Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump stáhl žalobu, v níž žádal finanční úřad Internal Revenue Service (IRS) o odškodné deset miliard dolarů (asi 208 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání do médií, informovaly v pondělí agentury AP a Reuters s odkazem na soudní dokumenty. Stanice ABC News minulý týden uvedla, že Trump je připraven žalobu stáhnout v rámci dohody o vytvoření fondu pro prezidentovy spojence, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni.

Trump vinil IRS a federální ministerstvo financí z toho, že nedokázaly zabránit tomu, aby někdejší dodavatel IRS Charles Littlejohn vyzradil jeho daňová přiznání médiím, včetně deníku The New York Times (NYT) a investigativního portálu ProPublica. K prezidentovi USA se v lednové žalobě přidali jeho dva nejstarší synové Donald Trump Jr. a Eric Trump. Spolu s otcem tvrdili, že jejich pověst a finanční zájmy utrpěly újmu, za kterou jim náleží odškodné.

Případ byl podle amerických médií nezvyklý, protože Trump podal žalobu na vládní agentury, které jsou součástí výkonné moci, kterou on sám řídí.

Žaloba se týkala let 2019 a 2020, kdy byl poprvé v prezidentském úřadě a odmítal zveřejnit své finanční záznamy před volbami v roce 2020, v nichž prohrál s demokratem Joem Bidenem. NYT v září 2020 odhalil, že Trump v roce 2016, kdy poprvé zvítězil v prezidentských volbách, odvedl federální daně z příjmu ve výši pouhých 750 dolarů (asi 15 tisíc korun). V předcházejících deseti letech dle zprávy NYT neodvedl daně žádné. V roce 2022 Trump dokumenty sám zveřejnil.

Chtěl miliardy dolarů odškodného, soud ale Trumpovu žalobu na známý deník zamítl
Donald Trump

NYT podle žaloby vydaly nejméně osm článků a ProPublica nejméně padesát článků založených na informacích, které Littlejohn vyzradil. Prokurátoři v září 2023 obvinili Littlejohna z politicky motivovaného úniku daňových záznamů Trumpa a tisíců dalších bohatých Američanů médiím. Littlejohn se následující měsíc přiznal ke sdílení daňových přiznání bez povolení a předloni v lednu byl odsouzen k pěti letům vězení.

Trump prohlašuje, že byl v minulosti terčem politicky motivované šikany ze strany úřadů. Podle stanice ABC News nyní plánuje založit federální fond obsahující 1,7 miliardy dolarů (asi 35,5 miliardy korun), z něhož by se odškodné dostávalo k jeho spojencům, kteří se považují za oběti neoprávněného vyšetřování. Televize uvedla, že vznik fondu je součástí dohody o stažení žaloby, agentura AP ovšem napsala, že v soudních dokumentech o dohodě spojené s ukončením soudní pře žádné informace nejsou. Opoziční demokraté označují plán na vytvoření fondu za neústavní, jde podle nich o další případ zneužívání moci Trumpem.

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

10:47Aktualizovánopřed 5 mminutami
Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

14:15Aktualizovánopřed 8 mminutami
Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

před 19 mminutami
Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

13:20Aktualizovánopřed 30 mminutami
Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

15:49Aktualizovánopřed 36 mminutami
Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

před 1 hhodinou
Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

před 2 hhodinami
Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lotyšská armáda plánuje širší restrukturalizaci

Velitel lotyšských Národních ozbrojených sil oznámil záměr provést širší transformaci armády, včetně přezkumu její struktury. Některé změny by podle pořadu lotyšské televize LTV De Facto mohly být do stávajícího plánu rozvoje armády zapracovány už do letošního podzimu. K tomu by však byla nezbytná funkční vláda.
před 5 mminutami

Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

Americký prezident Donald Trump stáhl žalobu, v níž žádal finanční úřad Internal Revenue Service (IRS) o odškodné deset miliard dolarů (asi 208 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání do médií, informovaly v pondělí agentury AP a Reuters s odkazem na soudní dokumenty. Stanice ABC News minulý týden uvedla, že Trump je připraven žalobu stáhnout v rámci dohody o vytvoření fondu pro prezidentovy spojence, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni.
před 19 mminutami

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do tuzemska. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že k předání dojde nanejvýš v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu.
15:49Aktualizovánopřed 36 mminutami

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky keporkaka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat, uvedlo ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul.
před 1 hhodinou

Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

Nelegální cestou loni přišlo do Evropské unie o 26 procent méně lidí ve srovnání s rokem 2024, vyplývá z nejnovější zprávy Evropské komise o stavu Schengenu. Podle ní se rovněž podařilo docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat v EU. Míra návratů dosáhla hodnoty 28 procent, což je nejvyšší úroveň za posledních deset let.
před 2 hhodinami

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Do nizozemského přístavu Rotterdam v pondělí dopoledne připlula výletní loď MV Hondius, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky, dva lékaře a tělo jedné ze zemřelých cestujících, informují tiskové agentury. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit šest týdnů. Loď čeká důkladná dezinfekce.
před 3 hhodinami

Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
před 3 hhodinami

Ukrajina i Rusko hlásí mrtvé. Rusové zasáhli loď s čínskou posádkou

Jednoho mrtvého a kolem čtyřiceti zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině, informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění osmnáct lidí, mezi nimi dvouletá dívka a desetiletý chlapec. Další zraněné hlásí Oděsa, Záporožská oblast či Chersonská oblast, kde mělo dojít i ke zmíněnému úmrtí. Ruský dron zasáhl rovněž obchodní loď s čínskou posádkou v Černém moři. Ruské úřady informovaly o dvou mrtvých, které podle nich zabil ukrajinský dron.
08:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...