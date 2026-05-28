V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

V Dobříkově u Chocně na Orlickoústecku se ve čtvrtek odpoledne zastupitelé sešli poprvé od nedávného pravomocného potrestání starostky Nikoly Kajsrlíkové, které krajský soud výkon funkce na tři roky zakázal za to, že vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů a že dotace používala jinak, než měla. Na její místo zvolili dosavadního místostarostu Aleše Sloupa.
Redaktor ČT Vlastimil Weiner přímo z místa upozornil, že Kajsrlíková rezignovala k 12. květnu tak, jak dle rozsudku musela. Nyní byl zvolen již zmíněný Sloup. „Jinak ale zastupitelstvo není úplné, dva členové dlouhodobě chybí a mandáty nikdo nedrží,“ doplnil Weiner.
Dodal, že veřejnost upozornila, že to byl právě místostarosta, kdo dostal nelegálně vyplaceno více než čtvrt milionu korun z obecní pokladny a že by tak starostou být neměl. „Nicméně zvolen byl,“ sdělil redaktor s tím, že už loni 180 místních vyzvalo Kajsrlíkovou, aby rezignovala, což ale ona odmítla.
Pardubický krajský soud před více než dvěma týdny Kajsrlíkové kromě výše zmíněného zákazu výkonu funkce starostky uložil také pokutu 150 tisíc. Trest jí přitom zmírnil.
„Starostům se nedivím, že nejdou do dotací“
Původně měla podle orlickoústeckého soudu totiž starostka zaplatit pokutu čtvrt milionu a vyslechla si podmíněný trest dva a půl roku. U odvolacího soudu zopakovala, že je nevinná a že nenastala žádná finanční újma a všechny probírané projekty obec dokončila. „Starostům se nedivím, že nejdou do dotací,“ řekla Kajsrlíková, dodržet všechny dotační termíny a podmínky je podle ní složité. „Všechno jsme dělali pro obec,“ dodal zároveň Sloup s tím, že „zastupitelé jednotně stojí za starostkou“.
Krajský soud původně uložený trest sice zmírnil, přesto ale potvrdil předešlá rozhodnutí, že šlo o zneužití pravomoci úřední osoby, dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Kajsrlíková nicméně v obci dále zůstává řadovou zastupitelkou.