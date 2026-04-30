Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti


30. 4. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČT24

Krajský soud v Hradci Králové zamítl všechny čtyři stížnosti na vazbu ve věci útoku na pardubickou zbrojovku. Česká televize to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Soud poslal do vazby celkem sedm lidí obviněných z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, všichni si podali stížnost. O zbylých třech stížnostech zatím soud jednání nenařídil.

„Rozhodnutí soudu I. stupně potvrzeno,“ je uvedeno v databázi u všech čtyř případů. Soud tak rozhodl o tom, že nadále obvinění zůstanou ve vazbě.

Krajský soud rozhodoval ve středu ráno. Soud nařídil podle soudní databáze čtyři jednání, každé po 15 minutách. První bylo v sedm hodin ráno, o čtvrtém obviněném soud rozhodoval od 7:45. Soud rozhodl neveřejně a výsledek na místě nikdo nesdělil. Podle mluvčí soudu bylo nutné vyčkat na doručení rozhodnutí obviněným.

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích
Policisté podle dostupných informací zadrželi celkem deset lidí, sedm z nich již pardubický okresní soud poslal do vazby. Naposledy tak rozhodl u cizince zadrženého v Bulharsku. Dalších pět zatkli policisté v Česku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Kvůli podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině hrozí vazebně stíhaným až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.

Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun. Ke žhářskému útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina, která uvedla, že chce útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Zbrojovka před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích vyrábět a vyvíjet drony s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle LPP Holding ale spolupráce nikdy nezačala.

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

před 12 mminutami
Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

08:40Aktualizovánopřed 14 mminutami
Svoboda médií ve světě je nejnižší za 25 let, uvedli Reportéři bez hranic

06:42Aktualizovánopřed 20 mminutami
Víkend přinese první letní den roku

před 53 mminutami
Nejméně sedmnáct migrantů zahynulo a devět se pohřešuje po nehodě člunu u Libye

02:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA usilují o novou koalici pro otevření Hormuzského průlivu, píše WSJ

04:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Florida schválila nový plán volebních obvodů, měl by posílit republikány

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

01:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Krajský soud v Hradci Králové zamítl všechny čtyři stížnosti na vazbu ve věci útoku na pardubickou zbrojovku. Česká televize to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Soud poslal do vazby celkem sedm lidí obviněných z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, všichni si podali stížnost. O zbylých třech stížnostech zatím soud jednání nenařídil.
08:40Aktualizovánopřed 14 mminutami

Soud uvalil další vazbu za žhářský útok v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí. Všem hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Řekl to státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter a soudce Karel Gobernac.
26. 4. 2026Aktualizováno26. 4. 2026

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
24. 4. 2026Aktualizováno24. 4. 2026

Rozdělení peněz je třeba změnit, potřeby krajů se ale liší, říkají hejtmani

Současný systém přerozdělování peněz mezi kraji je zastaralý a nespravedlivý, kraje by měly najít shodu na návrhu, který předloží vládě, shodli se v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický (MY) a Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Vláda návrh změn, jenž měl zvýšit podíl krajů na daních a upravit kritéria přerozdělování a který podal Pardubický kraj, odmítla. Dle premiéra Andreje Babiše (ANO) by debata měla proběhnout právě až ve chvíli, kdy se kraje shodnou na společném návrhu.
21. 4. 2026

Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Podmínkou na dva a půl roku a pokutou čtvrt milionu potrestal nepravomocně soud starostku Dobříkova u Chocně Nikolu Kajsrlíkovou (nestr.). Vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů, použila dotace na jiné účely, než měla, a manipulovala se zápisy z jednání zastupitelů.
20. 4. 2026

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu žhářského útoku v Pardubicích

Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby Američanku obviněnou v případu březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Už dříve poslal tento soud do vazby pět jiných obviněných. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
18. 4. 2026Aktualizováno18. 4. 2026

Slovenská policie předala Čechům Američanku zadrženou kvůli útoku v Pardubicích

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky byla ve čtvrtek předána do Česka, uvedla Policie ČR na sociálních sítích. ČT již dříve potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, že se tak stane. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržení na Slovensku do předběžné vazby. Pardubický soud pak zřejmě bude rozhodovat o uvalení vazby v Česku, dosud v případu poslal do vazby pět lidí.
16. 4. 2026Aktualizováno16. 4. 2026

Firma AVE CZ u soudu neuspěla ve sporu o spalovnu v Rybitví, podá kasační stížnost

Firma AVE CZ neuspěla u soudu ve sporu o územní plán obce Rybitví na Pardubicku. Společnost žádala jeho zrušení a změnu tak, aby územní plán neblokoval zamýšlenou modernizaci spalovny odpadů. Proti rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích podá společnost kasační stížnost.
14. 4. 2026
