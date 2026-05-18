Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do tuzemska. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že k předání dojde nanejvýš v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu.
Všichni tři mají polské občanství a soud je po zadržení poslal do vazby. Ženu a jednoho z mužů kriminalisté podezírají z napomáhání při založení požáru. Třetí zadržený měl podle informací polských médií pověřit jiné lidi úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly.
„Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti s požárem výrobní haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích budou nanejvýš v řádu několika týdnů předány k trestnímu stíhání do České republiky,“ potvrdil Schön.
Policie dosud v souvislosti s případem zadržela deset lidí, sedm z nich poslal pardubický soud do vazby. Všichni zadržení jsou podezřelí z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích vypukl 20. března požár, který způsobil škody za stovky milionů korun. Přihlásila se k němu údajná protiizraelská skupina, která uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro židovský stát.
Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou – tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.