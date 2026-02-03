Freska v římském kostele po opravě nápadně připomíná italskou premiérku


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Horizont ČT24: Freska podobná Meloniové
Zdroj: ČT24

Zrestaurovaná freska v jednom z římských kostelů spustila velkou polemiku, obličej anděla totiž nápadně připomíná italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Autor odmítá, že by ji malba v bazilice San Lorenzo in Lucina ztvárňovala. Podle hlavního kostelníka a amatérského umělce Bruna Valentinettiho totiž měla stejnou podobu i před pětadvaceti lety, kdy ji maloval poprvé. Nedávno musel fresku kvůli navlhnutým stěnám upravit. Meloniová se na sociálních sítích vyjádřila, že rozhodně jako anděl nevypadá. Úřady ale situaci berou vážně. Přezkoumají, jak moc se nová stěna kaple liší od originálu. V případě nesrovnalostí vrátí malbu do původního stavu. Ověřování ale může trvat dlouho, protože autor tvrdí, že se žádné archivní materiály nedochovaly.

Chybovali autor, město i památkáři. Inspekce řešila rekonstrukci kalendária pražského orloje
Porovnání Mánesových postav před a po opravě v roce 2018

Výběr redakce

Počasí v částech Česka komplikuje dopravu

Počasí v částech Česka komplikuje dopravu

před 2 mminutami
Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

před 16 mminutami
Nízké výnosy a vysoké poplatky. Studie poukazuje na problémy penzijního spoření

Nízké výnosy a vysoké poplatky. Studie poukazuje na problémy penzijního spoření

před 1 hhodinou
Soud řeší obžalobu z vydírání v IKEMu. Kauzu přiblížili Reportéři ČT

Soud řeší obžalobu z vydírání v IKEMu. Kauzu přiblížili Reportéři ČT

před 1 hhodinou
Ruské síly v noci útočily na Kyjev a další ukrajinská města

Ruské síly v noci útočily na Kyjev a další ukrajinská města

před 1 hhodinou
Vyšetřovatel Pannwitz lživě udělal z parašutistů opilce a z Čechů udavače

Vyšetřovatel Pannwitz lživě udělal z parašutistů opilce a z Čechů udavače

před 2 hhodinami
Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

Stomatová a Šafaříková získaly Cenu Ferdinanda Peroutky

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci

Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA, píše AFP

Íránský prezident Masúd Pezeškján nařídil zahájit jaderné rozhovory se Spojenými státy, píše agentura AFP s odvoláním na íránská média. Jednání se budou konat pravděpodobně v pátek v Turecku, sdělil agentuře arabský činitel pod podmínkou zachování anonymity. Rozhodnutí přichází v době, kdy prezident USA Donald Trump zvyšuje tlak na Írán a hrozí případným vojenským zásahem, pokud režim v Teheránu neuzavře dohodu, v níž by se zavázal, že nebude usilovat o jaderné zbraně.
před 16 mminutami

Freska v římském kostele po opravě nápadně připomíná italskou premiérku

Zrestaurovaná freska v jednom z římských kostelů spustila velkou polemiku, obličej anděla totiž nápadně připomíná italskou premiérku Giorgiu Meloniovou. Autor odmítá, že by ji malba v bazilice San Lorenzo in Lucina ztvárňovala. Podle hlavního kostelníka a amatérského umělce Bruna Valentinettiho totiž měla stejnou podobu i před pětadvaceti lety, kdy ji maloval poprvé. Nedávno musel fresku kvůli navlhnutým stěnám upravit. Meloniová se na sociálních sítích vyjádřila, že rozhodně jako anděl nevypadá. Úřady ale situaci berou vážně. Přezkoumají, jak moc se nová stěna kaple liší od originálu. V případě nesrovnalostí vrátí malbu do původního stavu. Ověřování ale může trvat dlouho, protože autor tvrdí, že se žádné archivní materiály nedochovaly.
před 17 mminutami

Ruské síly v noci útočily na Kyjev a další ukrajinská města

Ruské síly v úterý brzy ráno zaútočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, druhé největší město Charkov a další místa, informuje agentura Reuters. Útoky vyvolaly požáry a poškodily energetickou infrastrukturu. Úřady hlásí čtyři zraněné. K úderům došlo krátce před plánovaným třístranným jednáním USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení téměř čtyřleté ruské války. Rozhovory se odehrají ve Spojených arabských emirátech.
před 1 hhodinou

Clintonovi budou v Kongresu vypovídat v případu sexuálního delikventa Epsteina

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová budou vypovídat v Kongresu v případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V noci na úterý to sdělil jejich mluvčí Angel Ureña. V polovině ledna přitom vypovídat odmítli, za což jim hrozí obvinění z pohrdání Kongresem, informuje Reuters.
před 3 hhodinami

Agenti ICE v Minneapolisu okamžitě dostanou tělesné kamery, uvedla Noemová

Všichni agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v terénu ve městě Minneapolis budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Uvedla to v pondělí americká ministryně pro vnitřní bezpečnost (DHS) Kristi Noemová, jejíž úřad čelí protestům části Američanů po zastřelení dvou lidí během protiimigračních zátahů ve státě Minnesota. Kamery budou na těle nosit i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS.
před 8 hhodinami

Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

Izrael v pondělí otevřel hraniční přechod Rafah pro pěší v obou směrech. Do Egypta se z Pásma Gazy dostali první palestinští pacienti, uvedly agentury AFP a AP. Přechod byl uzavřen od května 2024. Denně jej nyní bude moci překročit několik desítek Palestinců v každém směru. Izrael, který přechod kontroluje na palestinské straně hranice, zatím nedovolil přepravu zboží. Otevření přechodu uvítala šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu

Polská vláda schválila nákup protidronového systému v přepočtu za víc než třicet miliard korun. Reaguje také na ruské provokace na východní hranici z loňského roku. V rámci modernizace obrany letos země dostane i první z celkem 32 amerických stíhaček F-35.
před 11 hhodinami

Indie přestane odebírat ruskou ropu, souhlasil podle Trumpa Módí

Americký prezident Donald Trump po telefonátu s indickým lídrem Naréndrou Módím uvedl, že Módí souhlasil s tím, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení ruské války na Ukrajině. Nové Dillí a Washington si vzájemně sníží cla, dodal šéf Bílého domu. Módí posléze uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...