Finanční úřad už nikdy nesmí kontrolovat dřívější Trumpova daňová přiznání

Americký finanční úřad (IRS) už nikdy nesmí z podnětu vlády kontrolovat dřívější daňová přiznání prezidenta Donalda Trumpa, vyplývá dle agentury DPA z druhé části právního urovnání hlavy státu s ministerstvem spravedlnosti USA, která byla nově zveřejněna. Trump předtím zažaloval IRS o odškodné ve výši nejméně deseti miliard dolarů (210 miliard korun) za únik jeho daňových dat.
Zákaz kontrol, který má platit „na věčné časy“, se vztahuje na všechny žalobce, mezi něž vedle Trumpa patří také jeho rodinná firma Trump Organization a prezidentovi synové Eric a Donald mladší. Jsou tak chráněni před jakýmikoli nároky souvisejícími s daňovými přiznáními podanými do tohoto dne. Ochrana se vztahuje i na všechny jejich příbuzné či společnosti a nadace.
Rozsáhlou dohodu podepsal úřadující ministr spravedlnosti a bývalý Trumpův advokát Todd Blanche, kterého šéf Bílého domu do čela ministerstva jmenoval teprve před několika týdny. Její první část zveřejnil resort v pondělí. Podle ní má přibližně 1,8 miliardy dolarů (zhruba 38 miliard korun) putovat do nového fondu, který bude sloužit k odškodnění údajných obětí politicky nebo ideologicky motivovaných kroků ze strany státu.
„Neústavní a zkorumpované“
Podle amerických médií by z tohoto fondu mohli čerpat i Trumpovi příznivci, kteří se v roce 2021 účastnili útoku na Kapitol a byli kvůli tomu obžalováni. Jak podotýká agentura AP, demokraté a některé neziskové organizace vytvoření fondu kritizovali jako neústavní a zkorumpované, mluví také o zneužívání moci.
Trump vinil IRS a ministerstvo financí z toho, že nedokázaly zabránit tomu, aby někdejší dodavatel IRS Charles Littlejohn vyzradil jeho daňová přiznání médiím, včetně deníku The New York Times (NYT). K Trumpovi se v lednové žalobě přidali jeho dva nejstarší synové Donald mladší a Eric. Spolu s otcem tvrdili, že jejich pověst a finanční zájmy utrpěly újmu, za kterou jim náleží odškodné.
Případ byl dle amerických médií nezvyklý, protože Trump podal žalobu na vládní agentury, které jsou součástí výkonné moci, kterou on sám řídí. Samotnou dohodu AP hodnotí jako mimořádné využití výkonné moci.
NYT v září 2020 odhalily, že Trump v roce 2016, kdy poprvé zvítězil v prezidentských volbách, odvedl federální daně z příjmu ve výši pouhých 750 dolarů (asi 15 tisíc korun). V předcházejících deseti letech podle zprávy NYT neodvedl daně žádné.