V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
V Dobříkově u Chocně na Orlickoústecku se ve čtvrtek odpoledne zastupitelé sešli poprvé od nedávného pravomocného potrestání starostky Nikoly Kajsrlíkové, které krajský soud výkon funkce na tři roky zakázal za to, že vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů a že dotace používala jinak, než měla. Na její místo zvolili dosavadního místostarostu Aleše Sloupa.

Redaktor ČT Vlastimil Weiner přímo z místa upozornil, že Kajsrlíková rezignovala k 12. květnu tak, jak dle rozsudku musela. Nyní byl zvolen již zmíněný Sloup. „Jinak ale zastupitelstvo není úplné, dva členové dlouhodobě chybí a mandáty nikdo nedrží,“ doplnil Weiner.

Dodal, že veřejnost upozornila, že to byl právě místostarosta, kdo dostal nelegálně vyplaceno více než čtvrt milionu korun z obecní pokladny a že by tak starostou být neměl. „Nicméně zvolen byl,“ sdělil redaktor s tím, že už loni 180 místních vyzvalo Kajsrlíkovou, aby rezignovala, což ale ona odmítla.

Pardubický krajský soud před více než dvěma týdny Kajsrlíkové kromě výše zmíněného zákazu výkonu funkce starostky uložil také pokutu 150 tisíc. Trest jí přitom zmírnil.

„Starostům se nedivím, že nejdou do dotací“

Původně měla podle orlickoústeckého soudu totiž starostka zaplatit pokutu čtvrt milionu a vyslechla si podmíněný trest dva a půl roku. U odvolacího soudu zopakovala, že je nevinná a že nenastala žádná finanční újma a všechny probírané projekty obec dokončila. „Starostům se nedivím, že nejdou do dotací,“ řekla Kajsrlíková, dodržet všechny dotační termíny a podmínky je podle ní složité. „Všechno jsme dělali pro obec,“ dodal zároveň Sloup s tím, že „zastupitelé jednotně stojí za starostkou“.

Krajský soud původně uložený trest sice zmírnil, přesto ale potvrdil předešlá rozhodnutí, že šlo o zneužití pravomoci úřední osoby, dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Kajsrlíková nicméně v obci dále zůstává řadovou zastupitelkou.

Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé.
V Brně ukazují pravěké rytiny a nové nálezy

Moravské zemské muzeum vystavilo v Pavilonu Anthropos nejvýznamnější nálezy svých archeologů z posledních deseti let. Dominuje rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až patnáct tisíc let.
Žalobkyně zrušila stíhání Půty za neoznámení nabídky úplatku

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.
Sdílené hračky na hřištích nesou rizika

Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad, hrozí kvůli nim riziko poranění, nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují.
VideoZlín patří filmům pro děti a mládež. Přivítá Gillena a ocení ředitele Déčka

Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Soutěžní přehlídka nabídne tři sta snímků z téměř šedesátky zemí. V programu mimo jiné připomene výročí narození scenáristy Miloše Macourka či založení zlínských filmových ateliérů. K zahraničním hostům patří irský herec Aidan Gillen, známý ze seriálů Hra o trůny a Gangy z Birminghamu. Čestný Zlatý střevíček dostanou výkonný ředitel Déčka Petr Koliha, herec Petr Kostka a také Hurvínek.
Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně novou halu. Reaguje na růst zakázek

Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně na Zlínsku novou halu. Plánuje ji využívat k servisu a výrobě vozidel. Nové zázemí vyšlo na 28 milionů korun. Státní podnik stavbou reaguje na růst zakázek a potřeby trhu. Techniku dodává především české armádě. Ústav vlastní také část areálu muničních skladů ve Vrběticích. V jedné z hal tam společnost Colt CZ Defence Solutions kompletuje granáty pro českou armádu.
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
