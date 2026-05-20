Finanční úřad už nikdy nesmí kontrolovat dřívější Trumpova daňová přiznání


Zdroj: ČTK

Americký finanční úřad (IRS) už nikdy nesmí z podnětu vlády kontrolovat dřívější daňová přiznání prezidenta Donalda Trumpa, vyplývá dle agentury DPA z druhé části právního urovnání hlavy státu s ministerstvem spravedlnosti USA, která byla nově zveřejněna. Trump předtím zažaloval IRS o odškodné ve výši nejméně deseti miliard dolarů (210 miliard korun) za únik jeho daňových dat.

Zákaz kontrol, který má platit „na věčné časy“, se vztahuje na všechny žalobce, mezi něž vedle Trumpa patří také jeho rodinná firma Trump Organization a prezidentovi synové Eric a Donald mladší. Jsou tak chráněni před jakýmikoli nároky souvisejícími s daňovými přiznáními podanými do tohoto dne. Ochrana se vztahuje i na všechny jejich příbuzné či společnosti a nadace.

Rozsáhlou dohodu podepsal úřadující ministr spravedlnosti a bývalý Trumpův advokát Todd Blanche, kterého šéf Bílého domu do čela ministerstva jmenoval teprve před několika týdny. Její první část zveřejnil resort v pondělí. Podle ní má přibližně 1,8 miliardy dolarů (zhruba 38 miliard korun) putovat do nového fondu, který bude sloužit k odškodnění údajných obětí politicky nebo ideologicky motivovaných kroků ze strany státu.

„Neústavní a zkorumpované“

Podle amerických médií by z tohoto fondu mohli čerpat i Trumpovi příznivci, kteří se v roce 2021 účastnili útoku na Kapitol a byli kvůli tomu obžalováni. Jak podotýká agentura AP, demokraté a některé neziskové organizace vytvoření fondu kritizovali jako neústavní a zkorumpované, mluví také o zneužívání moci.

Trump vinil IRS a ministerstvo financí z toho, že nedokázaly zabránit tomu, aby někdejší dodavatel IRS Charles Littlejohn vyzradil jeho daňová přiznání médiím, včetně deníku The New York Times (NYT). K Trumpovi se v lednové žalobě přidali jeho dva nejstarší synové Donald mladší a Eric. Spolu s otcem tvrdili, že jejich pověst a finanční zájmy utrpěly újmu, za kterou jim náleží odškodné.

Případ byl dle amerických médií nezvyklý, protože Trump podal žalobu na vládní agentury, které jsou součástí výkonné moci, kterou on sám řídí. Samotnou dohodu AP hodnotí jako mimořádné využití výkonné moci.

NYT v září 2020 odhalily, že Trump v roce 2016, kdy poprvé zvítězil v prezidentských volbách, odvedl federální daně z příjmu ve výši pouhých 750 dolarů (asi 15 tisíc korun). V předcházejících deseti letech podle zprávy NYT neodvedl daně žádné.

Europarlament přijal rezoluci o stavu právního státu na Slovensku

Evropský parlament (EP) přijal rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání fondů EU na Slovensku. Evropský parlament skrze ni přímo vyzývá Evropskou komisi (EK), aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot EU na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků. Pro přijetí usnesení, které není závazné, hlasovalo 347 europoslanců, 165 bylo proti a 25 se zdrželo.
Litevská armáda vyhlásila ve středu dopoledne vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahovala letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach platil několik desítek minut pro část země včetně hlavního města Vilniusu, kde byl dočasně uzavřen prostor nad mezinárodním letištěm.
Maďarsko a Polsko jsou připraveny posílit spolupráci v otázkách energetické bezpečnosti, pro níž je klíčová stabilita dodávek narušená konflikty na Ukrajině a Blízkém východě, shodli se ve středu premiéři Polska a Maďarska Donald Tusk a Péter Magyar během druhého dne Magyarovy návštěvy Polska. Obě země budou dle Tuska postupovat jednotně v Evropské unii. Podle Magyara by měla větší roli hrát spolupráce středoevropských zemí ve visegrádské skupině zahrnující i Česko a Slovensko, která by se prý mohla rozšířit o další státy.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
Ruský vůdce Vladimir Putin po schůzce se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že vztahy mezi Ruskem a Čínou dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí. Podle Putinova mluvčího Dmitrije Peskova se však oba státy zatím neshodly na výstavbě nového plynovodu Síla Sibiře 2, což mělo být jedním z hlavních témat jednání. Kromě oficiálních rozhovorů mají oba prezidenti zakončit den neformálním setkáním u čaje.
Ukrajinská armáda ve středu uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižegorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského ministerstva obrany se poslední ukrajinské útoky opět týkaly většiny západního a středního Ruska.
EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA

Evropská unie (EU) v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
