. Agentura Reuters napsala s odkazem na představitele kolumbijských ozbrojených sil, že v letadle bylo 125 lidí. Tamní prezident Gustavo Petro na síti X uvedl, že zahynul jeden člověk, 77 bylo zraněno a převezeno do nemocnice. Osud 43 lidí je podle prezidenta dosud neznámý. Agentura AFP dříve s odvoláním na armádu uvedla, že zahynulo kolem osmdesáti vojáků.
Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda uvedla, že zahájila rozsáhlou vlnu úderů na infrastrukturu v Teheránu, píše stanice Al-Džazíra. V centrální části a také v okolí íránské metropole se ozývaly silné exploze a obyvatelé hlásili výpadky proudu. Izraelská armáda také zaútočila na město Karadž západně od Teheránu. Izraelsko-americké vzdušné útoky zabily v pondělí šest lidí ve městě Tabríz na severozápadě země, uvedla agentura Fars. Írán v reakci útočil na země v regionu.
Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Prezident USA Donald Trump nařídil po dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Uvedl, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě. Teherán taková jednání podle agentur popřel. Zpravodaj serveru Axios informoval o separátních jednáních diplomatů Turecka, Egypta a Pákistánu s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím.
Protikorupční protesty v Albánii vyústily ve střet s policií

Policie použila v albánské Tiraně vodní kanony proti opozičním demonstrantům požadujícím rezignaci tamní vlády. Reagovali tak na některé protestující, kteří házeli zápalné lahve na kancelář předsedy vlády. Děje se tak poté, co byla místopředsedkyně Belinda Ballukuová obviněna z ovlivňování veřejných tendrů na velké infrastrukturní zakázky ve prospěch některých společností, což Ballukuová odmítá. Boj proti korupci a organizovanému zločinu je pro Albánii zásadní, protože usiluje o vstup do Evropské unie, píše Reuters.
Maďarsko a Rusko se snažily pomáhat slovenskému Smeru ve volbách, dokazuje podle novináře odposlech

Maďarsko v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu přijetí u ruského premiéra Michaila Mišustina; Budapešť si od toho slibovala volební vítězství Smeru – sociální demokracie (Smer–SD) nynějšího slovenského ministerského předsedy Roberta Fica. Tvrdí to maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi, který v pondělí zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa s jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.
