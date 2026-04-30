Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Krajský soud v Hradci Králové zamítl všechny čtyři stížnosti na vazbu ve věci útoku na pardubickou zbrojovku. Česká televize to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Soud poslal do vazby celkem sedm lidí obviněných z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, všichni si podali stížnost. O zbylých třech stížnostech zatím soud jednání nenařídil.
„Rozhodnutí soudu I. stupně potvrzeno,“ je uvedeno v databázi u všech čtyř případů. Soud tak rozhodl o tom, že nadále obvinění zůstanou ve vazbě.
Krajský soud rozhodoval ve středu ráno. Soud nařídil podle soudní databáze čtyři jednání, každé po 15 minutách. První bylo v sedm hodin ráno, o čtvrtém obviněném soud rozhodoval od 7:45. Soud rozhodl neveřejně a výsledek na místě nikdo nesdělil. Podle mluvčí soudu bylo nutné vyčkat na doručení rozhodnutí obviněným.
Policisté podle dostupných informací zadrželi celkem deset lidí, sedm z nich již pardubický okresní soud poslal do vazby. Naposledy tak rozhodl u cizince zadrženého v Bulharsku. Dalších pět zatkli policisté v Česku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Kvůli podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině hrozí vazebně stíhaným až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun. Ke žhářskému útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina, která uvedla, že chce útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Zbrojovka před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích vyrábět a vyvíjet drony s izraelskou firmou Elbit Systems. Podle LPP Holding ale spolupráce nikdy nezačala.