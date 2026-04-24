Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Požár vypukl v areálu zbrojovky LPP Holding 20. března, způsobil škody za stovky milionů korun. Podle dostupných informací zadrželi policisté v souvislosti s událostí deset lidí podezřelých z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.
Pět zadrželi přímo v Česku, dále jednoho v Bulharsku, tři v Polsku a jednu Američanku na Slovensku. Ta už je v české vazbě stejně jako pětice zadržená v tuzemsku. Všem hrozí až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest.
Připravujeme podrobnosti.